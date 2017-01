2017-01-23 08:43:00.0

USA Der letzte Gähner: Internet feiert Trump-Sohn Barron

Der zehnjährige Trump-Sohn Barron zeigt sich bei öffentlichen Auftritten unbeeindruckt vom Hype um seinen Vater. Im Internet wird er dafür gefeiert. Von Michael Stifter

Vielleicht kann er die Rede seines Vaters einfach schon im Schlaf mitsprechen. Jedenfalls übermannt den zehnjährigen Präsidentenspross Barron auf der Vereidigungsfeier mal wieder die Müdigkeit. Während Donald Trump gerade zu seiner großen Abrechnung ansetzt, gähnt sein jüngster Sohn erst mal herzhaft, rauft sich die perfekt frisierte Föhnwelle und schaut auch ansonsten eher sparsam drein.

Und als ihm Mama Melania dann auch noch ganz firstladylike die Krawatte richtet, meint man sogar ein leichtes Augenrollen zu erkennen. Eltern in aller Welt werden wissend in sich hineingeschmunzelt haben: So sind Buben halt…

ANZEIGE

Barron Trump wird zu einem Liebling der Massen

Barron scheint der ganze Hype um seinen Vater nicht ganz geheuer zu sein. Ob er dafür Ärger mit dem Präsidenten bekommen hat? Wir wissen es nicht. Jedenfalls befindet er sich damit in guter Gesellschaft. Das Internet feiert den ermüdeten „First Boy“ ausgiebig. Selbst auf Twitter – normalerweise das virtuelle Wohnzimmer seines Vaters – stellt er den Popanz um den Machtwechsel in Washington in den Schatten.

„Wir fühlen mit dir, Barron“, heißt es da solidarisch. Oder: „Denkt er das, was wir alle denken?“ Einige Nutzer rufen sogar die Kampagne „Free Barron“ ins Leben und rufen dazu auf, den Buben endlich da rauszuholen. Schließlich hat die Sache eine Vorgeschichte: Schon in der Wahlnacht, als Donald Trump in den frühen Morgenstunden enthusiasmiert vor seine Anhänger trat, wollte nur einer partout nicht jubeln. Barron wollte schlafen – und das sah man ihm auch an.

Donald Trump ist US-Präsident - die Amtseinführung... Donald Trump ist am Freitag als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt worden. Die Amtseinführung in Bildern. Foto: Andrew Harnik, dpa

Mehr zum Thema:

Warum Millionen US-Amerikaner gegen Trump demonstrieren