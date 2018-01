2018-01-21 10:23:08.0

Vize mit Hang zu Luxusuhren «General Rolex» - Thailands Militärjunta hat ein Problem

Als das Militär in Thailand 2014 putschte, sagten die Generäle der Korruption in der Politik den Kampf an. Jetzt muss ihre Nummer zwei erklären, wie er an zwei Dutzend Luxus-Uhren kam.

Thailands stellvertretender Ministerpräsident schützt sich vor der Sonne - und präsentiert ungewollt eine Luxusuhr. Foto: Krit Phromsakla Na Sakolnakorn (dpa)