2018-01-29 12:37:03.0

Istanbul Festnahmen wegen «Terrorpropaganda» gegen türkischen Feldzug

Nach Äußerungen in den sozialen Medien über den türkischen Feldzug in Nordwestsyrien sind 311 Menschen in der Türkei festgenommen worden.

Auf dem Berg Barsaja in Syrien schwenkt ein Soldat eine türkische Flagge: Die am 20. Januar begonnene türkische Militäroffensive in Syrien richtet sich gegen die kurdische Miliz YPG. Foto: Stringer (dpa)