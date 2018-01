2018-01-15 15:48:58.0

Nationalsozialismus Ex-SS-Mann Gröning hat Gnadengesuch eingereicht

Oskar Gröning hat ein Gnadengesuch eingereicht, um seinen Haftantritt zu verhindern. Wer über das Gnadengesuch entscheidet und wo der frühere SS-Mann seine Haft antreten soll.

Der wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen verurteilte frühere SS-Mann Oskar Gröning hat ein Gnadengesuch eingereicht. Das teilte eine Sprecherin des Justizministeriums in Hannover mit, wie NDR 1 am Montag berichtete. Der Schritt ist für den 96-Jährigen die letzte Möglichkeit, seinen Haftantritt zu verhindern. Gröning war 2015 zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er im Vernichtungslager Auschwitz das Geld der Verschleppten gezählt und weitergeleitet hatte. Über das Gnadengesuch entscheide die Staatsanwaltschaft Lüneburg, hieß es weiter. Falls Gröning seine Haft antreten muss, solle er in Uelzen untergebracht werden. (dpa)

