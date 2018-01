2018-01-31 10:19:00.0

Studie An Grundschulen fehlen Lehrer – und bis 2025 verschärft sich die Lage dramatisch

An vielen Grundschulen in Deutschland fehlen Lehrer. Bis 2025 soll sich der Lehrermangel weiter verschärfen, so eine Studie der Bertelsmann-Stiftung.

In Deutschland gibt es an vielen Grundschulen Lehrermangel - und die Situation soll sich in den kommenden Jahren dramatisch zuspitzen. Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung, die am Mittwoch in Güterslohn vorgestellt wird, fehlen bis ins Jahr 2025 rund 35.000 Lehrer für die ersten Schuljahre. Der Grund dafür: Nach Berechnungen der Stiftung müssten bis 2025 knapp 105.000 neue Lehrer eingestellt werden, die Universitäten können bis dahin aber nur 70.000 Absolventen ausbilden.

In ihrer Rechnung gehen die Bildungsforscher Klaus Klemm und Dirk Zorn von 60.000 Pädagogen aus, die in den Ruhestand gehen und ersetzt werden müssten. Weitere 26.000 neue Lehrer seien nötig, um die bis dahin steigenden Schülerzahlen aufzufangen. Für den Ausbau von Ganztagsschulen würden außerdem 19.000 Lehrer benötig. Nach Zahlen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sind aktuell bundesweit rund 2000 Lehrerstellen an Grundschulen nicht besetzt.

Lehrermangel an Grundschulen: "Gemeinsame Lösung finden"

"Gute Schule ist guter Unterricht und der wird durch gute Lehrer gemacht. Angesichts des bundesweiten Lehrermangels sollten sich die Länder die Lehrer nicht länger gegenseitig abwerben", forderte Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann Stiftung. "Die Verantwortlichen sollten gemeinsame Lösungen suchen, um den Bedarf zu decken - und zwar ohne die Qualität einreißen zu lassen."

In der Zeit nach 2025 entspannt sich die Lage wegen der demografischen Entwicklung der Bevölkerung bei den Schülerzahlen wieder. Die Bertelsmann-Stiftung sieht drei Möglichkeiten, den vorübergehenden Bedarf an Grundschullehrern besser abzudecken. Die Forscher schlagen vor, den überwiegend weiblichen Pädagogen, von denen 40 Prozent in Teilzeitarbeit arbeiten, Anreize zum Aufstocken zu bieten. Auch könnten Grundschullehrer, die kurz vor der Pensionierung stehen, wieder mehr unterrichten. Die Studienautoren schränken aber ein, dass wegen der Freiwilligkeit nur schwer einzuschätzen sei, wie diese Angebote angenommen würden.

"Armutszeugnis": Zu wenige Lehrer an Grundschulen

Als dritte Möglichkeit schlagen die Autoren vor, Quereinsteiger ohne Grundschulstudium einzusetzen. "Flexible Zugangswege zum Lehrerberuf und pädagogische Qualität dürfen nicht im Widerspruch stehen. Wir brauchen einheitliche Standards für die Qualifizierung von Seiteneinsteigern. Dazu gehört auch genügend Zeit für berufsbegleitendes Lernen und für das Mentoring durch erfahrene Kollegen", so Dräger.

Was Grundschüler in Sachen Digitale Medien lernen 1 von 4 vorherige Seite nächste Seite

Digitale Medien sind seit der Neugestaltung des bayerischen Grundschul-Lehrplans im Jahr 2014 fächerübergreifend ein Thema. Hier drei Beispiele:



Deutsch: Am Ende der vierten Klasse sollen Schüler Informationen aus allen Arten von Medien abrufen und diese auch nutzen können, um eigene Texte zu schreiben.



Heimat- und Sachunterricht: Die Kinder setzen sich kritisch mit Medieninhalten auseinander und erfahren, wie man sie verantwortungsvoll nutzt. Zudem lernen sie zum Beispiel, sich mit GPS in ihrer Umgebung zu orientieren.



Kunst: Die Schüler lernen etwa, mit einer Digitalkamera umzugehen und Fotos zu überarbeiten.

"Bei dem jetzt prognostizierten Lehrermangel für die kommenden Jahre müssen wir schnellstmöglich über Maßnahmen diskutieren, die aber generell Notlösungen sein werden", sagte Susanne Miller der Deutschen Presse-Agentur. Die Professorin lehrt und forscht zum Schwerpunkt Grundschulpädagogik an der Uni Bielefeld und ist 1. Vorsitzende der Kommission "Grundschulforschung und Pädagogik der Primarstufe" in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft.

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) wirft der Politik schwere Versäumnisse vor. "Es ist ein Armutszeugnis, dass eine Stiftung die Hausaufgaben der Politik machen muss, um zu einer realistischen Lehrerbedarfsprognose zu kommen", kommentierte VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann die Studie. (dpa/AZ)

