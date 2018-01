2018-01-12 06:28:00.0

Interview Bodo Ramelow: "Wir sind längst auf Zuwanderer angewiesen"

Der Ministerpräsident Thüringens, Bodo Ramelow, erklärt, wie er die AfD in Schach halten will. Und er spricht darüber, was wir Flüchtlingen abverlangen, aber auch bieten sollten. Von Simon Kaminski

Herr Ramelow, Sie führen seit 2014 als Ministerpräsident eine rot-rot-grüne Koalition in Thüringen. Im Bund laufen aktuell wieder Sondierungen. Wie ungeduldig warten Sie auf eine neue Regierung?

Bodo Ramelow: Sehr ungeduldig! Die geschäftsführende Bundesregierung arbeitet zwar weiter, aber die Zukunftsthemen packt sie natürlich nicht an. Das ist fatal. Wir haben einige Uhren, die laut ticken. Wir brauchen dringend Entscheidungen in vielen Bereichen, etwa bei der Integration von Flüchtlingen und deren Finanzierung. Gehen wir diese Punkte nicht entschlossen an, können wir die Menschen, die jetzt AfD wählen, nicht zurückholen. Deswegen scharre ich schon mit den Hufen und sage: Wir brauchen endlich Ansprechpartner dafür.

Für die Jamaika-Konstellation hatten Sie ja durchaus Sympathien durchblicken lassen. Was denken Sie über eine Neuauflage der Großen Koalition?

Ramelow: Tatsächlich fand ich das Projekt Jamaika schon deswegen interessant, weil es so eine große Bandbreite der politischen Ansätze gab. Ich hätte es spannend gefunden, ob und wie eine solche politisch weit gespreizte Koalition zum Beispiel Modelle für Probleme wie Langzeitarbeitslosigkeit entwickelt hätte.

Doch das Projekt ist ja nun Geschichte. Freuen Sie sich auf eine neue GroKo?

Ramelow: Na ja. Die Protagonisten kennen sich alle. Alles ist eingespielt. Ich fürchte, dass neue gesellschaftliche Debatten nicht zu erwarten sind. Und ich bezweifle vor allem, dass eine Neuauflage der Großen Koalition der SPD gut bekommen wird. Mir wäre eine Minderheitsregierung lieber. Dann müsste die Regierung sich immer neue Mehrheiten suchen, also andere Parteien mit Argumenten überzeugen. Das wäre spannend.

Sie führen eine rot-rot-grüne Koalition in Erfurt. Die scheint ja relativ geräuschlos zu arbeiten.

Ramelow: Ja, das liest man oft. Für mich ist das ein Kompliment. Dazu muss man wissen, dass die Medien auf meinen Kopf gewettet haben. Das Dreierbündnis hält keine drei Monate, hieß es. Jetzt sind es drei Jahre. Wir haben die Arbeitslosigkeit um 30 Prozent reduziert und uns an die Spitze der ostdeutschen Bundesländer gesetzt.

Die AfD sitzt erstmals im Bundestag. Rechtsaußen Björn Höcke führt die Partei in Thüringen. Wie gefährlich sind die Rechtspopulisten?

Ramelow: Die Partei ist in einer Findungsphase. Liberale Kräfte werden herausgedrängt. Die Schnittstellen zu rechtsextremen Kreisen sind offen. Und der Transformator bei diesem Prozess heißt Höcke, der in seiner Dresdener Rede das Tor zu Rechtsextremismus und Antisemitismus weit geöffnet hat.

Wie gehen Sie in Thüringen damit um?

Ramelow: Haltung zeigen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Als Höcke 2015 auf dem Erfurter Domplatz vor seinen Anhängern aufgetreten ist, hat die Kirche die Beleuchtung des Doms ausgeschaltet. „Wir machen die strahlenden Lichter aus, wenn finstere Reden gehalten werden“, hieß es in der Begründung der Kirche. Daran gab es heftige Kritik, ich habe Hochachtung vor dieser Entscheidung.

Das ist Bodo Ramelow

Bodo Ramelow wurde am 16. Februar 1956 in Osterholz-Scharmbeck (Niedersachsen) geboren. Seine Mutter stammt aus der Familie Fresenius und war eine studierte Hauswirtschaftsleiterin. Sein Vater, der früh verstarb, stammte aus einer alten Kaufmannsfamilie.

Nach der Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann und der kaufmännischen Fachhochschulreife absolvierte Bodo Ramelow die IHK-Prüfung zum Ausbilder.

Bodo Ramelow arbeitete bei der Karstadt AG, beim Kaufmarkt HaWeGe und als Filialleiter bei der Jöckel Vertriebs GmbH Marburg.

