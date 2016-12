2016-12-23 12:37:00.0

Einkaufszentrum Brüder planten wohl Anschlag auf Centro in Oberhausen

Die Polizei könnte einen Anschlag auf das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen verhindert haben. Spezialkräfte nahmen zwei verdächtige Brüder in Duisburg fest.

Die Polizei meldet einen Großeinsatz in einem Oberhausener Einkaufszentrum. Kurze Zeit später heißt es, zwei Brüder seien in Duisburg festgenommen worden. Sie sollen möglicherweise einen Anschlag auf das Kaufhaus geplant haben.

Spezialeinheiten der Polizei haben in der Nacht zum Freitag in Duisburg zwei Männer wegen Terrorverdachts in Gewahrsam genommen. Die beiden im Kosovo geborenen Brüder im Alter von 28 und 31 Jahren stünden im Verdacht, womöglich einen Anschlag auf das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen vorbereitet zu haben, teilte die Polizei Essen mit.

Es werde »mit Hochdruck» ermittelt, wie weit die Vorbereitungen fortgeschritten und ob noch weitere Verdächtige daran beteiligt gewesen seien. Die beiden Männer wurden am Freitag gegen 00.45 Uhr in Gewahrsam genommen.

Anschlag geplant? Polizeieinsatz am Einkaufszentrum Centro in Oberhausen

Am Vorabend hatte die Polizei ihre Präsenz am Centro deutlich erhöht. Nach einem Hinweis aus Sicherheitskreisen mobilisierte die Polizei am Donnerstag ab 18.00 Uhr zusätzliche Einsatzkräfte im Bereich des Einkaufszentrums und des angrenzenden Weihnachtsmarkts. Dort nahmen die Beamten in Uniform und in Zivil Kontrollen vor, die laut Polizeibericht »deutlich sichtbar für Besucher und Kunden» waren.

Über den Kurzbotschaftendienst Twitter nahm die Oberhausener Polizei zu Beginn des Kontrolleinsatzes am Donnerstagabend Bezug auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz: »Im Nachgang zu Breitscheidplatz in Berlin stellen wir uns zu Ihrer Sicherheit um Weihnachtsmärkte und Menschenmengen stark auf.» Wenig später riefen die Beamten die Bürger auf, sich »nicht an Spekulationen» zu beteiligen und weitere Informationen abzuwarten.

Das Centro in der Ruhrgebietsstadt Oberhausen ist eines der größten Einkaufs- und Freizeitzentren Europas. Auf zwei Etagen sind dort rund 250 Geschäfte vertreten. Wegen des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Berlin sind die Sicherheitskräfte in Deutschland, aber auch in anderen westlichen Ländern in besonderer Alarmbereitschaft. afp