2017-07-03 07:37:00.0

News-Blog G20-Gipfel 2017 in Hamburg: Streit um Protestcamp führt zu Tumulten

Der G20-Gipfel 2017 findet am 7. und 8. Juli in Hamburg statt - begleitet von Protesten und massiven Sicherheitsvorkehrungen. Die Entwicklungen lesen Sie in unserem News-Blog.

Zum G20-Gipfel 2017 in Hamburg treffen sich die Staats- und Regierungschefs der zwanzig führenden Industrie- und Schwellenländer.

Das sind die Teilnehmer beim G20-Gipfel: Argentinien, Australien, Brasilien (Teilnahme unsicher), China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Südkorea, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Türkei, USA und stellvertretend für viele europäische Länder die EU.

Die Sicherheitsvorkehrungen in der Innenstadt von Hamburg sind hoch. Der G20-Gipfel wird von Demonstrationen begleitet werden. Der Bundesinnenminister erwartet bis zu 8000 gewaltbereite Extremisten.

G20-Gipfel 2017: News im Überblick

3. Juli: Einsatzkräfte räumen Protestcamp auf der Elbhalbinsel

Der Streit über das Camp von G20-Gegnern auf der Elbhalbinsel Entenwerder hat zu ersten Tumulten zwischen Polizei und Aktivisten geführt. Die Hamburger Polizei setzte nach Angaben eines Sprechers am späten Sonntagabend in zwei Fällen Pfefferspray gegen Demonstranten nach "Widerstandshandlungen" ein. Ein Mensch sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Aktivisten sagten, unter ihnen habe es bereits Verletzte gegeben.

Auf der Grünfläche in Entenwerder hatten G20-Gegner mehrere Zelte errichtet, nachdem es eine Entscheidung des Hamburger Verwaltungsgerichts für ein Protestcamp auf der Elbhalbinsel gegeben hatte. Die Polizei aber verbot das Übernachten in dem Camp. In einer neuen Verfügung sei den Protestlern ein 16.000 Quadratmeter großes Areal auf Entenwerder zugewiesen worden, auf dem demonstriert, aber nicht übernachtet werden dürfe, sagte Polizeisprecher Timo Zill. Die Entscheidung über die neue Verfügung liegt wieder beim Verwaltungsgericht.

Die Organisatoren des Camps reagierten empört auf das Vorgehen der Polizei und kritisierten es als rechtspolitischen Skandal. "Die Hamburger Polizei verhindert eine angemeldete, rechtlich bestätigte Versammlung und bewegt sich mit ihrem Handeln klar im rechtsfreien Raum", hieß es in einer Mitteilung der Vorbereitungsgruppe des "Antikapitalistischen Camps".

Am Abend einigten sich Polizei und Camp-Organisatoren zunächst auf eine Versammlung auf dem Gelände, Übernachtungen seien aber weiter nicht vorgesehen, sagte Zill. Später spitzte sich die Situation allerdings zu. Es waren nach Polizeiangaben etwa 600 Menschen auf dem Gelände, einige bauten Zelte auf. Die Polizei rückte an und entfernte elf Zelte. Hunderte Beamte umstellten das Camp danach, zogen sich später aber zurück. Dabei wurden sie mit von Farbe gefüllten Luftballons beworfen.

2. Juli : Rund 10.000 Menschen bei erster größerer G20-Demonstration

Mehrere tausend Menschen haben sich am Sonntag in der Hamburger Innenstadt zu einer ersten größeren Demonstration gegen den bevorstehenden G20-Gipfel versammelt. Bei der von Gewerkschaften, Umweltorganisationen und anderen Initiativen organisierten Veranstaltung unter dem Motto "G20 Protestwelle" forderten sie unter anderem mehr Engagement für den Klimaschutz und eine gerechtere Globalisierung. Nach Polizeiangaben kamen etwa 10.000 Demonstranten zusammen, die Veranstaltung verlief einem Sprecher zufolge zunächst "völlig friedlich".

