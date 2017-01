2017-01-24 09:00:43.0

Opus Dei Glaubensbewegung Opus Dei wählt Spanier Ocáriz zum neuen Chef

Die einflussreiche Glaubensbewegung Opus Dei hat einen neuen Chef: Ein Kongress entschied sich für den Spanier Fernando Ocári.

Die konservative katholisch Glaubensbewegung Opus Dei hat den Spanier Fernando Ocáriz zum neuen Chef gewählt. Ein Kongress entschied sich am Montagabend in Rom für den 72-Jährigen als neuen Prälaten. Papst Franziskus habe die Wahl bestätigt, teilte Opus Dei in der Nacht zu Dienstag mit.

Ocáriz war zuvor Generalvikar und Interimsleiter der Priester- und Laienorganisation. Sein Vorgänger, der Spanier Javier Echevarría, war im Dezember gestorben. Mehr dazu lesen Sie hier: Opus-Dei-Chef Javier Echevarría gestorben

Opus Dei hat wohl 90.000 Mitglieder

Opus Dei hat nach eigenen Angaben 90.000 Mitglieder. Am beliebtesten ist die Organisation in Spanien. In Deutschland hängen ihr 600 Menschen an. Sie betreibt auch Universitäten, Krankenhäuser und Sozialstationen. An der Spitze steht ein Prälat mit Sitz in Rom, in Deutschland hat die Regionalleitung ihren Sitz in Köln.