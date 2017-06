2017-06-07 06:34:00.0

Russland-Affäre Donald Trump soll Geheimdienstdirektor unter Druck gesetzt haben

Nach dem Anschlag in London wirbt Donald Trump erneut für sein Einreiseverbot. Nicht nur deswegen könnte diese Woche für den US-Präsidenten unangenehm werden. Alle News im Blog.

US-Präsident Donald Trump geht in die möglicherweise wichtigste Woche seiner bisherigen Amtszeit: Am Donnerstag wird der von ihm gefeuerte FBI-Chef James Comey vor dem Geheimdienstausschuss des Senats zur Russland-Affäre aussagen.

Donald Trump setzt ein weiteres Wahlversprechen um: Die USA verabschieden sich aus dem Pariser Klimaabkommen. Die Entscheidung ruft weltweit Bedauern und Kritik hervor.

Beim G7-Gipfel treten schwere Differenzen zwischen der Trump-Regierung und den europäischen Teilnehmern zutage. Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht in den USA keinen verlässlichen Partner mehr.

Donald Trump: News zum US-Präsidenten

7. Juni: Bericht: Trump soll nicht nur Comey unter Druck gesetzt haben

US-Präsident Donald Trump soll in der Russland-Affäre neben dem damaligen FBI-Chef James Comey auch Druck auf den Nationalen Geheimdienstdirektor Daniel Coats ausgeübt haben. Das berichtete die Washington Post am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf anonyme Quellen im Regierungsapparat. Trump habe demnach versucht, ranghohe Geheimdienstleute dazu zu bringen, Druck auf Comey zu machen.

Ziel sei gewesen, dass dieser die Ermittlungen gegen den inzwischen entlassenen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn fallen lässt. Entsprechende Aufzeichnungen habe Coats an Vertraute weitergereicht, berichtete die Zeitung. Den Unterlagen zufolge soll Trump nach einem Treffen im Weißen Haus in größerem Kreis Coats und CIA-Chef Mike Pompeo gebeten haben, im Raum zu bleiben. Anschließend sei es zu der Bitte gekommen.

Ein Sprecher von Coats sagte der Zeitung, der Geheimdienstchef habe sich "zu keiner Zeit unter Druck gesetzt gefühlt". Inhalte vertraulicher Gespräche wolle er nicht öffentlich diskutieren.

6. Juni: Trump-Clan stellt Mittelklasse-Hotelkette "American Idea" vor

Die Trump-Familie baut ihr Hotel-Imperium aus: Zu den bekannten Luxusunterkünften, die bislang unter der Marke Trump betrieben werden, sollen weniger gehobene Angebote für den schmaleren Geldbeutel hinzukommen. Die neue Mittelklasse-Kette nennt sich "American Idea", wie die Trump Organization am Dienstag in New York mitteilte. Die ersten Hotels sollen in Mississippi entstehen. Zudem werde das Portfolio derzeit um die Vier-Sterne-Kette Scion erweitert.

Die Geschäfte der Trumps sorgen wegen möglicher Interessenkonflikte immer wieder für Argwohn. Die Trump Organization, in der Hunderte zum Firmen-Imperium gehörende Unternehmen gebündelt sind, wird seit Donald Trump US-Präsident ist, von dessen Söhnen Donald junior und Eric geführt. Kritiker bemängeln trotzdem eine unzureichende Abgrenzung zwischen Politik und Geschäften, da Entscheidungen weiterhin im Kreise der Familie getroffen werden können.

Londoner Bürgermeister: Trump-Besuch im Königreich nicht angemessen

Nach herben Twitter-Angriffen von Donald Trump hat der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan einen Staatsbesuch des US-Präsidenten in Großbritannien als unangemessen abgelehnt. Bereits nach der Einladung durch Premierministerin Theresa May habe er gesagt, dass Trump nicht der rote Teppich ausgerollt werden dürfe. "Daran hat sich nichts geändert", sagte Khan am Dienstag der BBC.

"In einer besonderen Beziehung ist es so wie mit einem guten Freund. In schlechten Zeiten stehst du ihm bei, aber du sagst ihm auch, wenn er Unrecht hat", sagte Khan der BBC. Und es gebe viele Dinge, bei denen sich Trump irre.

Khan hatte nach dem Terroranschlag am Samstagabend gesagt, es gebe keinen Grund, wegen des erhöhten Polizeiaufgebots in der Stadt in Alarmstimmung zu verfallen. Trump kritisierte dies auf Twitter als "armselige Ausrede". Khan erwiderte, die Politik des US-Präsidenten gehe gegen alles, "wofür wir stehen". Damit bezog er sich unter anderem auf das von Trump angestrebte Einreiseverbot für Menschen aus mehreren muslimischen Ländern.

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. Juni 2017

Der britische Außenminister Boris Johnson, einst selbst Londoner Bürgermeister, sagte am Dienstag, er sehe "keinen Grund", die Einladung an Trump zurückzuziehen. Er lobte aber, Khan habe sich in der Situation richtig verhalten. Auch Premierministerin Theresa May lobte das Stadtoberhaupt, hielt sich mit Kritik an Trump jedoch zurück. Der US-Präsident wird voraussichtlich im Oktober ins Königreich reisen.

