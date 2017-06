2017-06-20 06:36:00.0

Kommentar Brexit-Verhandlungen werden ein langer Weg ins Aus

Trennung tut weg. Die EU und Großbritannien haben nun offiziell mit dem Schlussmachen angefangen. Das ist das Ende der Zweisamkeit - und der Beginn eines Kampfes. Ein Kommentar. Von Detlef Drewes

Es ist natürlich erfreulich, wenn am Anfang eines Scheidungsverfahrens wenigstens noch ein paar verbindliche Worte gesagt werden. Am besten so etwas wie: „Wir bleiben Freunde.“ Jeder ahnt, was davon zu halten ist: nichts.

Großbritannien und EU verhandeln über Ende einer 44-jährigen Gemeinschaft

Großbritannien und die EU verhandeln über nicht weniger als das Ende einer 44-jährigen Gemeinschaft, heraufbeschworen nicht aus vernünftigen politischen oder ökonomischen Gründen, sondern weil ein Premierminister sich parteiintern verzockt hat. Schließlich wollte er nicht die EU verlassen, sondern nur ein paar Widersacher aus den eigenen Reihen mundtot machen.

Doch nun ist ein Prozess in Gang gesetzt, der nur mit einer Trennung enden kann. Die bisherigen Freunde wollen zwar Partner bleiben, aber auf dem Weg dahin müssen sie Gegner werden. Und so fühlt sich dieser Tag falsch an. Das liegt nicht nur daran, dass die EU historische Tage bislang stets dann beschwor, wenn es Fortschritte gab. Dieses Mal sieht alles nach einem Rückschritt aus, auch wenn das noch nicht sicher ist. Aber seit gestern wird das Motto „Alle für einen“ bitter umgekehrt. Nun lautet es: Einer gegen alle.

