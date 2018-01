2018-01-07 09:09:47.0

Paris Gedenken an Opfer des Anschlags auf "Charlie Hebdo" vor drei Jahren

Zum Gedenken an die Opfer des Anschlags auf "Charlie Hebdo" vor drei Jahren gibt es heute in Paris eine offizielle Gedenkfeier.

Drei Jahre nach dem Anschlag auf die französische Satirezeitung Charlie Hebdo mit zwölf Toten haben am Samstag hunderte Menschen in Paris an die Tat erinnert. In einem Theatersaal der französischen Hauptstadt fand am Nachmittag eine Veranstaltung unter dem Titel "Toujours Charlie" (Immer Charlie) statt. Unter den Teilnehmern waren der ehemalige Premierminister Manuel Valls, Bürgermeisterin Anne Hidalgo und der Chefredakteur des Satireblatts, Gérard Biard.

Zu der Veranstaltung hatten drei laizistische Organisationen eingeladen: Republikanischer Frühling, Liga gegen Rassismus und Antisemitismus (Licra) sowie das Komitee Laizität Republik. Stimmen aus dem linken Lager warfen den Organisationen "Islamophobie" vor.

Zur offiziellen Pariser Gedenkfeier am Sonntagvormittag wird unter anderem Präsident Emmanuel Macron erwartet. Am 7. Januar 2015 hatten zwei Islamisten die Redaktion der Zeitung überfallen und zwölf Menschen erschossen, darunter einige der bekanntesten Karikaturisten Frankreichs. Die Satirezeitung hatte zuvor immer wieder Drohungen wegen ihrer Karikaturen des Propheten Mohammed erhalten. (afp)