USA wollen diplomatische Spannungen in Golfregion entschärfen

Nach dem Bruch Saudi-Arabiens und anderer arabischer Staaten mit Katar will sich die US-Regierung um Entspannung in der seit Jahren schwersten diplomatischen Krise in der Region bemühen. Präsident Donald Trump werde mit allen Beteiligten sprechen, um die Situation zu beruhigen, sagte eine Sprecherin des Weißen Hauses am Montag (Ortszeit) in Washington. Auch Kuwaits Emir Sabah al-Salim al-Sabah bemühte sich um Vermittlung in dem Streit. Er telefonierte am Montagabend mit seinem katarischen Kollegen Tamim bin Hamad Al Thani und forderte diesen nach Angaben der Agentur Kuna auf, den Bemühungen um Entspannung "zwischen Brüdern" eine Chance zu geben.

Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Ägypten und Jemen hatten zuvor alle Kontakte mit Katar abgebrochen. Sie werfen dem kleinen Staat am Persischen Golf unter anderem vor, Terrororganisationen zu unterstützen. Drei von ihnen stoppten den Luftverkehr mit Katar. Mehrere Fluglinien wie Etihad oder Emirates wollten ab Dienstag ihre Verbindungen in das Land einstellen. Katar ist nunmehr weitgehend isoliert. Das Außenministerium des Staates sprach von ungerechtfertigten Vorwürfen und Maßnahmen, die auf falschen Behauptungen basierten. Die Europäische Union und der Iran zeigten sich besorgt über die Entwicklungen.

Das Verhältnis Katars zu anderen Staaten der Region ist seit langem angespannt. Bereits vor rund drei Jahren hatten Saudi-Arabien, Bahrain und die Emirate ihre Botschafter für einige Monate aus Katar abgezogen. Sie stießen sich vor allem an der Unterstützung Katars für die ägyptischen Muslimbrüder.

Die staatliche saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA hatte am Montag unter Berufung auf Regierungskreise in Riad gemeldet, Katar wolle Saudi-Arabien spalten. Es unterstütze zudem zahlreiche Terrororganisationen, um die Region zu destabilisieren. Dazu zählten neben der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und den Muslimbrüdern auch Gruppen, die vom schiitischen Iran gefördert würden. In Katar unterhielt die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas ihr Hauptquartier, bis ihre Anführer zur Ausreise aufgefordert wurden.

Ende Mai löste ein Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur von Katar unter den Golfstaaten neue Verwicklungen aus. In dem Artikel hieß es, Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani habe die Nachbarländer kritisiert und den schiitischen Iran als Staat gelobt, der zu Stabilität in der Region beitrage. Das katarische Außenministerium teilte danach mit, Hacker hätten einen gefälschten Bericht verbreitet. Trotzdem hielten die Spannungen an. Der schiitische Iran ist ein Erzrivale Saudi-Arabiens und der anderen von Sunniten regierten Golfstaaten. Trump hatte die arabischen Verbündeten während eines Besuchs Ende Mai in Saudi-Arabien auf einen gemeinsamen Anti-Terror-Kampf und eine gemeinsame Anti-Iran-Front eingeschworen. Trump hatte in Saudi-Arabien auch ein gigantisches Waffengeschäft abgeschlossen.

Katars Nachbarländer Saudi-Arabien, Bahrain und die VAE schlossen in einem koordinierten Vorgehen nun am Montag die Grenzen. Sie forderten Bürger Katars binnen 14 Tagen zur Ausreise auf. Katarische Diplomaten müssen die betroffenen Staaten innerhalb von 48 Stunden verlassen.

5. Juni: Trump will früheren FBI-Chef nicht an Aussage im Kongress hindern

US-Präsident Donald Trump will nicht versuchen, den von ihm gefeuerten früheren FBI-Direktor James Comey an seiner geplanten Aussage im Kongress zur Russland-Affäre zu hindern. Das Weiße Haus erklärte am Montag, Trump werde nicht von seinem Recht als Präsident Gebrauch machen, die Aussage zu verbieten. Trump wolle durch diesen Verzicht eine "zügige und gründliche Untersuchung der Fakten" ermöglichen.

Die für Donnerstag angesetzte Anhörung Comeys im Geheimdienstausschuss des Senats ist für Trump potenziell hochbrisant. Es wird erwartet, dass der frühere Chef der Bundespolizei über seine Gespräche mit dem Präsidenten berichten wird. Gegen Trump steht der Verdacht im Raum, er könnte Comey in unstatthafter Weise unter Druck gesetzt haben, einen Teil der Ermittlungen zu den möglichen illegalen Kontakten des Trump-Wahlkampfteams nach Moskau einzustellen.

