2018-01-06 15:47:01.0

Dreikönigstreffen in Stuttgart FDP will notfalls gegen Soli in Karlsruhe klagen

Nach der heftigen Kritik am Jamaika-Aus erwartet die liberale Basis in Stuttgart eine Erklärung ihres Parteichefs - und eine Ansage, wie es jetzt weitergehen soll. Offenbar liefert Lindner beides. Der Beifall ist jedenfalls lang.

Christian Lindner spricht während der traditionellen Dreikönigskundgebung der FDP in Stuttgart. Foto: Sebastian Gollnow