Unter den Teilnehmern waren zahlreiche Familien mit Kindern, Jugendliche sowie ältere Menschen. Viele trugen Fahnen und Transparente mit Aufschriften wie "Democracy now" (Demokratie jetzt), "Global umfairteilen", oder "Kohle stoppen." Nach der Auftaktkundgebung machten sich die Teilnehmer auf den Weg zu einem Protestmarsch durch die Hamburger Innenstadt.

De Maizière geht von mehr als 8000 "Extremisten" aus

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat ein hartes Vorgehen gegen gewalttätige G20-Gegner angekündigt. Er sagte der "Bild am Sonntag", Krawalle müssten "von Anfang an im Keim erstickt werden". Er gehe von "deutlich über 8000 Extremisten aus dem In- und Ausland" in Hamburg aus.

Besondere Sorgen bereiteten ihm linke Gruppierungen, die mit Gewaltaktionen den Ablauf den G20-Gipfels stören wollten und dafür auch bereit seien, "schwere Straftaten zu begehen", sagte de Maizière dem Blatt weiter.

Am Sonntag ist die erste große Gegendemonstration in der Hansestadt geplant. Geplant sind ein Protestmarsch durch die Innenstadt und eine Bootsdemonstration auf der Alster. Die Organisatoren erwarten zehntausende Teilnehmer.

1. Juli: Maas kündigt konsequente Verfolgung gewalttätiger Proteste bei G20-Gipfel an

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat eine konsequente Verfolgung gewalttätiger Demonstranten im Umfeld des G20-Gipfels in Hamburg angekündigt. Das Grundgesetz gebe jedem das Recht, friedlich zu demonstrieren, sagte Maas dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Zur Debatte über G20-Themen seien nicht nur Staats- und Regierungschefs eingeladen. Friedlicher Widerspruch und Kritik sollten "jederzeit willkommen" sein.

Wer allerdings glaube, "den G20-Gipfel mit Krawallen und Gewalt begleiten zu müssen, der hat jedes Demonstrationsrecht verwirkt", sagte der Justizminister. "Wenn Autoreifen in Brand gesteckt oder Polizisten verletzt werden, sind das Straftaten." Dafür gebe es "keinerlei Rechtfertigung und das wird sehr konsequent verfolgt werden", kündigte der Minister an.

30. Juni: Trump und Putin kommen bei G20 in Hamburg erstmals zusammen

Die Präsidenten Russlands und der USA, Wladimir Putin und Donald Trump, kommen beim G20-Gipfel in Hamburg zu ihrer lange erwarteten ersten persönlichen Begegnung zusammen. Nach dem Weißen Haus bestätigte am Freitag auch der Kreml, dass ein Treffen vorbereitet werde. Über Format, Zeit und Ort werde noch verhandelt, sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow in Moskau.

Die russische Führung erwarte sich von dem Treffen Klarheit über die Beziehungen zu den USA, sagte Außenminister Sergej Lawrow. "Ich persönlich hoffe inständig, dass sich der Pragmatismus durchsetzt." Von den Beziehungen zwischen Russland und den USA hänge in der Weltpolitik viel ab. "Das Wichtigste ist, dass wir eine normale Etappe in unseren Beziehungen erreichen", sagte der Chefdiplomat.

Die Beziehungen zwischen Washington und Moskau sind so gespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Vor allem in Syrien hat sich der Konflikt in den vergangenen Monaten verschärft. Weil Trump für ein besseres Verhältnis zu Russland eintritt, war nach seinem Amtsantritt im Januar eine rasche Begegnung mit Putin erwartet worden. Nun sind dem US-Präsidenten aber die Hände weitgehend gebunden wegen der Ermittlungen zu einer russischen Einmischung in die Wahl und ungeklärter Kontakte seines Teams nach Moskau.

Hamburger Polizei lädt Protestcamp-Veranstalter zu Gespräch ein

Die bei der Hamburger Polizei angesiedelte Versammlungsbehörde hat die Veranstalter des geplanten G20-Protestcamps im Stadtpark zu einem Gespräch eingeladen. Es soll am Donnerstag um 14.00 Uhr im Polizeipräsidium stattfinden. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte am Vortag ein generelles Verbot des geplanten Camps im Eilverfahren aufgehoben. Die Richter verpflichten die Hansestadt aber nicht zur uneingeschränkten Duldung. Sie kann den Umfang des Camps beschränken, Auflagen verhängen und die Veranstaltung sogar an einen anderen Ort in der Stadt verlegen.

Polizeipräsident Ralf Martin Meyer bezeichnete den Gerichtsentscheid als "sehr ausgewogen". Sie gebe der Behörde den Spielraum, "in diesen Gesprächen die Sicherheitsaspekte im Kontext mit dem G20-Gipfel angemessen durchzusetzen". Für ihn sei klar, "dass es in Hamburg keine reinen Übernachtungscamps geben wird", bekräftigte Meyer.

Zum G20-Gipfel neue Einheit der Bundespolizei einsatzbereit

Pünktlich zum G20-Gipfel Ende nächster Woche in Hamburg ist eine neue Einheit der Bundespolizei einsatzbereit. Die bereits Ende 2015 beschlossene BFE+ (Beweis- und Festnahmehundertschaft Plus) soll die "Krisenfestigkeit und die Reaktionsfähigkeit" der Bundespolizei stärken und Spezialeinheiten entlasten. Das teilte das Innenministerium am Freitag in Berlin mit.

Aufgabe der BFE+ ist demnach unter anderem das Bereitstellen von Absperrungen, die Versorgung von Verletzten und die Evakuierung von Unbeteiligten. Ihr gehören etwa 250 Polizisten an. Zu dem Treffen am 7. und 8. Juli in der Hansestadt werden neben Tausenden friedlichen Demonstranten auch gewaltbereite Gruppen erwartet.

29. Juni: Kein G20-Gipfel: Brasiliens Staatschef sagt Hamburg-Reise ab

Der durch eine Korruptionsaffäre schwer angeschlagene brasilianische Präsident Michel Temer (76) hat seine Reise zum G20-Gipfel nach Hamburg abgesagt. Der offizielle Grund wurde nicht mitgeteilt. Auch ist noch unklar, ob Brasilien einen Stellvertreter zu dem Gipfel der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer am 7./8. Juli nach Hamburg schicken wird.

Hintergrund dürften die beispiellosen Entwicklungen der vergangenen Tage sein - Temer droht wegen Strafermittlungen das politische Aus. Als erstes Staatsoberhaupt in der Geschichte des fünftgrößten Landes der Welt ist Temer während seiner Amtszeit wegen Korruptionsverdachts angeklagt worden. Generalstaatsanwalt Rodrigo Janot reichte zu Wochenbeginn die Klage beim Obersten Gerichtshof in Brasilia ein.

Europas G20-Teilnehmer schließen die Reihen

Vor dem G20-Gipfel in Hamburg haben sich die europäischen Teilnehmer demonstrativ zur internationalen Zusammenarbeit bei den Konfliktthemen Klimawandel, Migration und Welthandel bekannt. Sie schickten damit am Donnerstag in Berlin eine klare Botschaft an US-Präsident Donald Trump, der einen Gipfelbeschluss in den Fragen blockieren könnte. Die Europäer hoffen aber weiterhin, in Hamburg mit dem US-Präsidenten zu gemeinsamen Positionen zu finden.

Razzia bei mutmaßlichen Linksextremisten in Hamburg kurz vor G20-Gipfel

Kurz vor dem Hamburger G20-Gipfel in der kommenden Woche hat die Polizei in der Hansestadt die Wohnungen und Vereinsräume von Linksradikalen durchsucht. Gegen zwei mutmaßliche Mitglieder der Gruppierung Roter Aufbau Hamburg werde wegen Verdachts der Billigung einer Straftat ermittelt, teilten die Ermittler am Donnerstag in der Hansestadt mit.

Demnach sollen die Männer im Alter von 24 und 31 Jahren in einem im Februar 2017 erschienenen Zeitungsartikel unter Pseudonym die im November 2016 verübten Brandstiftungen auf den Eingangsbereich der Messehallen gerechtfertigt haben. Dort findet in wenigen Tagen der G20-Gipfel statt. Die weiteren Ermittlungen hätten zu ihnen geführt.

Türkei reagiert wütend auf Auftrittsverbot für Erdogan in Deutschland

Nach dem angekündigten Auftrittsverbot für Präsident Recep Tayyip Erdogan in Deutschland hat die türkische Regierung sich empört über "inakzeptable Äußerungen" deutscher Politiker gezeigt. "Es ist bedauernswert, dass deutsche Politiker inakzeptable Äußerungen machen, die offenbar durch politische Erwägungen motiviert sind", erklärte das türkische Außenministerium am Donnerstag.

Das Ministerium griff besonders den SPD-Vorsitzenden Martin Schulz scharf an, der ein Auftrittsverbot für Erdogan gefordert hatte. "Wir verurteilen die inakzeptablen Äußerungen dieser Person über unseren Präsidenten und weisen sie entschieden zurück", erklärte das Ministerium. Es warf Schulz vor, die "Meinungs- und Versammlungsfreiheit" einschränken zu wollen und "mit zweierlei Maß" zu messen.

Die Bundesregierung will ein vorläufiges Auftrittsverbot für den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan in Deutschland. Der geplante Auftritt am Rande des G20-Gipfels passe "nicht in die politische Landschaft" und sei angesichts der Konflikte mit der Türkei auch "nicht angemessen", sagte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Donnerstag in Russland. Diese Haltung sei mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) abgestimmt, bestätigte ein Regierungssprecher in Berlin.

Hamburger Verwaltungsgericht verbietet Pro-Erdogan-Mahnwache zu G20

Das Verwaltungsgericht Hamburg hat am Donnerstag eine Mahnwache von Unterstützern des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan während des G20-Gipfels verboten. Ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz des Veranstalters gegen die Demonstrationsverbotszone wurde abgelehnt, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.

Die Mahnwache unter dem Motto "Pro-Erdogan-Demo!" sollte vom 7. Juli 20.00 Uhr bis zum 8. Juli 6.00 Uhr vor einem Hotel nahe dem Hamburger Rathaus stattfinden. In dem Hotel seien Schutzpersonen der Gefährdungsstufe 1 und 2 untergebracht, hieß es in der Mitteilung. Nach Medienberichten will Erdogan dort übernachten.

28. Juni: G20-Protestcamp darf nicht vollständig verboten werden

Das zum G20-Gipfel in Hamburg geplante Protestcamp darf nicht vollständig verboten werden. Nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom Mittwochabend erzielten die Gegner des Camps zwar einen Teilerfolg, denn die Stadt muss Zelte, die allein der Übernachtung dienen, nicht dulden. Andere Teile des Camps seien aber vorerst wie eine normale Demonstration nach den Regeln des Versammlungsrechts geschützt.

Als Konsequenz muss das Hamburgische Oberverwaltungsgericht (OVG) neu über das Verbot entscheiden. Die Gegner des G20-Gipfels wollten vom 30. Juni bis 9. Juli im Hamburger Stadtpark ein Protestcamp mit rund 3000 Schlafzelten für etwa zehntausend Teilnehmer errichten. In dem Camp sollten auch Veranstaltungen stattfinden.

Berliner Polizei wehrt sich gegen Eindruck von "Partypolizei"

Die Berliner Polizei hat sich hinter ihre aus Hamburg zurückgeschickten feierfreudigen Kollegen gestellt. "In unserer Einsatzkleidung stecken Menschen", erklärte das Polizeipräsidium am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite. Bei der Bereitschaftspolizei arbeiteten hauptsächlich junge Menschen, die im Einsatz große Verantwortung übernähmen.

Sie arbeiteten sehr professionell und würden seit Jahren von anderen Bundesländern für die verschiedensten Einsätze eingefordert. "Der hohe Einsatzwert wird dabei durchweg gelobt." Die Berliner Polizei sei "nicht die Partypolizei, sondern die professionelle Hauptstadtpolizei".

Die Vorwürfe gegen die Kollegen räumte das Präsidium in der Erklärung allerdings ohne Umschweife ein. In dem Containerdorf in Bad Segeberg sei spontan gefeiert worden, unter anderem wegen des Geburtstags zweier Kollegen. Die Feier habe auf dem abgeschlossenen Gelände stattgefunden.

"Dabei wurde getrunken, getanzt, gepinkelt und ja scheinbar auch 'gebumst', wie es unser Pressesprecher so schön formuliert hat", erklärte die Polizeiführung. Wegen der Vorfälle hatte die beim Einsatz des G20-Gipfels federführende Hamburger Polizei die Berliner Beamten wieder aus ihrem Einsatz entlassen.

27. Juni: Hamburg schickt Berliner Polizisten wegen Fehlverhaltens vor G20-Einsatz zurück

Sex in aller Öffentlichkeit und ein Tanz im Morgenmantel auf dem Tisch: Die Hamburger Sicherheitsbehörden haben zahlreiche vor dem G20-Gipfel aus Berlin abgeordnete Polizisten wegen ungebührlichen Verhaltens in ihrer Unterkunft vorzeitig wieder nach Hause geschickt. Wie die Hamburger und Berliner Polizei am Dienstag mitteilten, wurden die Hundertschaften mit sofortiger Wirkung aus ihrem Einsatz entlassen.

Nach Angaben der Berliner Polizei sollen Angehörige der betroffenen Einheiten auf dem Gelände ihrer Unterkunft in einem Containerdorf unter anderem durch Geschlechtsverkehr sowie Urinieren in der Öffentlichkeit negativ aufgefallen sein. Eine Beamtin soll demnach außerdem in einem Morgenmantel und mit Schusswaffe auf einem Tisch getanzt haben.

Die Hamburger Polizei erklärte, es habe "unangemessenes Verhalten von Berliner Polizeikräften" gegeben, die zur Unterstützung im Rahmen des G20-Einsatzes in Schleswig-Holstein einquartiert gewesen seien. "Der Polizeiführer hat daraufhin entschieden, diese Kräfte, die bislang noch nicht in Hamburg eingesetzt waren, mit sofortiger Wirkung wieder aus dem Einsatz zu entlassen." Die Einheiten seien bereits wieder in Berlin.

26. Juni: Polizei beginnt in Aachen mit starken Grenzkontrollen vor G20-Gipfel

Einsatzkräfte der deutschen und der belgischen Polizei haben zwei Wochen vor dem G20-Gipfel mit groß angelegten Kontrollen an der Grenze bei Aachen begonnen. Rund 100 Einsatzkräfte hätten am Montagabend an der Autobahn 44 Reisende nach Deutschland angehalten und kontrolliert, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Mit den Grenzkontrollen wollen die Sicherheitskräfte die Einreise möglicher Gewalttäter verhindern. Der G20-Gipfel findet am 7. und 8. Juli in Hamburg unter massiven Sicherheitsvorkehrungen statt.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte verstärkte Kontrollen an den Grenzen bereits angekündigt. Beim G20-Gipfel treffen sich die Staats- und Regierungschefs führender Industrie- und Schwellenländer in Hamburg, unter ihnen US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin. Zur Hauptkundgebung gegen das Treffen am 8. Juli werden über 100.000 Demonstranten erwartet.

Bundesregierung erwartet Erdogans Prügel-Leibwächter nicht bei G20

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wird zum G20-Gipfel nicht die Leibwächter mitbringen, die an der Prügel-Attacke in Washington beteiligt waren. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, sagte am Montag in Berlin, die Regierung sei sehr sicher, "dass diese Personenschützer nicht den türkischen Staatspräsidenten nach Hamburg begleiten werden".

