2017-05-15 20:51:19.0

Kommentar Bundeswehr sollte aus Incirlik abgezogen werden

Eine Ulmer Journalistin in Istanbul inhaftiert und Abgeordnete, die deutsche Soldaten in Incirlik nicht besuchen dürfen. Berlin sollte den Abzug der Soldaten in beschließen. Von Simon Kaminski

Die Basis Incirlik liegt in der Nähe der südtürkischen Stadt Adana gut 100 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Foto: Falk Bärwald/Bundeswehr (dpa)