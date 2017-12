2017-12-27 16:05:50.0

Berlin Autofahrer in SPD-Zentrale gerast - Täter handelte offenbar aus Frust

Aus Frustration soll der 58-jährige Autofahrer in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag in die SPD-Zentrale gerast sein. Das gaben die Ermittler am Mittwoch bekannt.

Der 58-Jährige Autofahrer soll aus Frustration mit seinem Auto in die SPD-Zentrale gerast sein. Foto: Paul Zinken, dpa