Nach Angaben der US-Polizei werden neun türkische Sicherheitsbeamte, drei türkische Polizisten sowie zwei Kanadier per Haftbefehl gesucht, weil sie bei einer Demonstration in Washington Mitte Mai auf Gegner Erdogans eingeschlagen hätten.

25. Juni: Erste Proteste in Hamburg gegen G20-Gipfel

Anderthalb Wochen vor dem G20-Gipfel haben sich am Samstag in Hamburg hunderte Demonstranten zu ersten Protesten versammelt. In Hamburg-Harburg demonstrierten laut Polizei bis zu 430 Menschen gegen die Gefangenensammelstelle während des Gipfeltreffens am 7. und 8. Juli. Die Stimmung sei zeitweise "verbal aggressiv" gewesen, berichtete die Polizei. Demonstranten protestierten demnach lautstark gegen Polizeibeamte. Weitere Vorkommnisse gab es nicht.

An einer zweiten Demonstration für eine humanere Flüchtlingspolitik nahmen demnach bis zu 720 Menschen teil. Der friedliche Protestzug stand unter dem Motto "We are here ('Wir sind hier') - Demonstration von Geflüchteten gegen G20".

23. Juni: Hamburger Oberverwaltungsgericht verbietet G20-Protestcamp

Das Hamburger Oberverwaltungsgericht hat das von den Gegnern des G20-Gipfels im Stadtpark geplante Protestcamp verboten. In der Gesamtbetrachtung handle es sich bei dem Camp nicht um eine grundrechtlich geschützte Versammlung, entschied das Gericht am Freitag und gab damit einer Beschwerde der Hansestadt statt. Gegen die Entscheidung sind keine Rechtsmittel möglich, die Gegner wollen nun aber noch vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.

Die Gegner des G20-Gipfels wollten im Stadtpark ein Protestcamp mit rund 3000 Schlafzelten für etwa zehntausend Teilnehmer errichten. In dem Camp sollten auch Veranstaltungen stattfinden. In der Vorinstanz billigte das Verwaltungsgericht der Hansestadt den G20-Gegnern solch ein Camp zu. Das in einer sogenannten Allgemeinverfügung der Hansestadt erlassene Verbot fand das Verwaltungsgericht unbegründet.

Scholz: Hamburg hat bei Ausrichtung des G20-Gipfels sofort zugesagt

Als die Anfrage zur Ausrichtung des G20-Gipfels in Hamburg kam, hat Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) nach eigener Aussage ohne zu zögern zugesagt. Er habe einen Anruf von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekommen und gleich Ja gesagt, sagte der SPD-Bundesvize am Freitag bei einem dpa-Politik-Talk in Hamburg. "Tatsächlich glaube ich, dass das eine große Sache ist für unsere Stadt."

Die große Herausforderung, die damit verbunden sei, sei offensichtlich. "Da darf man nicht vor zurückschrecken." Die G20, zu denen 19 Staats- und Regierungschefs aus den führenden Industrie- und Schwellenländern sowie Vertreter der EU gehören, treffen sich am 7. und 8. Juli in der Hamburger Messe.

G-20-Gipfel: Hier kommen die Staatschefs in... Das traditionsreiche Luxushotel Atlantic Kempinski genießt einen hervorragenden Ruf.

22. Juni: G20-Vorbereitungen in Hamburg nehmen Fahrt auf

Gut zwei Wochen vor dem G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Hamburg haben die Vorbereitungen auf das Spitzentreffen deutlich an Fahrt aufgenommen. Bei der Hamburger Polizei legte der Führungsstab für mehr als 15.000 Beamte am Donnerstag mit seiner Arbeit los. "Es wird der größte Einsatz in der Geschichte der Hamburger Polizei", hatte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer angekündigt.

Der Gipfel der Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer findet am 7. und 8. Juli in Hamburg statt. Zu den Teilnehmer zählen der US-Präsident Donald Trump, der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die Sicherheitsbehörden rechnen mit massiven Protesten.

