Weitere Debatte Ehe für alle: Vorentscheidung im Bundestag?

Im Tauziehen um eine Bundestagsabstimmung über die völlige Gleichstellung homosexueller Paare steht heute voraussichtlich eine Vorentscheidung an.

Der Rechtsausschuss des Bundestages berät über einen Gesetzentwurf des Bundesrates zur gleichgeschlechtlichen Ehe mit vollem Adoptionsrecht.

In der Unionsfraktion geht man davon aus, dass ihr Koalitionspartner SPD die Beschlussempfehlung zusammen mit der Opposition aus Linken und Grünen billigt. Ein solches rot-rot-grünes Votum wäre ein bemerkenswerter Vorgang zwischen den Regierungspartnern.

Die SPD, die die sogenannte Ehe für alle seit langem fordert, will das Thema noch in dieser Woche auf die Tagesordnung des Bundestages setzen. Die Abstimmung könnte am Freitag sein. Die erste Lesung im Bundestag dazu ist bereits gelaufen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel war am Montagabend überraschend von dem klaren Nein der CDU zur kompletten Gleichstellung homosexueller Paare mit der bisher allein Mann und Frau vorbehaltenen Ehe abgerückt. Am Dienstag hatte die Unionsfraktion die Abstimmung zur Gewissensfrage erklärt. Damit entfällt der Fraktionszwang im Bundestag, der Abgeordnete an die Linie der Parteiführung binden soll. Die Union ist gleichwohl verärgert über die SPD, denn sie ist gegen eine Abstimmung noch vor der Bundestagswahl.

