2017-07-07 09:48:13.0

Gipfeltreffen und Proteste G20-Gipfel in Hamburg: Was für heute geplant ist

Trump trifft auf Putin, Demonstranten auf die Polizei: Der erste Tag des G20-Gipfels verspricht Spannung. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Themen des Tages.

Heute startet der G20-Gipfel in Hamburg. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs sind dafür nach Deutschland gekommen, darunter auch Reizfiguren wie US-Präsident Donald Trump, der russische Präsident Wladimir Putin oder der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan (hier finden Sie Kurzporträts der Gäste). Bereits vor dem Gipfel eskalierte die Lage in Hamburg - bei der Protest-Aktion "Welcome to Hell" trafen Demonstranten und Polizei in gewalttätigen Auseinandersetzungen aufeinander (wir berichten im Liveticker).

Das G20-Gipfeltreffen soll davon nicht beeinträchtigt werden, die Vorbereitungen dafür laufen seit Monaten. Wir geben einen Überblick über das Programm in Hamburg:

Der Beginn: Händeschütteln der Mächtigen

Gegen 10 Uhr: Die Gäste fahren vor, Bundeskanzlerin Angela Merkel schüttelt Hände. Wie fällt die Begrüßung mit Donald Trump, Xi Jinping, Wladimir Putin oder Recep Tayyip Erdogan aus? Das wichtigste Protokollbild des Gipfels entsteht am Mittag - das sogenannte Familienfoto mit allen Teilnehmern.

Mit Spannung erwartet: Trump trifft auf Putin

Unter vielen bilateralen Treffen auf dem Gipfel ragt eins heraus: Die erste Begegnung zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin. Die Beziehungen der größten Atommächte sind schlecht. Dabei brauchen Konflikte wie Syrien, Ukraine oder Nordkorea Lösungen.

Beim Gipfel gab es am Freitag einen ersten Handschlag nach dem Eintreffen aller Staatsgäste, berichtete Kremlsprecher Dmitri Peskow. "Sie gaben einander die Hand und sagten, dass sie sich extra treffen und bald sehen werden", sagte Peskow der Agentur Tass zufolge.

Die Führer der größten Atommächte planten für den Nachmittag ihre erste längere Begegnung. Er freue sich darauf, twitterte Trump vorab. Auch die Außenminister Rex Tillerson und Sergej Lawrow berieten am Rande des Gipfels in Hamburg. In den russisch-amerikanischen Gesprächen soll es unter anderem um Syrien und die Ukraine gehen.

Die Themen des ersten Tages

Noch vor den offiziellen Arbeitssitzungen berät die Zwanzigergruppe informell über den Kampf gegen den internationalen Terrorismus.

Dann geht es um die Themen Handel und Umwelt: Das sind die strittigsten Punkte der G20, es heißt Trump gegen den Rest der Welt. Der US-Präsident nimmt "America First" wichtiger als freien Handel oder das Weltklima. Einigung unwahrscheinlich.

Demonstrationen gehen weiter

Den ganzen Tag über soll es wieder Demonstrationen geben. Abends lautet der Aufruf "G20 entern". 19.000 Polizisten werden sich bemühen, Delegationen und Demonstranten zu sichern und zu trennen.

Ein Abend in der Elphilharmonie

Den Abend verbringen die Gipfelgäste und ihre Partner in Hamburgs neuer Attraktion, der Elbphilharmonie. Es gibt Beethoven, ein Dinner - und dann weitere bilaterale Treffen bis spät in die Nacht.

