2017-05-14 11:57:00.0

Frankreich Emmanuel Macron ist Frankreichs neuer Präsident

Emmanuel Macron hat nun offiziell das Präsidentenamt des scheidenden Francois Hollande am Pariser Elysée-Palast übernommen. Er ist der jüngste Präsident in der französischen Geschichte.

Als jüngster französischer Präsident aller Zeiten hat Emmanuel Macron sein Amt im Élyséepalast angetreten. Der 39-jährige Pro-Europäer wurde am Sonntagvormittag vom scheidenden Staatschef Francois Hollande im Pariser Elysée-Palast empfangen. Nach einem halbstündigen Gespräch hat Macron seinen Nachfolger dann verabschiedet. Der frühere Wirtschaftsminister ist mit 39 Jahren der jüngste Präsident in der französischen Geschichte.

Im Laufe der Feierlichkeiten wurde Macron nach Verkündung des offiziellen Endergebnisses der Präsidentschaftswahl zum Großmeister der französischen Ehrenlegion ernannt. Anschließend hielt er seine erste Rede als französischer Staatschef.

Einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten war traditionell die Fahrt über den Prachtboulevard Champs-Elysées zum Triumphbogen. Die Feierlichkeiten finden unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Im Einsatz sind rund 1500 Polizisten.

Emmanuel Macron und seine Partei "En marche!"

Der unabhängige Mitte-Politiker hatte die Präsidentschaftswahl am vergangenen Sonntag mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen gewonnen. Er plant eine sozialliberale Reformpolitik in Frankreich und will die EU und die Eurozone vertiefen. Seine erste Auslandsreise wird ihn am Montag nach Berlin zu einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) führen. Zuvor wird er noch seinen Premierminister ernennen - eine mit großer Spannung erwartete Personalie.

Die politische Gruppierung "En Marche!" des künftigen französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat seit ihrer Gründung vor gut einem Jahr einen steilen Aufstieg erlebt. An ihrer Spitze wurde der Mitte-Links-Kandidat Macron zum Präsidenten gewählt. Er hatte die Bewegung im April 2016 ins Leben gerufen. Heute zählt sie nach eigenen Angaben mehr als 200.000 Unterstützer. afp/AZ