Gefeuerter FBI-Chef sagt diese Woche zur Russland-Affäre aus

US-Präsident Donald Trump geht in die möglicherweise wichtigste Woche seiner bisherigen Amtszeit: Am Donnerstag wird der von ihm gefeuerte FBI-Chef James Comey vor dem Geheimdienstausschuss des Senats zur Russland-Affäre aussagen. Im Mittelpunkt steht dabei Frage, ob Trump versucht hat, laufende FBI-Ermittlungen zu Kontakten zwischen Trumps Wahlkampf-Lager und Russland zu unterhöhlen.

Der Sender CNN nannte die geplante Aussage am Wochenende den wichtigsten Tag für Washington seit der Präsidentschaftswahl im November. Auch andere Medien sprechen von einem dramatischen oder auch historischen Augenblick in der US-Geschichte. Da sich Comey zumindest zum Teil vor laufenden Kameras äußern wird, werden hohe TV-Einschaltquoten erwartet.

Allerdings ist unklar, ob Comey mit seiner Aussage wirklich eine "smokinggun" - explosiven Stoff - für die weiteren Ermittlungen liefern wird. Nach Spekulationen von Medien dürfte er Berichte bestätigen, nach denen Trump ihn gebeten hat, die Untersuchung von Kontakten seines früheren Sicherheitsberaters Michael Flynn nach Moskau während des Wahlkampfes einzustellen. Das könnte Vorwürfe einer Rechtsbehinderung untermauern. Ein solcher Straftatbestand ist aber nach Einschätzung von Rechtsexperten generell schwer nachzuweisen.

4. Juni: Trump wirbt nach Anschlag in London für Einreiseverbot

US-Präsident Donald Trump hat nach dem Terroranschlag in London in einer Serie von Tweets für seinen eigenen Anti-Terror-Kurs geworben. "Wir müssen aufhören, politisch korrekt zu sein und bei der Sicherheit für unser Volk zur Sache kommen", schrieb Trump am Sonntag. "Wenn wir nicht klug werden, wird es nur schlimmer werden." Bereits am Abend hatte Trump via Twitter dazu aufgerufen, "hart und wachsam" zu sein.

Erst vor zwei Wochen riss ein Selbstmordattentäter bei einem Pop-Konzert in Manchester 22 Menschen mit in den Tod. Nun wurde Großbritannien erneut zum Terror-Ziel.

Zugleich warb er für seine - von Gerichten blockierte - Einreiseverbote für viele Muslime. "Wir brauchen das Einreiseverbot als zusätzliche Sicherheitsstufe." Trump richtete einen Appell an die Justiz, die sein Dekret gestoppt hatte: "Die Gerichte müssen uns unsere Rechte zurückgeben."

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. Juni 2017

Im Streit um den Einreisebann für Menschen aus sechs mehrheitlich muslimischen Ländern hatte das Justizministerium am Donnerstag den Gang vor den Obersten Gerichtshof angekündigt. Ein Berufungsgericht hatte zuvor entschieden, dass der von Trump angeordnete Einreisestopp vorerst ausgesetzt bleibt.

Wir berichten in diesem Artikel ausführlich über den Terroranschlag in London: Fahrzeug fährt in Menschenmenge: Sieben Tote bei Angriff in London

3. Juni: Putin spielt Vorwurf russischer Hackerangriffe an die USA zurück

Der russische Präsident Wladimir Putin hat versucht, den Vorwurf russischer Hackerattacken auf die US-Wahl nach dort zurückzuspielen. Die Angreifer hätten von überall her sein können - auch aus den USA selbst, sagte er in einem Interview dem US-Fernsehsender NBC. Vor der Ausstrahlung am Sonntag veröffentlichte der Sender einzelne Auszüge.

"Hacker können überall sein. Sie können in Russland sein, in Asien, in Amerika, Lateinamerika", sagte der Kremlchef. "Es können übrigens auch Hacker in den Vereinigten Staaten sein, die sehr geschickt und professionell, wie wir sagen, Russland die Schuld in die Schuhe schieben." Er könne sich so etwas jedenfalls vorstellen.

Nach Auffassung amerikanischer Geheimdienste haben sich russische Hacker vergangenes Jahr in die Präsidentenwahl eingemischt. Sie entwendeten Dokumente aus dem Computersystem der Demokratischen Partei und ließen sie über die Plattform Wikileaks veröffentlichen. Dies habe die Öffentlichkeit gegen die demokratische Kandidatin Hillary Clinton eingenommen.

Weber: Trumps Protektionismus bietet "riesige Chancen" für Europa

Der Fraktionschef der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), sieht im Protektionismus des US-Präsidenten "riesige Chancen"für Europa. "Staaten wie Mexiko, Japan, Kanada und auch China suchen Alternativen beim Handel und neue Partnerschaften", sagte Weber der B.Z. am Sonntag. "Und wir Europäer wollen Partnerschaft: (Donald) Trump baut Mauern, wir bauen Brücken."Die Chancen, die sich mit China auftäten, müsse Europa nutzen. "Auch wenn das Land kein einfacher Partner ist und viele unserer Werte nicht teilt."

