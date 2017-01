2017-01-03 07:29:28.0

US-Präsident Antrittsrede: Trump sucht die richtigen Worte für seinen Start als US-Präsident

Die Antrittsrede eines neuen US-Präsidenten - sie offenbart Redekunst und politische Agenda. Am 20. Januar werden die Amerikaner und die ganze Welt Trump an seinen Worten messen.

Das Jahresende hat der künftige Mann im Weißen Haus, Donald Trump, nicht nur mit Feierlichkeiten in der Familie sondern auch gemeinsam mit Experten und dem Feilen an seiner Antrittsrede verbracht. Sein Sprecher Sean Spicer zufolge verbrachte Trump vor Silvester viel Zeit in seinem Anwesen in Florida, um mit Beratern Redemanuskripte zu diskutieren.

Die Antrittsrede eines US-Präsidenten ist der Startschuss für seine Amtszeit. An ihr misst sich seine Gabe, das Volk zu einen, politische Pläne zu vermitteln und die Nation in den Bann zu ziehen. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen für einen Unternehmer, der nach Herzenslust twittert und lieber die Stimmung der eigenen Anhänger anheizt, statt ein gespaltenes Land zu versöhnen. Für die perfekte Antrittsrede hat sich Trump unter anderem mit dem Historiker Douglas Brinkley getroffen und frühere Reden studiert. Trumps Redenschreiber ist der junge Kalifornier Stephen Miller, ein früherer Berater des künftigen Justizministers Jeff Sessions. Miller hat auch schon Trumps erste Rede als offizieller Präsidentschaftskandidat im Juli verfasst.

Trump tritt schweres Erbe an

Die Fußstapfen sind groß: Welch bedeutungsvolle Sätze aus Antrittsreden früherer US-Präsidenten sind nicht schon im kollektiven Gedächtnis hängengeblieben. »Meine amerikanischen Mitbürger, fragt nicht, was Euer Land für Euch tun kann. Fragt, was Ihr für Euer Land tun könnt», sagte John F. Kennedy 1961. Und sprach davon, dass die »Fackel weitergereicht wurde an eine neue Generation von Amerikanern». Unvergessen sind auch die Worte von Franklin D. Roosevelt, der 1933 versuchte, der von der Großen Depression geschundenen Nation wieder auf die Beine zu helfen. »Es ist mein fester Glaube, dass das einzige, was wir zu fürchten haben, die Furcht an sich ist.» Abraham Lincoln sprach 1865 noch während des Bürgerkriegs zu den US-Bürgern: Sie sollten »mit Bosheit gegen niemanden und Barmherzigkeit für jeden» in die Zukunft schauen.

Donald Trump, geboren am 14. Juni 1946, ist das vierte von fünf Kindern des Immobilienunternehmers Frederick Trump Jr. und seiner Frau Mary Anne MacLeod.

Trumps Großeltern Frederick Trump und Elisabeth Christ stammen aus Kallstadt in der Pfalz und waren nach Amerika ausgewandert.

Trump studierte Wirtschaftswissenschaft an der Fordham University in New York und an der renommierten Wharton School in Philadelphia.

Schon als Student machte Trump sich selbstständig, indem er mit einem vom Vater gestellten Startkapital von 200.000 Dollar preiswert marode Häuser erwarb, sanierte und teuer weiter verkaufte.

1974 übernahm er das Unternehmen des Vaters und realisierte Bau- und Hotelprojekte in den USA und anderen Ländern. Zu den bekanntesten zählen in New York der Trump Tower, der Trump World Tower sowie das Trump Building.

Die Geschäftsfelder des Donald Trump sind vielfältig: Er investierte in Aktien, besitzt eine Modelagentur und betreibt 18 Golfplätze. Aus dem Geschäft mit Spielbanken und einer eigenen Fluglinie zog er sich dagegen zurück.

Trump veröffentlicht 16 Bücher, die als Ratgeberliteratur von Verhandlungs- und Geschäftspraxis handeln.

Trump hatte immer wieder kurze Gastauftritte in Filmen und Fernsehserien, wie in Kevin – Allein in New York, Der Prinz von Bel-Air oder Sex and the City. 2004 und 2015 war Trump Gastgeber der US-amerikanischen Comedy-Show Saturday Night Live des Senders NBC.

Donald Trump heiratete 1977 das tschechische Model Ivana Marie Zelníčková, mit der er drei Kinder hat. 1992 folgte die Scheidung. Trump war kurzzeitig mit Carla Bruni liiert, der jetzigen Gattin des ehemaligen französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy. Von 1993 bis 1999 hieß Trumps Ehefrau Marla Maples. Mit der Schauspielerin hat er eine Tochter.

2005 heiratet er das Model Melania Knauss, mit der er einen weiteren Sohn hat. Inzwischen ist er achtfacher Großvater.

Trump ist ein politisches Chamäleon: 1987 registriert er sich bei den Republikanern, wechselt 1999 zur Independence Party, 2001 zu den Demokraten und 2009 wieder zu den Republikanern.

Im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft provozierte Trump mit rassistischen und sexistischen Aussagen. Er beleidigte Behinderte und drohte, seine Konkurrentin Hillary Clinton ins Gefängnis zu schicken.

Bei der US-Wahl am 8. November 2016 gelang es ihm dennoch, eine deutliche Mehrheit der Wahlmänner hinter sich zu vereinen.

Für Trumps Rede beim Nominierungsparteitag im Juli schaute sich sein Redenschreiber Miller an, was Richard Nixon 1968 vor den Republikanern sagte. Er malte ein ungeschminktes, düsteres Bild der USA: »Wenn wir Amerika anschauen, sehen wir Städte, die in Rauch und Flammen gehüllt sind», sagte Nixon damals. »Wir hören Sirenen in der Nacht.» Bei Trump klang das im Juli so: »Unser Parteitag findet während einer Krise für unser Land statt. Die Angriffe auf unsere Polizisten, der Terrorismus in unseren Städten bedrohen unsere Lebensweise.» An die Adresse der »vergessenen Männer und Frauen» des Landes richtete er die Botschaft: »Ich bin Eure Stimme.» Und noch ein anderer früherer republikanischer Präsident könnte Trump, der im Wahlkampf auf die Eliten schimpfte, als Inspiration dienen. Ronald Reagan wählte 1981 ebenfalls einen unverblümten Ton, um seine Amtszeit einzuläuten: »In der gegenwärtigen Krise ist der Staat nicht die Lösung des Problems. Er ist das Problem.»

Neue Ära: Trump und seine Twitter-Leidenschaft

Ein übergeordnetes Thema seiner Rede hat Trump wenige Wochen vor seinem Amtsantritt nach Angaben seines Umfelds noch nicht gewählt. Nicht ganz abwegig dürfte aber sein, dass er sein Augenmerk auf die aus seiner Sicht lahmende Wirtschaft und mehr Jobs legt - so wie er es auch im Wahlkampf getan hat. Die für einen Präsidenten ungewöhnliche Leidenschaft, über Twitter zu kommunizieren, dürfte sich Trump aber bewahren. Auf die Frage, ob Trump weiterhin wichtige politische Stellungnahmen über den Internetdienst verbreiten werde, sagte sein Kommunikationsdirektor Spicer kürzlich: »Sicher, warum nicht?» Das übliche Geschäft mit den Medien sei vorbei, stellte er klar. »Ein neuer Sheriff ist in der Stadt.» afp