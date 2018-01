2018-01-04 14:19:18.0

Seeon CSU: Wir wollen die Große Koalition aus voller Überzeugung

Wie die Christsozialen auf ihrer Klausur im Kloster Seeon den Spagat zwischen ihrer konservativen Wählerschaft und den Sondierungen mit der SPD hinbekommen wollen. Von Holger Sabinsky-Wolf und Michael Stifter

Der Spagat, den CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt versucht, ist von jener Sorte, der manchen schon beim Zuschauen wehtut. Kurz vor Beginn der Sondierungsverhandlungen mit der SPD sagt er in Kloster Seeon: „Wir wollen diese Koalition.“ Er sagt aber auch Sätze wie „Deutschland ist keine linke Republik“ und „die CSU will die Koalition nicht mit einer SPD, die nur die Themen aus der alten sozialistischen Mottenkiste zitieren kann“. Angebot und Drohung, Angriff und Verteidigung gleichzeitig. Es ist aber auch eine komplexe Lage, in der zu Jahresbeginn die Klausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag stattfindet. Am Sonntag beginnen die GroKo-Sondierungen mit der SPD, doch im Herbst gibt es in Bayern eine für die CSU extrem wichtige Landtagswahl.

Dobrindt geht das Problem auf eine eigene Weise recht offensiv an: Am Auftakt-Tag der Klausur fordert er in einem Gastbeitrag für die konservative Tageszeitung Die Welt einen „bürgerlichen Aufbruch“. „Auf die linke Revolution der Eliten sollte unbedingt eine konservative Revolution der Bürger folgen“, heißt es da unter anderem, und Dobrindt wiederholt diese Forderung am Chiemsee. Damit ist der Claim abgesteckt. Die CSU soll heuer an der Speerspitze dieser „bürgerlichen Revolution“ stehen. Aber sie wird das möglicherweise in einer Bundesregierung mit der SPD tun müssen, und das wird nicht ganz einfach. Gerade bei der Asylpolitik liegen die Forderungen von CSU und SPD weit auseinander.

ANZEIGE

Doch auch CSU-Chef Seehofer ist zuversichtlich, dass die Große Koalition gelingen kann: „Ich persönlich werde jedenfalls alles dafür tun“, sagt er in Seeon. Dieses Projekt könne gelingen, wenn der potenzielle Koalitionspartner in der Sache nicht überziehe. Diese Möglichkeit bestehe angesichts der Situation der SPD.

Stegner und Kohnen üben Kritik an CSU-Forderungen

Eine Reaktion auf die Ermahnungen aus Bayern lässt am Donnerstag nicht lange auf sich warten. SPD-Vize Ralf Stegner sagte dem Sender N24: „Ehrlich gesagt ist uns das schnurz. Wir kennen das von der CSU. Da wird das eigene Lederhosen-Publikum bespaßt mit kräftigen, verbal-radikalen Interviews“, so Stegner weiter. Die bayerische SPD-Chefin Natascha Kohnen sieht die anhaltenden Forderungen der CSU nach Verschärfungen in der Asylpolitik als „GroKo-Hindernis“. Die CSU erwecke den Eindruck, als wolle sie eigentlich die Sondierungen volles Rohr gegen die Wand fahren“, sagte sie SWR aktuell.

In einem Positionspapier fordert die CSU wie berichtet die Kürzung von Leistungen für Flüchtlinge und die weitere Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär geschützte Flüchtlinge. Das Papier soll in Seeon beschlossen werden. Für weiteren Ärger mit der SPD hatte schon im Vorfeld die Einladung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán gesorgt. Der umstrittene EU- und Merkel-Kritiker kommt am Freitag nach Oberbayern, ebenso wie der ehemalige Box-Weltmeister und jetzige Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko.

Kloster Seeon ersetzt Wildbad Kreuth

Das Kloster Seeon im Chiemgau soll für die CSU der Ersatz für das legendäre und mittlerweile anderweitig verpachtete Wildbad Kreuth sein. Seit vergangenem Jahr trifft sich dort die Berliner Landesgruppe der Partei. Das Kloster, eine alte Anlage auf einer Halbinsel, hat eine bewegte Geschichte. Es befindet sich im Besitz des Bezirks Oberbayern, wird als Bildungszentrum genutzt und als „Insel der Ruhe und Gelassenheit“ angepriesen.

Kloster Seeon wurde im Jahr 994 gegründet und lange von den Benediktinern geführt. Wolfgang Amadeus Mozart besuchte den malerischen Ort mehrmals. 1803 wurde das Kloster im Zuge der Säkularisierung aufgehoben. Zu den darauf folgenden wechselnden Besitzern zählten unter anderem eine Witwe des Kaisers von Brasilien und Verwandte des russischen Zaren. Die Nationalsozialisten nutzten Seeon als SA-Schule, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es Polizeikaserne. Fast wäre das Kloster in den Besitz der damals für ihre Sexorgien bekannten Bagwhan-Sekte gekommen. Um dies zu verhindern, kaufte 1978 das Erzbistum München den Gebäudekomplex, bevor ihn schließlich 1986 der Bezirk Oberbayern übernahm. (mit dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.