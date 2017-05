2017-05-23 08:08:21.0

Manchester Explosion in Manchester: Was wir wissen - und was nicht

Mindestens 22 Menschen kommen bei einer Explosion in Manchester ums Leben, Dutzende werden verletzt. Sie hatten ein Konzert von Ariana Grande besucht. Am Morgen danach sind viele Fragen offen.

Polizisten riegeln bei Sonnenaufgang die Innenstadt von Manchester ab. Foto: Peter Byrne/PA Wire (dpa)