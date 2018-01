2018-01-15 07:21:25.0

Bad Staffelstein CSU will bei Klausur Fahrplan für die nächsten Monate aufstellen

Am Montag startet in Franken die viertägige Fraktionsklausur der CSU. Es geht vor allem um Schwerpunkte für die Landtagswahl. Söder will den Wählern wieder mehr Heimat bieten.

Ab Montag trifft sich die CSU zur Fraktionsklausur im Kloster Banz bei Bad Staffelstein. Foto: Nicolas Armer, dpa (Archiv)