2017-05-07 17:46:00.0

Frankreich-Wahl 2017 Belgische Medien: Macron laut Umfragen deutlich vor Le Pen

Bei der Frankreich-Wahl entscheidet sich heute, ob Marine Le Pen oder Emmanuel Macron künftig regiert. Verfolgen Sie hier die Stichwahl im Live-Blog.

Marine Le Pen oder Emmanuel Macron: Mit der Stichwahl am heutigen Sonntag wird klar, wer Frankreich in den kommenden Jahren als Präsidentin oder Präsident regieren wird (lesen Sie dazu auch: Macron oder Le Pen: Wann gibt es das Ergebnis der Frankreich-Wahl 2017?). Die Stichwahl war nötig geworden, da kein Kandidat in der ersten Runde am 23. April mehr als 50 Prozent der Stimmen geholt hatte.

Emmanuel Macron von "En Marche" vereinigte 24 Prozent der Stimmen auf sich, Marine Le Pen vom Front National holte 21,3 Prozent. Geschlagen geben mussten sich François Fillon (20 Prozent), Jean-Luc Mélenchon (19,6 Prozent) und Benoît Hamon (6,4 Prozent).

Verfolgen Sie hier die Frankreich-Wahl im Live-Blog

Erfahren Sie in den Kurzporträts mehr über die beiden Kandidaten der Stichwahl.

Marine Le Pen im Kurzporträt

In der französischen Politik führt an Marine Le Pen kein Weg mehr vorbei. Die Rechtspopulistin hat den Auftritt ihres Front National modernisiert und schon viele gute Wahlergebnisse eingefahren. Nun steht sie - wie 2002 ihr Vater Jean-Marie Le Pen - in der Stichwahl um den Élyséepalast.

Klar ist, die 48-Jährige würde Donald Trump gern nacheifern. Sie sieht sich als "Kandidatin des Volkes". Ihr Weltbild ist einfach, zumindest auf den ersten Blick. Im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus will sie Ausländer, die als potenzielle Gefährder eingestuft werden, sofort ausweisen. Ihr ganz großes Feindbild ist die EU. In der ersten Wahlrunde vor knapp zwei Wochen schnitt Le Pen vor allem in den verarmten früheren Industrieregionen des Nordens sowie an der Mittelmeerküste und auf Korsika gut ab.

Positionen von Le Pen 1 von 4 vorherige Seite nächste Seite

Einwanderung : Die Rechtspopulistin will die Einwanderung drastisch einschränken und die Bedingungen des Asylrechts verschärfen. Wer illegal nach Frankreich kommt, soll keine Chance auf Legalisierung und Staatsbürgerschaft haben.



Europa : Sie will die Euro-Währung verlassen und raus aus dem Schengen-Raum, der Reisen innerhalb der EU ohne Grenzkontrollen ermöglicht. Außerdem verspricht sie ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft Frankreichs.



Sicherheit : Sie fordert die Ausweisung von ausländischen Straftätern und Menschen, die von Behörden als islamistische Gefährder eingestuft werden. Zudem plant Le Pen die Einstellung von 15.000 Polizisten und 40.000 neue Gefängnisplätze.



Wirtschafts-/Sozialpolitik: Sie will zur Rente mit 60 statt 62 zurückkehren und weniger Steuern für Geringverdiener. Produkte von Firmen, die Fabriken ins Ausland verlagern, sollen mit 35 Prozent besteuert werden.

Seit sie den Parteivorsitz 2011 von ihrem Vater übernahm, machte sie der Rechtsaußenpartei gesellschaftsfähig. Offener Rassismus und Antisemitismus werden geahndet. Sie ließ 2015 sogar ihren Vater aus der rechtsextremen FN ausschließen, nachdem er die Gaskammern der Nazis erneut als "Detail" der Geschichte bezeichnet hatte. Le Pen setzt weiter auf radikale Positionen gegen die Europäische Union und Einwanderung. Vorwürfe wie den Verdacht der Scheinbeschäftigung von FN-Mitarbeitern im EU-Parlament konnte die Europaabgeordnete ihren Sympathisanten bislang als Manöver ihrer Gegner verkaufen.

