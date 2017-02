2017-02-08 11:49:56.0

16-Punkte-Plan Bericht: So will Merkel Abschiebungen beschleunigen

Morgen will Kanzlerin Merkel offenbar einen Plan verabschieden, der Abschiebungen beschleunigen soll. So soll es in einem Beschlussvorschlag stehen, der Spiegel Online vorliegt.

Einige Wochen ist es her, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel ankündigte: "Rückführungen, Rückführungen und nochmals Rückführungen". Am Donnerstag will die Kanzlerin nun einem Bericht zufolge zusammen mit den Ministerpräsidenten einen 16-Punkte-Plan verabschieden, der die Zahl der Abschiebungen deutlich erhöhen soll.

Das deutsche Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) werde in den kommenden Monaten "fortlaufend eine hohe Zahl von Asylanträgen von Personen ablehnen, die keines Schutzes in Deutschland bedürfen", heißt es in einem Beschlussvorschlag für das Bund-Länder-Treffen, der Spiegel Online nach eigenen Angaben vorliegt. Und weiter: "Die Zahl der Ausreisepflichtigen wird dadurch 2017 weiter steigen. Es bedarf deshalb einer nationalen Kraftanstrengung, um zusätzliche Verbesserungen in der Rückkehrpolitik zu erreichen."

Laut dem Bericht ist Folgendes geplant: