Porträt Für Dorothee Bär könnte es nun steil nach oben gehen

Die CSU-Frau Dorothee Bär macht nicht nur durch Auftritte im Dirndl oder im FC-Bayern-Trikot von sich reden. Jetzt gilt sie als Kandidatin für einen Ministerposten. Von Bernhard Junginger

Auf ihre hochhackigen, luftigen Pumps verzichtet Dorothee Bär nicht einmal bei Minusgraden. Wenn die CSU-Politikerin dieser Tage etwa zu den Koalitionsverhandlungen eintraf, sorgte ihr Schuhwerk regelmäßig für Aufsehen. Mit flachen Modellen, hat sie einmal gesagt, würde sie sich verkleidet vorkommen. Die Stilettos trage sie sogar, wenn sie auf Autobahnbaustellen im Schutt unterwegs sei – was ihr Amt als Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium bisweilen erfordert.

Unkonventionelle Auftritte machen Dorothee Bär zur Hoffnungsträgerin

Aufmerksamkeit sucht die 39-jährige Unterfränkin gezielt. Und findet sie auch. Immer wieder sorgen ihre Auftritte im politischen Berlin für Gesprächsstoff. Mal nimmt sie im Dirndl auf der Regierungsbank Platz, was eine Grünen-Politikerin "rückständig" findet. Dann trägt die Mitgründerin des Bundestagsfanclubs des FC Bayern "Berliner Fraktion" während einer Parlamentssitzung das Trikot ihres Lieblingsvereins – und zieht den Ärger der Linksfraktion auf sich.

Stets kontert Bär gelassen, bevorzugt über die sozialen Medien. Gut 66.000 Menschen folgen ihr beim Kurznachrichtendienst Twitter. Bei FDP-Chef Christian Lindner sind es zwar noch 200.000 mehr, trotzdem schlägt die CSU-Frau in sozialen Netzwerken so viele Wellen wie kaum jemand sonst in der deutschen Politik. Denn wer auf allen Kanälen präsent ist, kann seine Inhalte und Positionen eben auch viel besser verbreiten und durchsetzen. Wenn es der Sache dient, dann posiert die dunkelhaarige CSU-Frau die sich seit Jahren in der Wasserwacht engagiert, auch mal im Bikini mit pinkfarbenen Punkten. Um darauf hinzuweisen, wie wichtig Schwimmunterricht für Kinder ist.

Wird CSU-Politikerin Dorothee Bär Ministerin?

Mit ihren unkonventionellen Auftritten sticht sie heraus in ihrer konservativ geprägten Partei. Und das macht sie auch zur Hoffnungsträgerin: Jung, attraktiv, mit einem Händchen für Digitales, offen für die Zukunft – so würde die CSU gern gesehen werden. Mit christsozialer Politik ist Dorothee Bär seit ihrer Kindheit vertraut – ihr Vater war CSU-Bürgermeister ihrer Heimatgemeinde Ebelsbach. Zwar hört sie als Jugendliche bevorzugt Punkmusik von den "Ärzten" und den "Toten Hosen", färbt sich die Haare lila – doch mit 14 Jahren tritt sie in die Junge Union ein, die Nachwuchsorganisation der CSU.

In der Politik kennt ihr Weg seither nur eine Richtung: nach oben. Mit 24 Jahren zog sie in den Bundestag ein, seit neun Jahren ist sie Vize-Generalsekretärin ihrer Partei. Jetzt könnte Bär, die mit dem Hofer CSU-Landrat Oliver Bär verheiratet ist und zwei Töchter und einen Sohn hat, vor dem nächsten Karriereschritt stehen. Als CSU-Verhandlungsführerin der Arbeitsgruppe Digitales habe sie nicht nur die eigene Parteispitze beeindruckt, heißt es. So wird Dorothee Bär als heiße Kandidatin für ein Regierungsamt gehandelt – etwa als Digitalministerin.

