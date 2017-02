2017-02-27 08:59:00.0

Beamte Bericht: Große Einkommenskluft bei deutschen Beamten

Die Bundesländer bezahlen ihre Beamten wohl sehr unterschiedlich. Das geht aus einem Medienbericht hervor.

Das Gehalt der Länder-Beamten in gleichen Gehaltsgruppen kann um mehrere tausend Euro schwanken. Das geht nach einem Bericht der »Süddeutschen Zeitung» vom Montag aus dem neuen sogenannten Besoldungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hervor. Demnach bezahlt Bayern seine Polizisten, Lehrer und anderen Staatsdiener am besten, Berlin am schlechtesten.

Beim durchschnittlichen Jahresgehalt betragen die Unterschiede für Polizeimeister der Besoldungsstufe A7 zwischen Berlin und Bayern rund 3600 Euro, für Gymnasiallehrer und andere Beamte der Besoldungsstufe A13 summieren sie sich dem Bericht zufolge sogar auf fast 5700 Euro.

Beamte bekommen sehr unterschiedliches Gehalt

Für Beamte können die Gewerkschaften keine Tarifverträge aushandeln. Als Maßstab für etwaige Anpassungen gelten die Lohnabschlüsse für die Angestellten des öffentlichen Dienstes der Länder. Einen solchen Abschluss gab es nach wochenlangen Warnstreiks erst kürzlich. Die Länder sind aber nicht verpflichtet, diese für ihre Beamten zu übernehmen.

Wie die »Süddeutsche Zeitung» aus dem DGB-Report zitierte, tendierten Bundesländer vor diesem Hintergrund angesichts ihrer »zum Teil diffizilen Haushaltslage» dazu, ihren Beamten finanzielle »Sonderopfer» abzuverlangen.

Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack forderte in der »SZ», Schluss zu machen mit einer »Besoldung nach Kassenlage». Angesichts der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt gerade für Spezialisten könnten sich die Länder dies nicht mehr leisten. dpa, afp

