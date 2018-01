2018-01-17 17:05:00.0

Streikrecht Fragen und Antworten: Dürfen Beamte bald streiken?

Wenn ein Lehrer statt in die Schule zu gehen, an einem Ausstand teilnimmt, bekommt er Probleme. Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich nun mit der Frage, ob das so bleibt.

Streit um Beamte: Die Rolle der Staatsdiener steht auf dem Prüfstand. Foto: Marc Tirl/Illustration, dpa