Le Pen kam 1968 als jüngste Tochter Le Pens zur Welt. Im Alter von acht Jahren wurde sie von einer Bombenexplosion aus dem Schlaf gerissen - ein Anschlag auf ihren Vater. Die Trennung ihrer Eltern wurde zur Seifenoper, als die Mutter im "Playboy" posierte. Le Pen studierte Jura und arbeitete erst als Rechtsanwältin, dann führte sie die Rechtsabteilung der Front National. Sie hat drei Kinder. Ihre zwei Ehen gingen auseinander, heute ist sie mit dem FN-Europaabgeordneten Louis Aliot liiert.

Emmanuel Macron im Kurzporträt

Mit gerade 39 Jahren könnte Emmanuel Macron Frankreichs neuer Präsident werden. Ein raketenhafter Aufstieg für den Mann, der in der Öffentlichkeit noch vor drei Jahren kaum bekannt war. Der frühere Investmentbanker hat Frankreichs politische Landschaft mit seiner Kandidatur jenseits der klassischen Parteien umgepflügt.

Macron positioniert sich "weder rechts noch links". Er tritt mit seiner Bewegung "En Marche!" offen für Europa und für eine enge Partnerschaft mit Deutschland ein - und ist nicht nur hier völlig konträr zu den Positionen seiner Stichwahlgegnerin Marine Le Pen. "Ich habe Europa im Herzen", lautet einer seiner Wahlsprüche. In Berlin wird seine Kandidatur deshalb mit Wohlwollen gesehen. Er wirbt für ein "optimistisches Frankreich". Kritiker werfen ihm vor, damit vor allem die Gewinner der Globalisierung anzusprechen.

Positionen von Macron 1 von 4 vorherige Seite nächste Seite

Einwanderung : Macron will lokale Integrationsprogramme schaffen. Am aktuellen Flüchtlingskurs will er festhalten. Asylanträge sollen in höchstens sechs Monaten bearbeitet werden.



Europa : Der Ex-Wirtschaftsminister will die Eurozone in einer engen Partnerschaft mit Deutschland reformieren. Die Eurozone soll einen eigenen Haushalt, ein Parlament und einen Finanzminister bekommen.



Sicherheit : Er will 10.000 neue Polizisten einstellen und 15.000 Gefängnisplätze schaffen. Und er plant, die Arbeit der Geheimdienste im Kampf gegen die Terrormiliz IS zu bündeln.



Wirtschafts-/Sozialpolitik: Der Ex-Wirtschaftsminister will das Land wettbewerbsfähiger machen, 120.000 Stellen im Öffentlichen Dienst abbauen und in fünf Jahren 60 Milliarden Euro einsparen

Der smarte und stets adrett auftretende Macron wirbt für Erneuerung der verkrusteten französischen Politik, kennt sich in den Pariser Machtzirkeln aber bestens aus. Er besuchte die Elitehochschule ENA und machte in der Verwaltung Karriere, bevor er auf einen gut bezahlten Bankerjob wechselte. 2012 wurde er Berater des sozialistischen Präsidenten François Hollande, später dessen Wirtschaftsminister. Doch Macron fiel immer wieder mit Kritik am zögerlichen Reformkurs der Regierung auf und brach schließlich mit dem Staatschef.

Der Politiker ist mit der wesentlich älteren Brigitte Macron (64) verheiratet. Das Paar ist ein beliebtes Thema für die französische Boulevardpresse. Macron lernte seine Frau in seiner Schulzeit im nordfranzösischen Amiens kennen, in einer von der Lehrerin geleiteten Theatergruppe. "Unsere Geschichte hat uns einen hartnäckigen Willen eingehämmert, nichts dem Konformismus zu überlassen", sagt Macron. AZ/dpa