2017-06-20 08:06:14.0

Mali Dschihadisten bekennen sich zu Anschlag mit neun Toten in Mali

Ausländer sind in Mali nicht sicher - das ist offenbar die Botschaft der Terroristen in dem westafrikanischen Land. Mit dem Anschlag auf ein Hotel wollen sie Angst verbreiten.

Bei einem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag auf ein bei Ausländern beliebtes Hotel in Mali sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern ist ein portugiesisches Mitglied des EU-Ausbildungseinsatzes für die malischen Sicherheitskräfte und eine örtliche Mitarbeiterin der EU-Delegation, wie die Außenbeauftragte der Europäischen Union, Federica Mogherini, am Montag bestätigte. Unter den Toten sind auch vier Angreifer, wie die Behörden des westafrikanischen Lands mitteilten. Innenminister Salif Traoré berichtete, es seien drei Verdächtige festgenommen worden.

Eine mit dem islamistischen Terrornetzwerk Al-Kaida verbundene Gruppe bekannte sich zu der Bluttat, wie die auf die Analyse dschihadistischer Propaganda spezialisierte US-Plattform Site meldete. Westlichen «Kreuzfahrern» solle klar werden, dass sie nirgends sicher seien, hieß es demnach in dem Schreiben.

Bei der Attacke am Sonntagabend auf das Hotel «Campement Kangaba» südlich der Hauptstadt Bamako wurden zudem acht Menschen verletzt. 36 weitere konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden, darunter 13 Franzosen. Dem Auswärtigen Amt in Berlin zufolge waren unter den Toten und Verletzten keine deutschen Staatsangehörigen.

Ein rasches Einschreiten von Sicherheitskräften verhinderte offenbar Schlimmeres: An dem Einsatz waren Augenzeugen zufolge Einheiten Malis, Frankreichs, der UN und der USA beteiligt.

Der Norden Malis war 2012 vorübergehend in die Hände islamistischer Extremisten und anderer Rebellengruppen gefallen, sie konnten aber nach einer Intervention französischer Streitkräfte zurückgedrängt werden. Eine UN-Mission soll zur Umsetzung eines Friedensabkommens beitragen. An der Mission beteiligen sich auch etwa 800 Bundeswehr-Soldaten.

Seán Smith, Westafrika-Experte der Risikoberatung Verisk Maplecroft, sagte: «Der Angriff zeigt, dass die bislang hauptsächlich auf den Norden beschränkte Gefahr des Terrorismus inzwischen über praktisch jedem Landesteil schwebt.» Der Anschlag zeige auch, dass es den Terroristen weiter darum gehe, von Ausländern frequentierte Ziele anzugreifen, um Aufmerksamkeit zu erzielen.

Warnung vor Anschlägen in Mali

Erst vor gut einer Woche hatte die US-Botschaft in Mali vor einer möglichen erhöhten Gefahr durch Anschläge gegen bei Ausländern beliebte Ziele in Bamako gewarnt. Man solle unsichere Orte wie Hotels, Restaurants und Kirchen meiden, hieß es.

Im November 2015 hatten Terroristen das Radisson-Hotel in Bamako angegriffen. Dabei nahmen sie rund 100 Gäste als Geiseln und töteten etwa 20 weitere. dpa