Weber sagte der Zeitung: "Die Entscheidung ist für das Bild der USA in der Welt ein Desaster. Wir sollten aber nicht einsteigen in eine Eskalation von Drohungen."Die USA seien und blieben ein zentraler Verbündeter in der globalen Politik. "Sie bleiben in vielen Bereichen ein Partner und für uns ein wichtiger Markt."Entscheidend sei jetzt, "dass wir selbstbewusst unseren Weg weiter gehen". "Wir können selbst Akzente setzen und müssen uns nicht nach Präsident Trump richten."

2. Juni: Tillerson: Stolz auf Erreichtes bei Treibhausgas-Reduzierung

US-Außenminister Rex Tillerson hat die Klima-Entscheidung seines Präsidenten Donald Trump relativiert. "Es war eine politische Entscheidung und es ist wichtig, dass alle anerkennen, dass die Vereinigten Staaten eine großartige Bilanz bei der Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen vorweisen", sagte Tillerson am Freitag in Washington.

"Es ist etwas, auf das wir glaube ich stolz sein können", betonte der ehemalige Top-Manager des Ölkonzerns ExxonMobil. Er gehe nicht davon aus, dass die Bemühungen in Zukunft zurückgefahren werden. Trump hatte angekündigt, die finanziellen Mittel der Bundesregierung für Klimaforschung, für die stark mit Klimaschutz befasste Umweltagentur EPA und zahlreiche Forschungseinrichtungen drastisch zu senken. Es gibt darüber hinaus Pläne, staatliche Subventionen für Erneuerbare Energien zu stoppen.

UNO: US-Rückzug aus Klimaschutzabkommen könnte Erderwärmung um 0,3 Grad bedeuten

Der angekündigte Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen könnte nach Einschätzung der UNO einen Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um bis zu 0,3 Grad Celsius zur Folge haben. Im schlimmsten Fall werde es eine Erwärmung um 0,3 Grad Celsius im Laufe dieses Jahrhunderts geben, sagte der Forscher Deon Terblanche von der Weltorganisation für Meteorologie am Freitag in Genf. Allerdings sei es noch viel zu früh, die Folgen des US-Rückzugs genau einzuschätzen.

"Wir haben nicht über Nacht neue Modelle errechnet, aber die Indikatoren zeigen, dass das Worst-Case-Szenario in der Größenordnung von 0,3 Grad Celsius liegt", sagte Terblanche, der bei der Weltorganisation für Meteorologie die Abteilung für Klima- und Umweltforschung leitet. Zugleich schränkte er ein: "Das wird aber wahrscheinlich nicht passieren." Terblanche zufolge dürfte es mehrere Jahre dauern, bis die Welt die Auswirkungen der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump "richtig versteht".

China und EU verstärken Zusammenarbeit in Sachen Klimaschutz

China und die EU setzen ein Signal für die Zusammenarbeit in unsicheren Zeiten: Einen Tag nach der Abkehr von US-Präsident Donald Trump vom Klimavertrag bekannten sich beide Seiten ausdrücklich zum Kampf gegen die Erderwärmung. "Entschlossener denn je" werde die internationale Gemeinschaft gegen den Klimawandel kämpfen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker machte bei dem Gipfeltreffen mit Li deutlich, es gebe keinen "Rückwärtsgang bei der Energiewende" und "kein Zurückweichen beim Pariser Abkommen". Li warnte, die Welt werde ohne multilaterale Übereinkünfte zum "Dschungel".

Schwarzenegger zu Trump: Nur ich kann in der Zeit zurückgehen

Filmstar und Politiker Arnold Schwarzenegger hat sich nach dem angekündigten Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen über Präsident Donald Trump empört. Ein einziger Mann könne die Umstellung auf erneuerbare Energien nicht aufhalten, sagte Schwarzenegger in einem Video, das in den sozialen Netzwerken verbreitet und millionenfach aufgerufen wurde. "Und ein einziger Mann kann auch nicht in der Zeit zurückgehen. Das kann nur ich", scherzte der Schauspieler ("Terminator"). Trumps erste Aufgabe als US-Präsident sei es, seine Leute zu schützen. "Wir können uns nicht zurücklehnen und nichts tun, während Menschen krank werden und sterben", erklärte Schwarzenegger. "Bitte, Mr. President, wählen Sie die Zukunft."

BREAKING: Arnold Schwarzenegger has a blunt message for Donald Trump. #ParisAgreement pic.twitter.com/YI8fcxEeox — ATTN: (@attn) 2. Juni 2017

Weltweites Bedauern nach Trumps Klimarückzug

Der angekündigte Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen hat weltweit beispiellose Kritik am Kurswechsel Washingtons hervorgerufen. Die europäischen Führungsmächte Deutschland, Frankreich und Italien erteilten der von US-Präsident Donald Trump geforderten Neuverhandlung des internationalen Regelwerks eine deutliche Absage. In China wurde der Ausstieg der USA am Freitag als "globaler Rückschlag" bezeichnet.

Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni betonten am Donnerstagabend, das historische Abkommen weiter umsetzen zu wollen. Sie seien der festen Überzeugung, dass das Übereinkommen nicht neu verhandelt werden könne, teilten sie in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Kanzlerin #Merkel: Ich bedauere die Entscheidung des US-Präsidenten. Weiter alle Kraft für globale Klimapolitik, die unsere Erde bewahrt. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 1. Juni 2017

Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert telefonierte die Kanzlerin mit dem US-Präsidenten und drückte dabei ihr Bedauern über dessen Entscheidung aus. Auch Großbritanniens Premierministerin Theresa May und Kanadas Premier Justin Trudeau reagierten enttäuscht. Japan und Australien bedauerten den Rückzug der USA ebenfalls, wollen aber weiterhin an dem Abkommen festhalten.

Einen ausführlichen Bericht zu den Reaktionen auf den Austritt der USA aus dem Klimaabkommen lesen Sie hier. Die internationalen und deutschen Pressestimmen gibt es hier.

Pittsburghs Bürgermeister Bill Peduto stemmt sich gegen Trump

Mit seiner Absage an das Pariser Klimaabkommen hat US-Präsident Donald Trump nicht nur westliche Verbündete und Partner verärgert: Auch Bill Peduto, Bürgermeister der Stadt Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania, ist empört. Der 52-Jährige will sich und seine Stadt nicht von Trump vereinnahmen lassen.

Nicht nur, weil sich die einstige Stahlstadt angesichts eigener Umweltprobleme seit langem um mehr Umweltschutz bemüht. Sondern auch, weil fast 80 Prozent der Bürger bei der Präsidentenwahl im November für die Demokratin Hillary Clinton gestimmt hatten, wie Peduto dem CNN-Tochtersender WPXI erklärt. Dennoch nennt Trump ausgerechnet die 300.000-Einwohner-Stadt, als er seinen Rückzug aus der Pariser Übereinkunft begründet: "Ich wurde gewählt, um die Bürger von Pittsburgh zu repräsentieren, nicht die von Paris".

Der Demokrat Peduto ist entsetzt: Pittsburgh sei ein Paradebeispiel dafür, warum das Pariser Abkommen so wichtig sei, sagt der Politologe. "Wir waren die Stadt, die wie China heute ist, als der Rauch die Luft so stark verschmutzte, dass die Straßenlaternen 24 Stunden lang an blieben". Peduto wollte noch am Freitag eine Order erlassen, um die Einhaltung der Emissionsrichtlinien für Kohle zu bekräftigen. Er selbst war 2015 nach Paris gereist, um das Abkommen mitzugestalten.

Tesla-Gründer und Disney-Chef verlassen Trumps Beratergremien

Aus Protest gegen den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ziehen sich Tesla-Gründer Elon Musk und Disney-Chef Robert Iger aus Beratergremien der US-Regierung zurück. "Der Klimawechsel ist real. Paris zu verlassen, ist weder gut für Amerika noch für die Welt", erklärte Musk kurz nach Trumps Ankündigung. Musk hatte bereits im Vorfeld mit seinem Rückzug gedroht.

Disney-Chef Iger kündigte ebenfalls, sich "aus Prinzip" aus Trumps Beratergremien zurückzuziehen. Auch viele andere große US-Konzerne äußerten sich enttäuscht über Trumps Entscheidung und kündigten an, sich weiter im Kampf gegen den Klimawandel zu engagieren. Es sei nun an der Industrie, voranzugehen "und nicht von der Regierung abhängig zu sein", schrieb General-Electric-Chef Jeff Immelt auf Twitter. Die Ölkonzerne Chevron und ExxonMobil bekräftigten ebenfalls ihre Unterstützung für das Pariser Abkommen. Der Autobauer General Motors erklärte, die Entscheidung des Weißen Hauses werde sein "Engagement für die Umwelt" und seine "Haltung zum Klimawandel" nicht verändern. "Abseits von internationalen Vereinbarungen halten wir daran fest, eine bessere Umwelt zu schaffen".

Today's decision is a setback for the environment and for the U.S.'s leadership position in the world. #ParisAgreement — Lloyd Blankfein (@lloydblankfein) 1. Juni 2017

In seinem allerersten Tweet nannte der Chef der US-Investmentbank Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, die Entscheidung einen "Rückschlag" für die Umwelt und die globale Führungsrolle der USA. Auch der IT-Industrierat, dem unter anderem Apple, Ebay und Yahoo angehören, erklärte, die Technologiebranche werde weiter Innovationen und Problemlösungen für die "Gefahren" durch den Klimawandel entwickeln und mit sauberen Energiequellen "Jobs schaffen und unsere Wirtschaft stärken".

Trump-Regierung zieht im Streit um Einreiseverbot vor Oberstes Gericht

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump ist im Streit um Einreiseverbote für Menschen aus sechs mehrheitlich muslimischen Ländern vor den Obersten Gerichtshof des Landes gezogen. Das Justizministerium habe das Oberste Gericht gebeten, sich mit diesem "wichtigen Fall zu befassen", teilte Ministeriumssprecherin Sarah Isgur Flores mit. Sie zeigte sich überzeugt, dass die Richter das Recht des Präsidenten anerkennen werden, sein Land "vor Terrorismus" zu schützen.

