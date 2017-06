2017-06-09 22:46:38.0

Wahl 2017 Endergebnis in Großbritannien: May ohne Mehrheit, Gewinne für Labour

Auch der letzte der 650 britischen Wahlkreise hat seine Stimmen ausgezählt, für Premierministerin May wird es dadurch nicht schöner. Sie ist die Verliererin der Unterhauswahl.

Theresa May versprach eine «starke und stabile» Führung in Zeiten von Brexit und Terror - aber bei den britischen Wählern zog das nicht. Nun stehen die Konservativen ohne Regierungsmehrheit da, Mays Zukunft ist ungewiss.

Jetzt ist es ganz offiziell: Die britische Premierministerin Theresa May hat mit ihrer konservativen Partei die Regierungsmehrheit im Parlament verloren. Nach Auszählung aller 650 Wahlkreise kamen die Tories auf 318 Sitze, 13 weniger als bei der vorigen Wahl vor zwei Jahren, wie die britische BBC am Freitagabend berichtete. Um weiter regieren zu können, müssen sie einen Partner finden, der ihre Politik mitträgt. Als wahrscheinlichste Möglichkeit gilt eine Absprache mit der nordirisch-unionistischen DUP, die zehn Sitze gewann. Die Labour-Partei von Mays Herausforderer Jeremy Corbyn schickt demnach 262 Abgeordnete ins Unterhaus, 30 mehr als bisher.

Stark verloren hat die schottische Nationalpartei SNP, mit 35 Sitzen bleibt sie aber drittstärkste Kraft im Parlament. Bisher hatte sie 56 Sitze. Die Liberaldemokraten, die einen Brexit noch verhindern vollen, gewannen vier Sitze hinzu und haben nun zwölf Abgeordnete.

ANZEIGE

Die EU-feindliche und rechtspopulistische Ukip hat keinen Wahlkreis gewinnen können. Vor zwei Jahren wurde sie noch in einem Wahlkreis stärkste Kraft und bekam landesweit 12,6 Prozent der Stimmen. Diesmal lag ihr Stimmanteil nur bei rund zwei Prozent. Die nordirisch-republikanische Sinn Fein gewann drei Mandate hinzu und hat nun sieben Sitze, die aller Voraussicht nach leer bleiben werden. Aus Protest schickt die Partei keine Abgeordneten nach Westminster.

Die britischen Grünen haben erneut eine Abgeordnete im Parlament. Das britische reine Mehrheitswahlrecht benachteiligt tendenziell kleine Parteien, da ins Unterhaus nur einzieht, wer einen Wahlkreis direkt gewinnt. Meistens lieferte diese Art zu Wählen bisher klare Mehrheiten, allerdings regierte der konservative Premier David Cameron schon von 2010 bis 2015 gemeinsam mit den Liberaldemokraten.

Premierminister seit dem EU-Beitritt Großbritanniens 1 von 10 vorherige Seite nächste Seite

Die Premierminister seit dem Beitritt Großbritanniens 1973 zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), der Vorgängerin der Europäischen Union (EU):



Edward Heath (1970-1974, Konservative): setzt den EWG-Beitritt Großbritanniens durch.



Harold Wilson (1974-1976, Labour): in seiner Amtszeit scheitert das erste Referendum für einen Austritt aus der Staatengemeinschaft.



James Callaghan (1976-1979, Labour): der Pragmatiker hat mit riesigen Wirtschaftsproblemen zu kämpfen.



Margaret Thatcher (1979-1990, Konservative): die "Eiserne Lady" krempelt das Land um und setzt den "Briten-Rabatt" in Europa durch.



John Major (1990-1997, Konservative): handelt aus, dass sich London weder an die Sozialbestimmungen des Maastricht-Vertrags halten noch an einer Gemeinschaftswährung teilnehmen muss



Tony Blair (1997-2007, Labour): akzeptiert, dass der "Briten-Rabatt" in der EU abgeschmolzen wird.



Gordon Brown (2007-2010, Labour): in seine Amtszeit fällt die große Finanz- und Wirtschaftskrise.



David Cameron (2010-2016, Konservative): tritt zurück, nachdem die Briten in einem Referendum für den EU-Austritt stimmten.



Theresa May (seit Juli 2016, Konservative): erklärt im März 2017 offiziell den Austritt ihres Landes aus der EU.

Betrachtet man die Stimmanteile insgesamt, gewannen sowohl die Konservativen als auch Labour hinzu, während die kleinen Parteien Prozentpunkte verloren.

Die Auszählung des letzten Wahlkreises Kensington in London dauerte bis zum späten Freitagabend, weil die Helfer nach zwei nächtlichen Auszählungen mit ganz knappem Ergebnis erstmal pausierten und am Abend mit einer dritten Zählrunde begannen. 2015 hatten dort die Konservativen gewonnen, diesmal machte Emma Dent Coad von Labour das Rennen mit nur 20 Stimmen Vorsprung. An den Mehrheitsverhältnissen ändert das allerdings nichts mehr. dpa