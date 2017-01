  Fünfjähriger in Handschellen: Trump-Sprecher rechtfertigt Aktion  

Der politische Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump nimmt verstörende Auswirkungen an. Nach Erlassen von Trumps Einreiseverbot ist ein Fünfjähriger stundenlang in Handschellen festgehalten worden. Die Begründung: Der Junge hätte eine potentielle Bedrohung für die USA darstellen können.

Einem Bericht des Mirrors zufolge wurde der Fünfjährige am Samstag am Flughafen Duelles in der US-Hauptstadt Washington aufgegriffen. Beamte sollen ihn fünf Stunden lang dort festgehalten haben.

Nun äußerte sich Trump-Sprecher Sean Spicer dazu: "Anzunehmen, dass jemand nur aufgrund seines Alters oder seines Geschlechts keine Bedrohung darstellen könnte, ist töricht und falsch". Im Klartext: Die Trump-Regierung traut selbst einem Fünfjährigen zu, eine Gefahr für die Vereinigten Staaten darzustellen.

Actually, Spicer said it would be not just "wrong" but "misguided and wrong" to assume. My mistake. Here's the video https://t.co/v4G2iRVGEt