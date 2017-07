2017-07-06 16:55:00.0

Gipfeltreffen 2017 G20-Gipfel in Hamburg: Alle News hier im Liveticker

Der G20-Gipfel in Hamburg steht an. Mit dabei: Reizfiguren wie Trump, Erdogan oder Putin. Wir berichten hier im Live-Ticker über das Gipfeltreffen 2017.

Bald ist es soweit: Beim G20-Gipfel in Hamburg treffen sich am 7. und 8. Juli Staats- und Regierungschefs, um über Themen von internationaler Tragweite zu sprechen. Auch Reizfiguren wie US-Präsident Donald Trump, sein russischer Kollege Wladimir Putin oder der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sind dabei. Und es gibt schon jetzt lautstarke Proteste und Demonstrationen. Alle Entwicklungen lesen Sie hier in unserem Live-Ticker:

Wir beantworten die wichtigsten Fragen - von Demonstrationen bis Polizeipräsenz.

Um was geht es beim G20-Gipfel?

Beim G20-Gipfel stehen traditionell Finanz- und Wirtschaftsfragen im Fokus. Doch auch Themen wie Klimaschutz oder Flüchtlinge gewinnen immer stärker an Bedeutung. Deutschland, das in Hamburg den Vorsitz hat, will auch die Themen Digitalisierung und Stellung der Frau thematisieren.

Auch Konfliktherde wie der Syrien- oder Ukraine-Konflikt werden thematisiert. Außerdem der Kampf gegen die Terrormiliz IS und die Bedrohung durch Nordkorea. Die USA wollen, dass China den Druck auf Nordkorea erhöht, sind zunehmend frustriert. Der isolierte Staat unternimmt vermehrt Raketentests und verletzt damit UN-Resolutionen. Auch wird ein neuer Atomtest erwartet. Trump schließt eine militärische Option nicht aus. Südkoreas neuer Präsident kommt ebenso nach Hamburg wie Chinas Staatschef.

Der G20-Gipfel findet am 7. und 8. Juli in Hamburg statt. Zur "Gruppe der Zwanzig" zählen 19 Staaten und die Europäische Union. Und zwar:



Argentinien, Australien, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien,...



... Japan, Kanada, Südkorea, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Türkei und die USA.



Die G20-Staaten erzielen etwa 80 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung . Ganz vorne liegen China, die USA, Indien und Japan.



Zudem gehen drei Viertel des Welthandels von den G20-Staaten aus. Die Spitzenreiter beim Handel sind China, die USA, Deutschland und Japan.



In den G20-Staaten leben zwei Drittel der Weltbevölkerung . Die größten Länder sind China (~ 1,38 Milliarden Einwohner) und Indien (~ 1,3).



Am G20-Gipfel nehmen auch mehrere Gastländer teil. Dazu zählen heuer:



Guinea, Niederlande, Norwegen, Senegal, Singapur, Spanien (ständiger Gast), Vietnam.

Wer kommt zum Gipfel nach Hamburg?

Neben den G7-Ländern (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, USA) gehört zu den G20 ein erweiterter Kreis an Teilnehmern. Und zwar zusätzlich Argentinien, Australien, Brasilien, China, Indien, Indonesien, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea, Türkei und die Europäische Union. Spanien genießt zudem einen ständigen Gaststatus.

Unter anderem kommen Bundeskanzlerin Angela Merkel (Gastgeberin), Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, die britische Premierministerin Theresa May und die Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan (Türkei), Wladimir Putin (Russland) und Donald Trump (USA).

Auch die Chefs internationaler Organisationen wie der UNO, der Weltbank, des Weltwährungsfonds oder der OECD nehmen an dem Gipfel teil.

Welches Aufeinandertreffen beim Gipfel könnte spannend werden?

Das dürfte ein mögliches Treffen von Trump und Putin sein. Es wäre das erste Gespräch Trumps als Staatschef mit dem Kremlchef, ob kurz und informell oder mit vollem Programm. In Washington ist man alles andere als entspannt - wegen der Ermittlungen zur möglichen russischen Beeinflussung der US-Wahl, aber auch wegen der Krisen in Syrien und in der Ukraine.