1. Juni: Donald Trump: USA ziehen sich aus Pariser Klimaabkommen zurück

Die USA ziehen sich aus dem historischen Klimaabkommen von Paris zurück. US-Präsident Donald Trump gab den Rückzug der größten Volkswirtschaft am Donnerstag in Washington bekannt. Das Abkommen sieht klare Ziele für die maximale Erderwärmung vor.

Trump zieht durch: Die USA verabschieden sich aus dem Pariser Klimaabkommen. Mit dieser Entscheidung stellt sich der US Präsident gegen den Rat aus Wirtschaft und Wissenschaft - und gegen den Rest der Welt.

Man wolle sofort mit Verhandlungen für ein besseres Abkommen beginnen, sagte Trump. Es müsse aber klar sein, dass ein neuer Vertrag besser für die amerikanischen Arbeiter sei. Das jetzige Abkommen lade die Kosten bei den amerikanischen Bürgern ab, sagte er. Man wolle einen Deal, der fair sei, sagte Trump. Wenn das gelinge, sei es gut, wenn nicht, auch.

Was steht im Pariser Abkommen? 1 von 4 vorherige Seite nächste Seite

195 Länder einigen sich im Dezember 2015 auf ein Klimaschutzübereinkommen: das Pariser Abkommen .



Ziel des Abkommens ist es, dem Klimawandel entgegenzuwirken.



Langfristig bedeutet das, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Werten zu begrenzen.



Entwicklungsländern wird mehr Zeit für die Senkung ihrer Emissionen eingeräumt als Industriestaaten.

In seiner Rede attackierte Trump andere Länder scharf. "Es geht hier weniger ums Klima, sondern mehr darum, dass andere Länder einen finanziellen Vorteil gegenüber den USA bekommen", erklärte er. "Dieselben Nationen, die uns bitten, im Abkommen zu bleiben, sind die Nationen, die Amerika kollektiv Milliarden kosten", fügte er hinzu.

Mit seiner Entscheidung löst Trump ein Wahlkampfversprechen ein und setzt die harte Linie "Amerika zuerst" fort. Er verspricht sich davon innenpolitischen Rückenwind. Man müsse den amerikanischen Arbeiter wieder in den Mittelpunkt stellen, sagte Trump. "Wir halten uns an unsere Versprechen. Niemand wird uns in den Weg kommen."

Trump verlegt US-Botschaft in Israel vorerst nicht nach Jerusalem

Seine Wahlkampfankündigung, die US-Botschaft in Israel nach Jerusalem zu verlegen, setzt US-Präsident Donald Trump vorerst nicht um. Trump unterzeichnete eine Verfügung, die Botschaft in den kommenden sechs Monaten in Tel Aviv zu belassen, wie am Donnerstag aus Regierungskreisen in Washington verlautete. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu reagierte "enttäuscht", die Palästinenser lobten die Entscheidung als Schritt in Richtung Frieden.

Ein US-Regierungsmitarbeiter machte allerdings deutlich, dass die Botschaftsverlegung nicht vom Tisch, sondern lediglich aufgeschoben sei. Es gehe nur um das "Wann" und nicht das "Ob". Derzeit halte Trump den Zeitpunkt für "nicht richtig". Er wolle die Chancen für ein Friedensabkommen zwischen Israelis und Palästinensern zu "maximieren".

Trump verkündet Entscheidung zu Klima-Abkommen am Donnerstag

US-Präsident Donald Trump will seine Entscheidung zum Pariser Klimaschutzabkommen am Donnerstagnachmittag (15.00 Uhr Ortszeit, 21.00 Uhr MESZ) verkünden. Er werde seine Mitteilung im Rosengarten des Weißen Hauses machen, erklärte Trump am späten Mittwochabend (Ortszeit) im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er schloss mit seinem in Großbuchstaben geschriebenen Wahlkampfslogan: "Make America Great Again!" (etwa: "Macht Amerika wieder großartig!")

Medienberichten zufolge hat sich Trump für einen Rückzug aus dem Abkommen vom Dezember 2015 entschieden, das als Meilenstein im Kampf gegen die Klima-Erwärmung gilt.

Fast die gesamte Staatengemeinschaft verpflichtete sich damals dazu, die Erderwärmung auf ein beherrschbares Maß von "deutlich unter zwei Grad" im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Mit dem Austritt würde sich Trump nicht nur über die Appelle zahlreicher internationaler Verbündeter sowie von Großteilen der US-Wirtschaft hinwegsetzen, sondern auch über Widerstände innerhalb der eigenen Regierung.

