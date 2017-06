2017-06-28 07:57:00.0

Kommentar Die "Ehe für alle" ist überfällig

Die Gesetzeslage, nach der Menschen in Deutschland bislang eine Ehe eingehen, ist nicht zeitgemäß. Wer sich in wen verliebt und eine Beziehung eingeht, geht den Staat nichts an. Von Martin Ferber

Die "Ehe für alle" wird kommen, ist sich unser Kommentator sicher. Seiner Meinung nach war die vollkommene Gleichstellung homosexueller Paare überfällig. Foto: Wolfram Kastl, dpa (Symbolbild)