2017-10-31 14:03:00.0

Schwerin De Maizière: Festnahme hat "schweren Terroranschlag" verhindert

Er wollte laut Bundesanwaltschaft einen Anschlag mit möglichst vielen Toten verüben. Spezialkräfte schlugen am Morgen zu und nahmen den 19-jährigen Islamisten in Schwerin fest.

Spezialkräfte der Polizei haben in Schwerin einen Syrer wegen des Verdachts auf Vorbereitung eines islamistisch motivierten Bombenanschlags festgenommen. Der 19-jährige soll laut Bundesanwaltschaft in Karlsruhe seit Juli einen Bombenanschlag mit hochexplosivem Sprengstoff in Deutschland geplant und bereits konkret vorbereitet haben. Sein Ziel sei es gewesen, dabei möglichst viele Menschen zu töten und zu verletzen, teilte die Behörde weiter mit.

Durch die Festnahme sei nach den Worten von Bundesinnenminister Thomas de Maizière ein "schwerer Terroranschlag in Deutschland" verhindert worden. "Am zweiten Kontrollpunkt sei er gestoppt worden, woraufhin der Sprengsatz explodiert sei. Welches Ziel der Attentäter treffen wollte, sei nicht klar", erklärte er am Dienstag.

Alle Beteiligten hätten "hervorragende Arbeit" geleistet, lobte der Minister. "Mein Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verfassungsschutzes, der Kriminalpolizei, den Sonderpolizeieinheiten in Bund und Ländern sowie der Justiz, die sich Tag für Tag für unsere Sicherheit einsetzen."

Die Gefährdungslage in Deutschland sei unverändert hoch. Angesichts der anhaltenden Bedrohung Europas durch islamistischen Terrorismus arbeiteten die Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern, national und international eng und gut zusammen und handelten "wenn nötig entschlossen und konsequent", betonte der Minister.

Terrorverdächtiger beschaffte seit Juli Bauteile und Chemikalien

Sowohl in Schwerin wie auch in Hamburg gab es im Zusammenhang mit der Festnahme am Dienstag auch Durchsuchungen. Weitere Angaben zur Identität des Festgenommenen gab es zunächst nicht. Nach mehrmonatiger Observation schlugen die Ermittler mit mehr als 100 Einsatzkräften zu.

Spezialkräfte der Bundespolizei, des Bundeskriminalamtes und der Schweriner Landespolizei hätten den Verdächtigen gegen 6 Uhr morgens in einer Plattenbausiedlung in Schweriner Stadtteil Neu Zippendorf festgenommen. Dort seien insgesamt drei nahe beieinander gelegene Wohnungen durchsucht worden. In den Wohnungen hielten sich nach Angaben des Polizeisprechers mehrere Personen auf. Weitere Menschen seien aber nicht festgenommen worden. Es bestehe keine akute Bedrohung für die Bevölkerung, betonte der Sprecher.

Anwohner sind nicht in Gefahr, bitte den Weisungen unserer Kollegen vor Ort folgen#Schwerin3110 — Polizei Schwerin (@Polizei_SN) 31. Oktober 2017

Im Juli habe der Syrer mit der Beschaffung von Bauteilen und Chemikalien begonnen, die für die Herstellung eines Sprengsatzes benötigt werden. Ob er bereits ein konkretes Ziel für seinen Sprengstoffanschlag ins Auge gefasst hatte, war nach Angaben der Bundesanwaltschaft zunächst unklar. Hinweise auf eine Einbindung des Beschuldigten in eine terroristische Vereinigung hatte die Bundesanwaltschaft zunächst nicht.

Syrer fiel Nachbarn durch Lärm in der Nacht auf

Anwohner zeigten sich von der Durchsuchung am frühen Morgen überrascht. Lärm zu nächtlicher Stunde sei sie ja schon gewohnt, seit der junge Syrer in die Wohnung über ihr einzog, sagte etwa eine Frau der dpa. "Da haben sich oft junge Leute getroffen und bis in den Morgen laut geredet. Ich bin zu ihm und habe gesagt: Du musst Dich an die Regeln halten, wenn du hier leben willst. Er hat es versprochen. Aber es hat nicht funktioniert", berichtet die Frau, die nach eigenen Angaben vor rund 20 Jahren mit ihrer Tochter aus der Ukraine nach Schwerin kam. Die Tochter habe studiert und lebe inzwischen in Süddeutschland.

Ein Weg, den vor allem der besseren Verdienstmöglichkeiten wegen auch viele Kinder alteingesessener Schweriner gegangen sind. In den preiswerten Plattenbau-Wohnungen der südlichen Schweriner Vorstädte, bis 1989 heiß begehrt, leben heute vorwiegend Rentner, Umsiedler aus früheren Sowjetrepubliken und seit zwei Jahren zunehmend auch Asylbewerber. Eine Entwicklung, die auch der Betreiber der Stadtteil-Kneipe "Pankow" beschreibt. "Es gibt Tage, da wird hier kaum Deutsch gesprochen", sagt er. Doch während die Umsiedler, die Ende der 1990er Jahre kamen, auch den Kontakt gesucht hätten, sei das bei den Flüchtlingen heute kaum der Fall.

Eine junge Frau passiert die am Morgen nur spärlich gefüllte Kneipe an der Stirnseite des Blockes, in dem es die Festnahme gab, und blickt fragend auf die vielen Polizisten. "Es ist Feiertag. Ich habe ausgeschlafen und noch kein Radio gehört", erklärt sie. Dass in ihrer Nachbarschaft gerade ein Terrorverdächtiger festgenommen wurde, scheint sie wenig zu erschrecken. Zum einen zeige der Zugriff, dass die Ermittler ihre Arbeit machen. Zum anderen müsse sich erst noch zeigen, ob sich der Verdacht auch bestätigt.

Im Dezember gab es den schwersten islamistischen Anschlag in Deutschland

Deutschland und andere europäische Länder wurden schon wiederholt Ziel islamistischer Anschläge. Den schwersten islamistischen Anschlag in Deutschland gab es am 19. Dezember 2016 in Berlin. Der Tunesier Anis Amri raste mit einem Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt und tötete insgesamt zwölf Menschen.

Anschlag in Berlin: Lastwagen rast in... Berlin unter Schock: Ein Lastwagen rast in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Zwölf Menschen sterben bei dem Anschlag im Dezember, 55 werden verletzt. Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa

Sprengstoff kam zum Einsatz, als sich im Juli 2016 im bayerischen Ansbach ein 27-jähriger syrischer Flüchtling auf einem Platz vor einem Musikfestival in die Luft sprengte. Der Attentäter starb, 15 Menschen wurden verletzt. Immer wieder gelingt es den Behörden aber auch, Verdächtige festzunehmen. So zuletzt am Mittwoch vergangener Woche in Berlin, wo ein 40-Jähriger, den die Ermittlungsbehörden der Islamistenszene zurechnen, festgenommen wurde. AZ/dpa