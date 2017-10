2017-10-08 22:35:00.0

Unionstreffen CDU und CSU finden Kompromiss beim Thema Obergrenze

Es ist die Lösung eines Streits: CDU und CSU kommen sich in der Flüchtlingspolitik näher. Sie legen eine Art Obergrenze für Flüchtlinge fest. Auch wenn sie diese nicht so nennen.

CDU und CSU haben sich nach jahrelangem Streit über eine Flüchtlings-Obergrenze beim Thema Zuwanderung geeinigt. Der Kompromiss enthält die Zahl von 200.000 Menschen als Obergrenze. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Teilnehmerkreisen der Unionsverhandlungen über einen gemeinsamen Kurs für die anstehenden Gespräche über ein Jamaika-Bündnis. Bis zuletzt hatten Kanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und Innenminister Thomas de Maizière über eine "niet- und nagelfeste" Lösung verhandelt.

Mit einem Kompromiss in der lange schwelenden Obergrenzen-Debatte wäre das wichtigste Hindernis für eine gemeinsame Linie der zerstrittenen Unionsschwestern in den anstehenden Jamaika-Verhandlungen beseitigt. In der Endversion der Einigung heißt es: "Wir wollen erreichen, dass die Gesamtzahl der Aufnahmen aus humanitären Gründen (Flüchtlinge und Asylbewerber, subsidiär Geschützte, Familiennachzug, Relocation und Resettlement, abzüglich Rückführungen und freiwillige Ausreisen künftiger Flüchtlinge) die Zahl von 200.000 Menschen im Jahr nicht übersteigt."

Subsidiär Geschützte sind Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus, "Relocation und Resettlement" meint die gesteuerte Umsiedlung von Flüchtlingen. Die Zuwanderung von Arbeitskräften oder EU-Ausländern ist nicht betroffen, diese fallen also nicht in die Gruppe der 200.000 Menschen.

Horst Seehofer wahrt sein Gesicht

CSU-Chef Seehofer hat mit der Einigung im Streit mit Kanzlerin Merkel einen gesichtswahrenden Kompromiss erreicht. Er hatte in den vergangenen Jahren gegen Merkels strikten Widerstand auf einer Flüchtlings-Obergrenze in dieser Größenordnung bestanden. Auch mit den Grünen dürfte eine Obergrenze in den Verhandlungen über ein Jamaika-Bündnis nicht durchzusetzen sein.

Auch künftig soll kein Asylsuchender an der deutschen Grenze abgewiesen werden. In Fällen, in denen Menschen an der Grenze Asyl beantragten, werde es auch künftig ein ordentliches Verfahren geben, hieß es weiter. Damit werde Merkels Zusage umgesetzt, dass das Grundrecht auf Asyl keine Obergrenze kenne.

CDU und CSU wollen sich zudem für eine EU-weite Lösung im Umgang mit Asylsuchenden und Flüchtlingen einsetzen. Die illegale Migration solle reduziert und die Schlepperkriminalität besser bekämpft werden. Der Kompromiss sieht nach dpa-Informationen auch eine Ausnahmeregelung vor. Demnach sollen in Ausnahmesituationen - beispielsweise humanitären Krisen - Bundesregierung und Bundestag sich mit der Frage befassen, wie man mit einem möglichen neuen Flüchtlingsansturm auf Europa und Deutschland umgeht.

Union will Zentren für Asylverfahren von Neuankömmlingen

Neu ankommende Asylbewerber sollen demnach künftig in speziellen Aufenthaltszentren bleiben, bis über ihre Verfahren entschieden ist. Verfahren sollen nach den Plänen der Unionsschwestern in "Entscheidungs- und Rückführungszentren" gebündelt werden. Vorbild seien entsprechende Einrichtungen in Manching und Bamberg sowie im baden-württembergischen Heidelberg. Falls Anträge abgelehnt werden, sollten die Betroffenen aus diesen Einrichtungen zurückgeführt werden.

Zudem wird in dem Entwurf die Forderung untermauert, die Liste der sicheren Herkunftsländer zu erweitern. Dies gelte mindestens für Marokko, Algerien und Tunesien. CDU und CSU einigten sich zudem auf ein neues Gesetz zur Steuerung der Fachkräftezuwanderung.

Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit über den Kompromiss gab es am Abend nicht mehr. CDU und CSU vertagten weitere Beratungen über eine gemeinsame Linie nach ihrer Einigung über eine Flüchtlings-Obergrenze. Das teilte ein Parteisprecher am späten Sonntagabend mit, ohne zunächst einen Termin für ein weiteres Treffen zu nennen.

CSU dringt auf konservativere Ausrichtung

Zwei Wochen nach der Bundestagswahl trafen sich CDU und CSU in Berlin, um über eine konservativere Ausrichtung vor Jamaika-Verhandlungen mit Grünen und FDP zu verhandeln. Dazu kamen die Parteispitzen um Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer zusammen. Seehofer dringt auf eine konservative Rückbesinnung der Union.

Die Union war bei der Wahl am 24. September zwar stärkste Kraft geworden, hatte aber starke Verluste erlitten und mit 32,9 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis überhaupt eingefahren. Nachdem sich die SPD auf eine Oppositionsrolle festgelegt hat, will Merkel mit FDP und Grünen über ein Bündnis verhandeln. Die CDU-Chefin hatte am Samstag erstmals offiziell Jamaika-Gespräche angekündigt.

Im Zentrum des Streits unter den Unions-Schwestern stand die von Seehofer verlangte Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr. In einem Zehn-Punkte-Plan forderte Seehofer eine Hinwendung zu klassisch konservativen Themen wie Leitkultur und Patriotismus.

Von Seehofers Zehn-Punkte-Plan war Merkel überrascht worden - der Vorstoß sei nicht abgestimmt gewesen, hieß es in der Union. Horst Seehofer kämpft nach dem schlechten Abschneiden der CSU bei der Bundestagswahl um sein politisches Überleben. Knapp ein Jahr vor der bayerischen Landtagswahl muss die CSU um ihre absolute Mehrheit bangen. Auch das Ergebnis der AfD ist ein Stachel im Fleisch der Partei. dpa/AZ