Mehr lesen Sie hier: USA steigen wohl aus Klima-Abkommen aus: Experten warnen vor Folgen

31. Mai: Bericht: Comey will öffentlich zu Gesprächen mit Trump aussagen

In der Russland-Affäre muss sich Donald Trump auf eine potenziell hochbrisante Aussage des von ihm gefeuerten FBI-Chefs James Comey gefasst machen. Der US-Fernsehsender CNN berichtete am Mittwoch unter Berufung auf einen Insider, dass Comey bereit sei, ab nächste Woche in einer öffentlichen Sitzung im Senat auszusagen. Dabei wolle Comey die Berichte bestätigen, dass Trump ihn bedrängt habe, einen Teil der Ermittlungen zu der Affäre einzustellen.

Comey werde bei seiner öffentlichen Anhörung im Geheimdienstausschuss zwar wahrscheinlich nicht auf die Details der Ermittlungen zu möglichen illegalen Absprachen zwischen Trump-Mitarbeitern und russischen Regierungsvertretern eingehen, meldete CNN. Doch scheine er "erpicht" darauf zu sein, über seine "angespannten Interaktionen mit dem Präsidenten vor seinem Rauswurf" zu sprechen.

Trumps Entscheidung über Pariser Klimaschutzabkommen steht kurz bevor

In den USA steht eine Entscheidung über einen möglichen Austritt des Landes aus dem Pariser Klimaschutzabkommen bevor. Berichte, wonach die Regierung von US-Präsident Donald Trump bereits entschieden habe, das von fast 200 Ländern unterzeichnete Abkommen zu verlassen, wurden aber zunächst nicht bestätigt.

Stattdessen gab Trump am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt: "Ich werde meine Entscheidung in den nächsten Tagen bekanntgeben."

Zuerst hatte der Nachrichtenblog Axios berichtet, Trump habe bereits eine Grundsatzentscheidung gefällt. Axios berichtete weiter, die Modalitäten eines Austritts seien noch nicht entschieden.

Trump könnte den langwierigen Prozess eines Rückzugs aus dem Pariser Abkommen anschieben, aber auch aus der Klima-Rahmenkonvention der Vereinten Nationen austreten, die seit 1994 in Kraft ist. Dies wäre ein noch radikalerer Schritt.

Verunglückter Trump-Tweet sorgt für Erheiterung im Netz

Was twittert der US-Präsident? Ein Tweet von Donald Trump mit Tippfehlern sorgt im Netz für Spekulationen, was der Präsident seinen Followern eigentlich sagen wollte. "Despite the negative press covfefe" (deutsch: Trotz der negativen Presse covfefe) heißt es in dem in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) geposteten Tweet, der nach dem Nicht-Wort "covfefe" mitten im Satz abzubrechen scheint.

Vermutlich wollte Trump "coverage" - also Berichterstattung - schreiben, spekulieren User. Hatte der Präsident zu viel Eis gegessen, dass er nicht mehr tippen konnte, war er betrunken, oder hatte er unabsichtlich sein Codewort für die US-Atombomben verraten? "Covfefe" könnte aber auch russisch für "Ich trete zurück" heißen, schrieb eine Userin auf Twitter in Anspielung auf die Verstrickungen des Weißen Hauses mit Moskau. All diese Spekulation machten #covfefe zu einem Twitter-Phänomen.

Despite the constant negative press covfefe — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. Mai 2017

Schnell hatte "covfefe" auch einen Eintrag im "Urban Dictionary", einem Online-Wörterbuch für Umgangssprache: "Wenn man "coverage" schreiben will, aber die Hände zu klein sind, um alle Buchstaben auf der Tastatur zu treffen."

USA testen erfolgreich Abwehr einer Interkontinentalrakete

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Spannungen mit Nordkorea haben die USA am Dienstag das Abfangen einer Langstreckenrakete getestet. Das auf dem Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien installierte Raketenabwehrsystem habe "erfolgreich eine Interkontinentalrakete abgefangen", erklärten die US-Streitkräfte. Die Rakete sei von den Marshall-Inseln abgefeuert worden, hieß es in der Erklärung der Missile Defense Agency (MDA). Nordkorea versucht, sich solche Interkontinentalraketen zu beschaffen.

"Dieses System ist entscheidend für die Verteidigung unseres Landes, und dieser Test zeigt, dass wir ein funktionierendes und glaubhaftes Abschreckungssystem gegen eine sehr reale Bedrohung haben", erklärte MDA-Direktor Jim Syring. 2014 war ein derartiger Test ebenfalls erfolgreich verlaufen, davor waren drei Tests misslungen.

30. Mai: Trump-Sprecher nennt Verhältnis zu Merkel "ziemlich unglaublich"

Trotz der jüngsten Kritik an Deutschland ist das Verhältnis von US-Präsident Donald Trump zu Kanzlerin Angela Merkel nach Einschätzung seines Sprechers "ziemlich unglaublich". Sean Spicer sagte, die Äußerungen Merkels, wonach die Europäer ihr Schicksal nun in die eigene Hand nehmen müssten, seien "großartig".

Der frühere US-Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders hat Deutschland und Bundeskanzlerin Angela Merkel gegen Kritik von US-Präsident Donald Trump in Schutz genommen.