1981 bis 1990 war Bodo Ramelow Gewerkschaftssekretär in Mittelhessen. 1990 ging er nach Thüringen, um dort Gewerkschaftsstrukturen aufzubauen. Dort war er bis 1999 Landesvorsitzender der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV).

Bodo Ramelow war 1997 Mitinitiator und Erstunterzeichner der Erfurter Erklärung, die mehr soziale Gerechtigkeit und einen Politikwechsel forderte.

1999 trat er in die PDS ein und wurde bereits im Juni 1999 in den Thüringer Landtag gewählt. 1999 bis 2001 war Ramelow stellvertretender Fraktionsvorsitzender, danach Vorsitzender der Landtagsfraktion.

2003 nominierte die Thüringer PDS mit Bodo Ramelow erstmals einen eigenen Kandidaten für das Amt des Thüringer Ministerpräsidenten. Am 7. Februar 2004 wählte ihn seine Partei auf Platz eins der Landesliste für die anstehende Landtagswahl 2004. Bei der Landtagswahl am 13. Juni 2004 erreichte die PDS mit 26,1 % der Stimmen ihr bis dahin bestes Ergebnis in Thüringen, Ramelow gewann im Wahlkreis Erfurt I ein Direktmandat. Das Wahlziel, die CDU-Mehrheit zu beenden, erreichte er aber nicht. Ramelow wurde daraufhin wieder zum Vorsitzenden der PDS-Fraktion im Thüringer Landtag gewählt.

Am 13. Dezember 2004 wurde Ramelow zum Wahlkampfleiter der PDS für die Bundestagswahl 2005 bestimmt und ab Juni 2005 war er Verhandlungsführer der Linkspartei bei den Gesprächen zur Parteineubildung mit der WASG.

Im September 2005 legte Ramelow sein Landtagsmandat nieder, um sein Bundestagsmandat anzunehmen. Dort war er von 2005-2009 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linken.

Aus dem Bundestag schied 2009 er wiederum aus, um sein Landtagsmandat in Thüringen anzutreten. Dort wurde er zum Fraktionsvorsitzender der Linken gewählt.

Von Parteigründung der Linken 2007 bis 2010 gehörte Bodo Ramelow dem Vorstand an und war der Religions- und Kirchenpolitische Sprecher der Partei.

Ehrenamtlich ist Ramelow bei der Partei Die Linke als Digitalbeauftragter tätig.

Momentan (Stand 2014) ist Bodo Ramelow Vorstandsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Linken Medienakademie. Er ist außerdem im Stifterrat der Leo Baeck Foundation.

Bodo Ramelow ist Mitglied bei ver.di, der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), der Volkssolidarität, dem Thüringer Meer e.V. sowie Mehr Demokratie e.V.

Bodo Ramelow ist in dritter Ehe mit der Italienerin Germana Alberti vom Hofe verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne aus erster Ehe. Er ist gläubiger Protestant.

Seine Einkünfte und Aufwendungen, sowie Spenden an Organisationen legt er auf seiner Homepage www.bodo-ramelow.de offen.

Im Zusammenhang mit Ermittlungen der Dresdner Staatsanwaltschaft wegen der Blockade einer von der rechtsextremistischen JLO angemeldeten Demonstration („Trauermarsch“) im Februar 2010 in Dresden wurde Ramelows Immunität vom Thüringer Landtag im Oktober 2010 aufgehoben. Der Vorwurf lautete "Verstoß gegen das Versammlungsgesetz".

Bodo Ramelow wurde seit 1996 immer wieder vom Verfassungsschutz überwacht. Nach mehreren Prozessen und Revisionen erklärte das Bundesverwaltungsgericht 2013 die Überwachung Ramelows für unzulässig.

Und im Parlament?

Ramelow: Höcke, der ja AfD-Fraktionschef ist, wurde vom Landtagspräsidenten Christian Carius – der der CDU angehört – im Januar 2017 von einer Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus ausgeschlossen. Mit der Begründung, dass dessen Anwesenheit den Opfern der Nazis, die an der Gedenkstunde teilnahmen, nach den Äußerungen von Dresden nicht zumutbar sind. Gleichzeitig verhängte die Leitung der Gedenkstätte des KZ Buchenwald ein temporäres Hausverbot gegen Höcke, der dort hingehen wollte. Auch das ist Haltung.

Die CSU wirbt massiv um die Wähler, die sie an die AfD verloren hat. Und zwar nicht zuletzt mit der Forderung nach einer restriktiveren Flüchtlingspolitik. Ist das der richtige Weg?

