USA First-Lady-Streit: Ivana Trump schießt gegen Melania Trump

Wer ist die wirkliche First Lady der Vereinigten Staaten? Momentan findet zu dieser Frage in den USA eine unglaubliche Posse statt. Im Zentrum: Ivana Trump und Melania Trump. Von Markus Bär

Im Fundus „Überflüssige Nachrichten, die keiner braucht und die trotzdem viele interessieren“ findet sich dieser Tage ein besonders schönes Exemplar: der wunderbare Zickenkrieg ums Weiße Haus.

Was ist passiert? Präsident Trumps erste Frau Ivana Trump, 68, vermarktet gerade geschäftstüchtig ihr Buch „Raising Trump“ (übersetzbar auch als „Wie ich Trump großzog“). Ihr besonderer Marketing-Gag dabei: Sie behauptet kess, dass sie als erste Frau Trumps den eigentlichen Anspruch auf den Titel First Lady Amerikas innehabe.

Und was macht die als wirklich clever bekannte aktuelle 47-jährige Trump-Gattin Melania (= Ehefrau Nummer drei)? Anstatt das nicht einmal zu ignorieren, wie es ihre Position gebieten würde, schäumt sie öffentlich und weist Ivanas Attacke wütend zurück.

First-Lady-Streit in den USA: Ivana Trump zickt gegen Melania Trump

Es gibt übrigens – nur der Vollständigkeit halber genannt – noch Trumps zweite Ehefrau Marla Maples, 53. Sie bekannte vor Jahren öffentlich, mit Trump habe sie den besten Sex ihres Lebens gehabt. Die arme Frau!

Nun werden Sie sich vielleicht zurücklehnen und genüsslich betonen, was Sie wissen: nämlich dass die echte First Lady im Weißen Haus natürlich Trumps Tochter Ivanka, 35, ist.

Doch da sind Sie völlig auf dem Holzweg. Im Weißen Haus gibt es nur eine wirkliche First Lady. Na, kommen Sie immer noch nicht drauf? Es ist natürlich Donald Trump selbst! Der Mann ist einfach so gut, dass er sogar seine eigene First Lady ist. Wetten?

Donald Trump ist der neue Präsident der USA. Fakten und Zahlen zu ihm.

Donald Trump, geboren am 14. Juni 1946, ist das vierte von fünf Kindern des Immobilienunternehmers Frederick Trump Jr. und seiner Frau Mary Anne MacLeod.

Trumps Großeltern Frederick Trump und Elisabeth Christ stammen aus Kallstadt in der Pfalz und waren nach Amerika ausgewandert.

Trump studierte Wirtschaftswissenschaft an der Fordham University in New York und an der renommierten Wharton School in Philadelphia.

Schon als Student machte Trump sich selbstständig, indem er mit einem vom Vater gestellten Startkapital von 200.000 Dollar preiswert marode Häuser erwarb, sanierte und teuer weiter verkaufte.

1974 übernahm er das Unternehmen des Vaters und realisierte Bau- und Hotelprojekte in den USA und anderen Ländern. Zu den bekanntesten zählen in New York der Trump Tower, der Trump World Tower sowie das Trump Building.

Die Geschäftsfelder des Donald Trump sind vielfältig: Er investierte in Aktien, besitzt eine Modelagentur und betreibt 18 Golfplätze. Aus dem Geschäft mit Spielbanken und einer eigenen Fluglinie zog er sich dagegen zurück.

Trump veröffentlicht 16 Bücher, die als Ratgeberliteratur von Verhandlungs- und Geschäftspraxis handeln.

Trump hatte immer wieder kurze Gastauftritte in Filmen und Fernsehserien, wie in Kevin – Allein in New York, Der Prinz von Bel-Air oder Sex and the City. 2004 und 2015 war Trump Gastgeber der US-amerikanischen Comedy-Show Saturday Night Live des Senders NBC.

Donald Trump heiratete 1977 das tschechische Model Ivana Marie Zelníčková, mit der er drei Kinder hat. 1992 folgte die Scheidung. Trump war kurzzeitig mit Carla Bruni liiert, der jetzigen Gattin des ehemaligen französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy. Von 1993 bis 1999 hieß Trumps Ehefrau Marla Maples. Mit der Schauspielerin hat er eine Tochter.

2005 heiratet er das Model Melania Knauss, mit der er einen weiteren Sohn hat. Inzwischen ist er achtfacher Großvater.

Trump ist ein politisches Chamäleon: 1987 registriert er sich bei den Republikanern, wechselt 1999 zur Independence Party, 2001 zu den Demokraten und 2009 wieder zu den Republikanern.

Im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft provozierte Trump mit rassistischen und sexistischen Aussagen. Er beleidigte Behinderte und drohte, seine Konkurrentin Hillary Clinton ins Gefängnis zu schicken.

Bei der US-Wahl am 8. November 2016 gelang es ihm dennoch, eine deutliche Mehrheit der Wahlmänner hinter sich zu vereinen.

