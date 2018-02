2018-02-06 19:15:00.0

Große Koalition Die unheimliche Macht der SPD-Basis

Rund 450.000 SPD Mitglieder sollen das letzte Wort über die Große Koalition haben. Jetzt klagen dagegen Kritiker vor dem Verfassungsgericht. Welche Chancen haben sie? Von Michael Pohl

In den Ortsvereinen der bayerischen SPD müssen die Genossen kräftig neue Parteibücher nachbestellen, so groß ist dieser Tage der Ansturm der Neumitglieder: Vor dem Mitgliederentscheid über die Große Koalition gingen allein online 2900 Mitgliedsanträge ein, wie Bayern-SPD-Sprecher Vangelis Parasidis erklärt. Binnen nur zwei Wochen legte die gesamte Mitgliederzahl damit um fünf Prozent zu. Der SPD-Mann glaubt allerdings nicht, dass der Ansturm vor allem auf die Juso-Kampagne „Tritt ein, sag nein!“ zurückgehe.

„Gut 70 Prozent der Antragsteller liegen im Alter zwischen 30 und 60 Jahren“, sagt Parasidis. Weitere 15 Prozent seien Rentner, also fern des Juso-Alters. „Wir gehen auch nicht davon aus, dass vor allem Gegner der Großen Koalition beitreten, sondern auch Befürworter.“ Angesichts der Zahl von rund 60.000 Mitgliedern der Bayern-SPD vor der Eintrittswelle sei der Einfluss der Neumitglieder ohnehin eine überschaubare Größe.

Gewissensfreiheit der Bundestagsabgeordneten in Gefahr?

Auch in anderen Bundesländern freut sich die SPD über ähnliche Zahlen. Vor vier Jahren blieben bei einer vergleichbaren Eintrittswelle 90 Prozent der Neugenossen langfristig in der Partei.

Andernorts wird der Mitgliederentscheid dagegen sehr kritisch verfolgt: Warum dürfen 450.000 Menschen allein über das Schicksal der künftigen Bundesregierung entscheiden? Vor dem Bundesverfassungsgericht gingen jetzt sogar fünf Anträge gegen das SPD-Vorgehen ein, wie ein Gerichtssprecher bestätigte. Unter anderem wird bemängelt, dass der Parteimitgliederentscheid gegen die Gewissensfreiheit der Bundestagsabgeordneten verstoße.

Es gibt einen Präzedenzfall

Den Klagen werden allerdings keine Chancen eingeräumt. Schon als die SPD 2013 ihre Basis über die damalige Große Koalition abstimmen ließ, schalteten Kritiker das Verfassungsgericht ein: Die Karlsruher Richter gaben dem Mitgliederentscheid aber ausdrücklich ihren höchstrichterlichen Segen: „Die politische Einbindung des Abgeordneten in Partei und Fraktion ist verfassungsrechtlich erlaubt und gewollt“, hieß es in der Begründung.

Schließlich genießen im Grundgesetz die Parteien Verfassungsrang „bei der politischen Willensbildung des Volkes“. Ohnehin ist das Votum nur eine Willenserklärung der Partei. Faktisch werden sich die Abgeordneten aber daran halten, auch wenn sie das Recht hätten anders zu entscheiden. Außerdem sollte in der Debatte eines nicht vergessen werden: Es hat auch niemand dagegen vor Gericht geklagt, als FDP-Chef Christian Lindner die Jamaika-Sondierungsgespräche abgebrochen hat. Was ein Parteichef kann, muss in einem demokratischen Staat natürlich erst recht eine Parteibasis entscheiden dürfen.