Ramelow: Das glaube ich nicht. Mein Vorschlag: Wir brauchen einen persönlichen Integrationsvertrag mit jedem einzelnen Flüchtling. Dafür muss festgestellt werden, was jeder Einzelne für Fähigkeiten und Talente hat, aber auch, ob er überhaupt willens ist, sich zu integrieren. Dazu gehört auch, dass diejenigen, die – wie die Leute in der Kölner Silvesternacht – unsere Werte mit Füßen treten, dafür auch entsprechend sanktioniert werden müssen. Es ist aber völlig falsch, nun alle Ausländer unter Generalverdacht zu stellen.

Das sind die Ziele der AfD

Währung: Die Alternative für Deutschland fordert die Abschaffung des Euros. Stattdessen soll jedes Land wieder eine eigene Währung bekommen. Im Parteiprogramm heißt es: "Die Wiedereinführung der DM darf kein Tabu sein."

Europa: Die AfD setzt sich für eine Reform der EU ein. Sie fordert vor allem, dass weniger in Brüssel entschieden wird und mehr in Berlin.

Demokratie: Auch Volksabstimmungen gehören zu den Forderungen der AfD. Die Partei wünscht sich nach eigenen Angaben allgemein mehr direkte Demokratie.

Finanzen: Die AfD unterstützt den Kurs der Bundesregierung, Schulden abzubauen. Bei den Steuern fordert die Partei vor allem ein verständlicheres System. Sie schreibt in ihren Leitlinien: "Der Bürger muss verstehen können, warum er in welcher Höhe besteuert wird."

Rente: Die Höhe der Rente solle gesetzlich garantiert werden. Die AfD bezeichnet vor allem die Eurokrise als Gefahr für die Altersvorsorge.

Bildung: Die AfD wirbt beim Schulsystem für einheitliche Standards in ganz Deutschland. An den Universitäten solle die Rückkehr zu Staatsexamen und zum Diplom möglich sein.

Energie: Die Energiewende unterstützt die AfD zwar - aber nicht deren Finanzierung. Sie halte es für unfair, Sonnen- und Windenergie über die Strompreise zu fördern. Stattdessen solle das Geld dafür aus den allgemeinen Steuereinnahmen kommen.

Integration: Die AfD sieht nach eigenen Angaben die Zuwanderung in das deutsche Sozialsystem als Gefahr. Sie wolle das mit neuen Regeln unterbinden. Ernsthaft politisch verfolgte Menschen hätten aber ein Recht auf Asyl und sollten auch arbeiten dürfen.

Wer darf denn bleiben?

Ramelow: Es ist doch völlig verrückt, dass wir Menschen, die integriert sind und für ihren Lebensunterhalt sorgen können, abschieben. Wir brauchen für diese Leute, die unserem Land durchaus helfen können, abseits des Asylrechts eine weitere Option: die unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Auch in Bayern protestieren bei Abschiebungen von Flüchtlingen, die in ihrem Umfeld integriert sind, sofort der örtliche Pfarrer, der Vorsitzende der freiwilligen Feuerwehr und Kommunalpolitiker, weil das niemand versteht.

Hoffen Sie wirklich, so den Facharbeitermangel in den Griff zu bekommen?

Ramelow: Es ist doch längst so, dass wir auf Zuwanderung angewiesen sind. Wenn ein Rechter heute vor einer Uniklinik steht und schreit: „Ausländer raus“, muss man ihm sagen, dass die Patienten sich dann gegenseitig pflegen und versorgen müssen. Das erinnert mich an die Durchsage in dem Supermarkt, dem Mitarbeiter fehlen: „Bei Fragen zu unserem Sortiment wenden Sie sich bitte an unsere Stammkundschaft.“

Aber ist es nicht auch richtig, dass wir die Zeche für eine verfehlte Politik der offenen Grenzen zahlen, für die die Kanzlerin verantwortlich ist?

Ramelow: Staatsrechtlich gesehen ging das natürlich gar nicht. Jeder Flüchtling hätte – juristisch gesehen – erfasst werden müssen. Doch wenn ich mich an die Bilder der zusammengepferchten Menschen in Budapest erinnere, kann ich das nicht nachträglich kritisieren. Was hätte man machen sollen?

Was muss sich denn aus Ihrer Sicht in der Flüchtlingspolitik ändern?

Ramelow: Wir haben ja immerhin die erste chaotische Zeit nach der Massenankunft bei allen Schwierigkeiten gut bewältigt. Das war die Phase in meiner Amtszeit, in der ich am wenigsten geschlafen habe. Die Helfer, die Kommunen – alle waren an ihrer Grenze. Jetzt müssen wir integrieren, und zwar ohne Flüchtlinge gegen Langzeitarbeitslose oder andere Gruppen in Deutschland auszuspielen. Wenn es uns in Deutschland nicht gelingt, soziale Defizite – wie zum Beispiel die skandalöse Kinderarmut – erfolgreich zu bekämpfen, können wir diejenigen, die Hass schüren, nur schwer stoppen.