USA Donald Trump bleibt auch nach Gabriel-Besuch der große Unbekannte

Außenminister Sigmar Gabriel gelingt bei seinem Besuch in den USA eine Annäherung an wichtige US-Vertreter. Die entscheidende Person aber trifft er nicht.

Sigmar Gabriel hatte auf seiner Washington-Reise viele Fragen im Gepäck. Nach ersten Gesprächen mit Vertretern der neuen Regierung von US-Präsident Donald Trump konnte er einige davon klären. Der Bundesaußenminister zog am Donnerstagabend ein positives Fazit nach seinen Treffen mit Vizepräsident Mike Pence und US-Außenminister Rex Tillerson. Doch die Zukunft der transatlantischen Beziehungen bleibt unsicher.

Nachdem Trump seit seiner Amtsübernahme nahezu pausenlos durch verbale Attacken innen- wie außenpolitisch daran erinnerte, dass er mit dem herkömmlichen Politikstil in Washington brechen will, wuchs bei der Bundesregierung die Beunruhigung. In Kanzleramt und Außenministerium stellten sich Experten und Diplomaten die Frage, was die US-Regierung in Zukunft für Europa ist: ein Verbündeter, ein desinteressierter Beobachter, ein Gegner?

Gabriel setzte sich daher ins Flugzeug, um erste Kontakte zu der neuen Führung in Washington zu knüpfen. Dabei wollte er aber auch zwei Dinge klarstellen: Die Bundesregierung hält den Angriffen von Trump zum Trotz an den transatlantischen Beziehungen fest. Und zwischen einem starken Europa und einer engen Beziehung Deutschlands zu den USA wird sie nicht wählen.

Sigmar Gabriel ist mit seinem USA-Besuch zufrieden

Die Taktik Gabriels lautete, mit seinen Gegenübern anstatt über konfliktreiche Details über die großen Fragen der transatlantischen Zusammenarbeit zu sprechen, um Gemeinsamkeiten auszuloten. Nach seinen Unterredungen mit Pence und Tillerson war Gabriel zufrieden: "Ich glaube, es war gut, frühzeitig herzukommen und jetzt eine gute Grundlage gelegt zu haben für die weiteren Gespräche."

Pence sagte Gabriel zu, an der Münchner Sicherheitskonferenz teilzunehmen. Tillerson erwägt eine Teilnahme am G20-Außenministertreffen im Februar in Bonn.

Die Treffen zeigten Gabriel nach eigenen Angaben auch, dass es in der Trump-Regierung Vertreter gibt, die ein "großes Interesse am Ausbau und am Beibehalten der transatlantischen Beziehungen" nicht nur zu Deutschland, sondern auch zur Europäischen Union und zur Nato hätten.

Gabriel nimmt also die Erkenntnis mit, dass sich in Washington Ansprechpartner finden lassen, die sich nicht nur für Deutschland interessieren. Auch die von Trump zum Ausdruck gebrachte Gleichgültigkeit gegenüber dem alten Kontinent teilen sie dem Außenminister zufolge nicht: "Beide Gesprächspartner haben deutlich gemacht, dass sie ein großes Interesse an der Stärkung Europas haben."

Donald Trump ist der neue Präsident der USA. Fakten und Zahlen zu ihm.

Donald Trump, geboren am 14. Juni 1946, ist das vierte von fünf Kindern des Immobilienunternehmers Frederick Trump Jr. und seiner Frau Mary Anne MacLeod.

Trumps Großeltern Frederick Trump und Elisabeth Christ stammen aus Kallstadt in der Pfalz und waren nach Amerika ausgewandert.

Trump studierte Wirtschaftswissenschaft an der Fordham University in New York und an der renommierten Wharton School in Philadelphia.

Schon als Student machte Trump sich selbstständig, indem er mit einem vom Vater gestellten Startkapital von 200.000 Dollar preiswert marode Häuser erwarb, sanierte und teuer weiter verkaufte.

1974 übernahm er das Unternehmen des Vaters und realisierte Bau- und Hotelprojekte in den USA und anderen Ländern. Zu den bekanntesten zählen in New York der Trump Tower, der Trump World Tower sowie das Trump Building.

Die Geschäftsfelder des Donald Trump sind vielfältig: Er investierte in Aktien, besitzt eine Modelagentur und betreibt 18 Golfplätze. Aus dem Geschäft mit Spielbanken und einer eigenen Fluglinie zog er sich dagegen zurück.

Trump veröffentlicht 16 Bücher, die als Ratgeberliteratur von Verhandlungs- und Geschäftspraxis handeln.

Trump hatte immer wieder kurze Gastauftritte in Filmen und Fernsehserien, wie in Kevin – Allein in New York, Der Prinz von Bel-Air oder Sex and the City. 2004 und 2015 war Trump Gastgeber der US-amerikanischen Comedy-Show Saturday Night Live des Senders NBC.

Donald Trump heiratete 1977 das tschechische Model Ivana Marie Zelníčková, mit der er drei Kinder hat. 1992 folgte die Scheidung. Trump war kurzzeitig mit Carla Bruni liiert, der jetzigen Gattin des ehemaligen französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy. Von 1993 bis 1999 hieß Trumps Ehefrau Marla Maples. Mit der Schauspielerin hat er eine Tochter.

2005 heiratet er das Model Melania Knauss, mit der er einen weiteren Sohn hat. Inzwischen ist er achtfacher Großvater.

Trump ist ein politisches Chamäleon: 1987 registriert er sich bei den Republikanern, wechselt 1999 zur Independence Party, 2001 zu den Demokraten und 2009 wieder zu den Republikanern.

Im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft provozierte Trump mit rassistischen und sexistischen Aussagen. Er beleidigte Behinderte und drohte, seine Konkurrentin Hillary Clinton ins Gefängnis zu schicken.

Bei der US-Wahl am 8. November 2016 gelang es ihm dennoch, eine deutliche Mehrheit der Wahlmänner hinter sich zu vereinen.

Ausgeräumt sind die Sorgen nicht

Doch auch nach Gabriels Erkundungsmission in Washington können die Sorgen der Bundesregierung um die deutsch-amerikanischen Beziehungen nicht ausgeräumt sein. Weder Pence noch Tillerson äußerten sich nach den Treffen mit Gabriel öffentlich und bestätigten den positiven Eindruck, den ihr Gast gewonnen hatte.

Zudem traf der deutsche Chefdiplomat zwar Vizepräsident und Außenminister, aber eben nicht Trump selbst. Der bleibt für die Regierung in Berlin der große Unbekannte. Bislang hat der Präsident in seiner noch jungen Amtszeit den Ton angegeben - und Deutschland dabei heftig angegriffen. Dass Trump sich außenpolitisch die Zügel aus der Hand nehmen lässt, scheint unwahrscheinlich. AFP