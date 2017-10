2017-10-25 11:58:04.0

Unkrautvernichter EU-Ausschuss vertagt Entscheidung über die Zukunft von Glyphosat

Die EU-Staaten haben am Mittwoch keine Entscheidung zur weiteren Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat getroffen.

Die Entscheidung über die weitere Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat in der Europäischen Union ist vertagt. Das zuständige Expertengremium der EU-Länder stimmte am Mittwoch in Brüssel nicht ab, wie die EU-Kommission mitteilte. Stattdessen soll in den nächsten Wochen erneut beraten werden. dpa