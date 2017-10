2017-10-26 06:45:00.0

Kommentar Erleichterung nach einem Prozess, den es nicht hätte geben dürfen

Bei aller Freude über die Freilassung von Peter Steudtner: Der Prozess in der Türkei ist ein Verfahren, das es nicht hätte geben dürfen. Von Susanne Güsten

Das Verfahren war ein Armutszeugnis für den türkischen Staat, der Menschen einsperren lässt, die sich für andere einsetzen. Und wurde zu einer schweren und dazu auch noch völlig unnötige Belastung der deutsch-türkischen Beziehungen.

Die Absurdität der Vorwürfe gegen Steudtner und die anderen Angeklagten macht deutlich, was sich derzeit in der Türkei abspielt. Die Staatsgewalt geht gegen alle vor, die sich dem Verdacht aussetzen, nicht völlig auf Linie zu sein. Dabei reicht – wie bei den Menschenrechtlern – häufig eine Denunziation. Fakten sind Nebensache. Irgendwann wird ein solcher Fall zu einem Selbstläufer: Die Justiz will nicht zugeben, dass an ihren Vorwürfen nichts dran ist, und treibt selbst die aberwitzigsten Anklagen voran. Das Ergebnis ist ein Verfahren wie das gegen Steudtner, bei dem ein elektronisches System zur Erfassung von Auslandsdeutschen zu einem Spionagewerkzeug umgedeutet wird.

Für viele zehntausend Betroffene bedeutet dies Untersuchungshaft, die nach den Regeln des geltenden Ausnahmezustandes bis zu sieben Jahre lang währen kann. Anonyme Zeugen, die von der Verteidigung nicht ins Kreuzverhör genommen werden können, und die Verweigerung von Akteneinsicht für die Anwälte der Angeklagten markieren ebenfalls den Abbau rechtsstaatlicher Regeln im Land seit dem Putschversuch des vergangenen Jahres. Selbst bei Verbündeten der Türkei wie in Deutschland und in den USA kommt der Verdacht auf, westliche Ausländer würden in einer Art Geiselhaft gehalten. Vorwürfe, im Verfahren gegen Steudtner und die anderen Menschenrechtler seien Beweismittel manipuliert worden, verstärken dieses Misstrauen.

Im Fall Deniz Yücel zeichnet sich keinerlei Abrücken von der harten Linie ab

Bis zum Mittwoch gab es nur wenige Anzeichen dafür, dass die Regierung in Ankara beunruhigt darüber ist, welchen Schaden solche Verfahren für das Bild der Türkei im Ausland anrichten. Im Fall Steudtner hatte sich immerhin Außenminister Cavusoglu eingeschaltet, doch bei anderen Angeklagten wie dem Journalisten Deniz Yücel zeichnet sich keinerlei Abrücken von der harten Linie ab. Präsident Erdogan schimpft unterdessen über angebliche ausländische „Agenten“, die sein Land zerstören wollten.

Deutsche Gefangene: Mesale Tolu, Peter Steudtner, Deniz Yücel 1 von 15 vorherige Seite nächste Seite

In der Türkei sind mindestens elf Bundesbürger aus politischen Gründen inhaftiert, die Dunkelziffer dürfte noch höher sein.



Die Inhaftierungen haben eine schwere Krise zwischen Berlin und Ankara ausgelöst.



Die Bundesregierung fordert die Freilassung der Deutschen - bislang ohne Erfolg.



Namentlich genannt werden in dem Streit immer wieder drei Gefangene:



Mesale Tolu (33): Am 30. April nahmen Polizisten Tolu in ihrer Wohnung in Istanbul fest, später wurde gegen sie Untersuchungshaft verhängt. Ihr Ehemann war bereits zuvor inhaftiert worden.



Tolu wird Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in der linksextremen MLKP vorgeworfen. Nach Angaben ihrer Anwältin drohen ihr bis zu 20 Jahre Haft.



Die Anklage beruft sich auf die Teilnahme Tolus an vier Veranstaltungen. Zudem soll in ihrer Wohnung Propagandamaterial gefunden worden sein.



Tolu stammt aus Ulm. In Istanbul arbeitete sie als Journalistin und Übersetzerin für die linke Agentur Etha. Sie hat ihren zweijährigen Sohn bei sich im Frauengefängnis in Istanbul.



Peter Steudtner (45): Steudtner, sein schwedischer Kollege Ali Gharavi und acht weitere Menschenrechtler wurden am 5. Juli bei einem Menschenrechtsseminar auf der Istanbul vorgelagerten Insel Büyükada festgenommen.



Steudtner sitzt im Gefängnis in Silivri westlich von Istanbul in U-Haft. Ihm wird nach Angaben seines Anwalts Unterstützung einer Terrororganisation vorgeworfen. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft.



Der Menschenrechtler hatte keine Verbindungen zur Türkei und wollte nach dem Seminar nach Berlin zurückkehren, wo er mit seiner Familie lebt. Steudtners Anwalt sagt, die Anklageschrift lese sich "wie ein schlechter Roman".



Deniz Yücel (44): Der Welt-Korrespondent stellte sich am 14. Februar der Polizei, am 27. Februar wurde gegen ihn U-Haft verhängt. Das Gericht begründete das mit dem Verdacht der Terrorpropaganda und der Volksverhetzung.



Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan beschuldigte Yücel außerdem öffentlich, ein Terrorist und deutscher Spion zu sein, ohne dafür Belege zu präsentieren. Eine Anklageschrift hat die Staatsanwaltschaft immer noch nicht vorgelegt.



Mit dem Fall beschäftigt sich auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR).



Yücel hat neben der deutschen auch die türkische Staatsbürgerschaft. Er sitzt wie Steudtner im Gefängnis in Silivri.

Das lässt westlichen Regierungen wie der in Berlin keine Wahl. Eine Normalisierung oder Wiederannäherung zwischen den früheren engen Partnern Türkei und Deutschland bleibt ohne Zeichen des guten Willens auf türkischer Seite undenkbar. Kein deutscher Regierungspolitiker kann mit Ankara über eine Rückkehr zu besseren politischen oder wirtschaftlichen Beziehungen sprechen, solange Bundesbürger wie Steudtner oder Yücel aus fadenscheinigen juristischen oder offensichtlich politischen Gründen hinter Gittern sitzen. Der Preis, den die Türkei dafür zahlt, wird immer höher. Zur politischen Image-Katastrophe gesellt sich ein wirtschaftlicher Schaden, etwa durch die Kappung von deutschen Hermes-Bürgeschaften.

Mit der Prozesseröffnung gegen Steudtner, bei der die ganze Absurdität des Verfahrens öffentlich sichtbar wurde, manövrierte sich die Türkei noch ein Stück weiter in die Ecke. Möglicherweise deshalb zog das Gericht in Istanbul die Notbremse und ließ alle Angeklagten frei. Steudtner darf nach Berlin heimkehren. Der Schluss liegt nahe, dass der plötzliche Sinneswandel weniger mit einer juristischen Erleuchtung der beteiligten Staatsanwälte zu tun hatte als mit möglichen diskreten politischen Fingerzeigen aus der türkischen Hauptstadt. Wie auch immer: Die Freilassung Steudtners ist ein erstes positives Zeichen nach einer langen Zeit eskalierender Spannungen.