Der Präsident sehe Deutschland und Europa eher allgemein als wichtige Alliierte der USA an, sagte Spicer. Er begrüße Merkels Aufruf an die Adresse der Europäer, ihre Rolle im Verteidigungsbereich auszubauen. "Der Präsident glaubt, dass es eine sehr gute Sache ist, wenn Europa seinen Anteil der gemeinsam geschulterten Lasten hochfährt", sagte Spicer.

Merkel reagiert nur indirekt auf neue Trump-Tweets

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nur indirekt auf die neuen via Twitter geäußerten Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump reagiert. Merkel verwies am Dienstag in einer Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag nach Angaben von Teilnehmern erneut auf die Nato-Beschlusslage, nach der sich die Verteidigungsausgaben auch in Deutschland bis zum Jahr 2024 in Richtung zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zubewegen sollen. Dazu müsse natürlich der Verteidigungshaushalt erhöht werden, wie dies bei den meisten europäischen Ländern die Tendenz sei. Dies sei aber nicht erst seit Trump der Fall. Schon dessen Vorgänger Barack Obama habe auf die Notwendigkeit von Steigerungen hingewiesen.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30. Mai 2017

Auf die aktuellen Tweets des US-Präsidenten ging Merkel demnach nicht direkt ein. Sie wiederholte vielmehr, die transatlantischen Beziehungen blieben von herausragender Bedeutung. Das heiße aber auch, dass bestimmte Dinge nicht unter den Tisch gekehrt werden könnten. Sie habe schon immer gesagt, dass eine eigenständige europäische Außenpolitik notwendig sei, sagte die Kanzlerin demnach. Das sei aber nicht gegen die feste Achse mit den USA gerichtet.

Trump schlägt nach Merkel-Kritik zurück

Der Ton zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump verschärft sich. Nach der heftigen Kritik Deutschlands an der US-Politik schlägt Präsident Donald Trump zurück. Am Dienstag übte er auf Twitter massive Kritik am Handelsüberschuss Deutschlands und den aus seiner Sicht geringen Militärausgaben und fügte hinzu: "Sehr schlecht für die USA. Das wird sich ändern."

Die Gräben vertiefen sich zwischen US-Präsident Donald Trump und der deutschen Kanzlerin. Auch bei den deutsch-indischen Konsultationen wirbt die Kanzlerin für ein starkes Europa.

Das Handelsdefizit ist der US-Regierung seit längerem ein Dorn im Auge. Bei den Verteidigungsausgaben pocht Washington in der Nato auf eine massive Erhöhung auch seitens der Bundesregierung, die ihrerseits auf eine deutliche Anhebung dieses Postens verweist.

Merkel pochte am Dienstag erneut auf ein eigenständigeres Europa. "Europa muss ein Akteur sein, der sich auch einmischt international", sagte sie nach deutsch-indischen Regierungskonsultationen in Berlin. Merkel mahnte etwa eine bessere gemeinsame Außenpolitik der europäischen Staaten an. Zudem müsse die Gemeinschaft in der Migrationspolitik besser werden.

Zugleich hob Merkel aber die Bedeutung der transatlantischen Beziehungen hervor. Das Treffen mit Modi sei "in keiner Weise gegen irgendwelche anderen Beziehungen gerichtet, und schon gar nicht gegen die transatlantischen Beziehungen, die historisch für uns von großer Wichtigkeit sind und auch in Zukunft bleiben werden". Zuletzt waren Stimmen laut geworden, angesichts der neuen US-Außenpolitik könnten die Beziehungen mit den aufstrebenden Wirtschaftsmächten Indien und China stärker in den Fokus rücken.

Friedensforscher sehen wegen US-Präsident Trump viele Ungewissheiten

Führende deutsche Friedensforscher haben vor den von US-Präsident Donald Trump geforderten drastischen Erhöhungen der Nato-Ausgaben gewarnt. "Mehr Militärausgaben bedeuten nicht mehr Sicherheit", heißt es im Friedensgutachten 2017, das am Dienstag in Berlin von fünf führenden deutschen Friedens- und Konfliktforschungsinstituten vorgestellt wurde. Trumps Wahl bezeichneten die Gutachter darin als "Zäsur mit vielen Ungewissheiten", die Partnerschaft mit den USA sei unberechenbar geworden.

Als Reaktion auf die ungelösten gewaltsamen Konflikte in Syrien und im Jemen hält das Friedensgutachten humanitäre Hilfsmaßnahmen für zentral. Die Verhinderung von Massakern, Massenmord und Massensterben durch die Kriegsfolgen müsse Vorrang haben. Konkret fordern die Friedensforscher eine internationale Debatte über Schutzzonen in diesen Ländern.

Die Bundesregierung fordern die Friedensforscher auf, fortan alle Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien zu verweigern. Das Königreich spiele im Konflikt im Jemen eine verschärfende Rolle. Auch in die Türkei dürfe es keine Rüstungsexporte mehr geben.

Den vorherigen Teil des News-Blogs lesen Sie hier.