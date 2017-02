2017-02-08 15:32:53.0

Asyl Fingerabdrücke von Flüchtlingen: In Augsburg fehlt die Technik

Um zu verhindern, dass Asylbewerber mithilfe mehrerer Identitäten Sozialhilfe erschleichen, sollen Ausländerbehörden Fingerabdrücke abgleichen. Nur: Dazu fehlt ihnen die Technik. Von Gideon Ötinger

Ausländerbehörden sollen künftig von allen Flüchtlingen Fingerabdrücke abgleichen. Das fordert Jutta Cordt, Chefin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf), in der Passauer Neuen Presse. „Sie müssen die Fingerabdrücke von allen Menschen nehmen, die sich bei ihnen melden, und die Daten mit dem Zentralregister abgleichen“, sagt Cordt. So solle Sozialbetrug verhindert werden. Darunter verstehen die Behörden das Erschleichen von Sozialhilfe durch falsche Identitäten.

Wenn ein Asylsuchender nach Deutschland kommt, dann läuft das zunächst so: Er muss sich registrieren. Das geschieht in Aufnahmeeinrichtungen, die vom Bamf mit der entsprechenden Technik ausgerüstet wurden und nicht in den kommunalen Ausländerbehörden, erklärt eine Bamf-Sprecherin. Die persönlichen Daten des Asylbewerbers werden aufgenommen, ein Bild wird gemacht. Bei Asylbewerbern über 14 Jahren werden seit Herbst 2016 zusätzlich Fingerabdrücke in einem System gespeichert, auf das auch alle Ausländerbehörden Zugriff haben. Nach ihrer Registrierung bekommen die Neuangekommenen einen vorübergehenden „Ankunftsnachweis“.

90 Prozent der Ausländerbehörden sind technisch nicht richtig ausgestattet

Mit diesem Nachweis können sich Asylbewerber bei einer Ausländerbehörde melden, um eine Unterkunft und Sozialhilfe zu bekommen. Um Unterkunft und Sozialhilfe kümmert sich dann jedoch nicht mehr das Bamf. Zuständig sind die Kommunen - und die sind zum Großteil technisch nicht richtig ausgestattet, um Fingerabdrücke lesen und abgleichen zu können. Gegenüber der Welt spricht das Bamf davon, dass etwa 90 Prozent der kommunalen Ausländerbehörden von dem Problem betroffen seien.

Augsburg ist da keine Ausnahme: „Wie fast alle örtlichen Ausländerbehörden sind auch wir (noch) nicht mit der technischen Infrastruktur ausgestattet, um Fingerabdrücke von Asylsuchenden zu erfassen“, teilt ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit. Konkrete Pläne zur Einführung der Technik gebe es (noch) nicht.

Wie lang es dauern wird, bis Augsburg ausgestattet ist? Unklar. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, kann sich vorstellen, dass die Kommunen schon bald flächendeckend Fingerabdrücke von Flüchtlingen erfassen können. „Ich denke, wenn wir in ein, zwei Monaten darüber reden, wird das funktionieren“, sagt Landsberg dem SWR.

Problem: Behörden arbeiten mit unterschiedlichen Systemen

Ein Gespräch zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem ehemaligen BAMF-Chef Frank-Jürgen Weise im Kanzleramt habe ergeben, dass mit Geld des Bundes 15 „Musterausländerbehörden“ die Erfassung von Fingerabdrücken und den Datenaustausch testen sollten. Das Problem seien jedoch immer noch die Datenschnittstellen, sagt Landsberg. „Jeder hat sein eigenes System. Das geht alles nicht von heute auf morgen.“

Wenn - wie derzeit - keine Möglichkeit besteht, Fingerabdrücke abzugleichen, bleibt der Ankunftsnachweis meist die einzige Möglichkeit, um die Identität von Asylbewerbern zu prüfen. Und das nutzen laut Bamf manche von ihnen aus: Sie fälschen das Dokument oder geben ihren Nachweis weiter. Wenn sich zwei Asylbewerber auf den jeweiligen Fotos ähnlich sehen, habe die Behörde beispielsweise ein Problem, sagt die Bamf-Sprecherin. „Wir werden Missbrauch nie ausschließen können.“ So könne es passieren, dass sich ein Asylbewerber mit mehreren Identitäten bei verschiedenen Ausländerbehörden Sozialhilfe beantrage.

In Augsburg kennt man dieses Problem zwar auch, von einem „Massenphänomen“ möchte hier aber niemand sprechen: „Bei der Stadt Augsburg sind diesbezüglich bisher nur relativ wenige Einzelfälle bekannt geworden“, heißt es. (mit dpa)