Wie ist es um die Sicherheit des Gipfels bestellt?

11 Polizeihubschrauber, 70 Pferde, 185 Hunde, 19.000 Polizisten: Die Hamburger Polizei ist während des Gipfeltreffens im Großeinsatz. Zusätzlich kontrolliert die Bundespolizei Bahnhöfe, Züge und den Flughafen.

Im Bezirk Hamburg-Harburg gibt es eine Gefangenensammelstelle, gleich daneben sollen etwa 140 Staatsanwälte arbeiten. So sollen Richter schnelle Entscheidungen fällen können, ob Täter nach Straftaten in Untersuchungshaft eingewiesen werden.

Besteht auch eine besondere Terror-Gefahr?

Sicherheitsexperten sehen die allgemeine Terrorgefahr in Hamburg durch den G20-Gipfel nicht erhöht. Die Erfahrung habe gezeigt, dass sich Terroristen bislang weiche Ziele für ihre Anschläge aussuchten, etwa einen Weihnachtsmarkt in Berlin, einen Musikclub in Paris oder eine feiernde Menschenmenge in Nizza.

Hamburg dagegen sei während des Gipfels derart durch die Polizei gesichert, dass Experten keine zusätzliche Gefahr wegen des Besuchs der Staatschefs sehen.

Wie sieht es mit Protesten aus?

Mehr als 30 Kundgebungen und Protestzüge sind bis zum Ende des Gipfels am 8. Juli angekündigt. Zu ersten großen Demonstration - der "Protestwelle" am Sonntag kamen nach Polizeiangaben 8000 Menschen, die Veranstalter sprachen von 25.000.

Die größte Demonstration mit bis zu 100.000 erwarteten Teilnehmern ist für kommenden Samstag angekündigt, die mutmaßlich gewalttätigste wird die Autonomen-Demo "Welcome to Hell" am Donnerstag sein.

Es gibt auch ein Protestcamp, richtig?

Jein. Während Aktivisten der linken Szene fest davon überzeugt sind, dass sie zum G20-Gipfel Zeltlager für Demonstranten einrichten können, versucht die Polizei genau dieses unbedingt zu verhindern. Aus Sicht der Sicherheitsbehörden sind diese Camps ein Nährboden zur Planung militanter Aktionen und ein Rückzugsort für Linksextremisten. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts will sie daher nur Versammlungszelte für Diskussionen und Veranstaltungen, keinesfalls aber Zelte zum Schlafen dulden. Wer am Ende Recht behält, entscheiden die Gerichte.

Welche Einschränkungen gibt es beim Verkehr?

Der G20-Gipfel wird großräumig abgesichert. Verkehrsteilnehmer müssen sich deswegen auf Behinderungen einstellen. Einige Einschränkungen:

Während des G20-Gipfels in Hamburg wird der alte Elbtunnel bei den Landungsbrücken gesperrt sein. Die Hafenbehörde HPA begründet die Schließung vom 6. (ab 6 Uhr) bis 9. Juli (20 Uhr) mit "umfangreichen Wartungsarbeiten". Die Initiative "Shutdown-Hamburg.org" hat angekündigt, am 7. Juli morgens im Hafen "Massenaktionen gegen die Logistik des Kapitals" starten zu wollen. Für diesen Tag haben Aktivisten südlich der Elbe mehrere Veranstaltungen angekündigt.

Außerdem verlegt die Fluggesellschaft Condor während des Gipfels ihre Flüge nach Hannover. Sie begründet die Verlagerung von jeweils drei An- und Abflügen nach Niedersachsen mit dem höheren Verkehrsaufkommen am Hamburger Flughafen durch die An- und Abreise der Staats- und Regierungschefs. Für die betroffenen Fluggäste steht ein kostenloser Bustransport bereit. Alle weiteren An- und Abflüge sollen wie geplant abgewickelt werden. dpa/axhe