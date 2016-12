2016-12-29 10:21:25.0

Terror in Berlin Hätte der Anschlag in Berlin verhindert werden können?

Das Bekennervideo des Berlin-Attentäters Anis Amri ist offenbar echt. Nun wird vor allem eine Frage diskutiert: Warum konnte man den Tunesier nicht vor seiner Tat stoppen? Von Simon Kaminski

Je mehr Details zu den Ermittlungen gegen den Berlin-Attentäter Anis Amri bekannt werden, desto mehr stellt sich die Frage, ob man den Anschlag hätte verhindern können. Die Behörden hatten den Tunesier schließlich schon lange im Visier, hatten sogar schon gegen ihn ermittelt – wegen des Verdachts auf Sozialbetrug. Seine Tat haben sie nicht vorhergesehen. Und über mögliche Hintermänner ist auch noch wenig bekannt. Der Verdacht, dass der Tunesier einen Komplizen in Berlin hatte, hat sich offenbar nicht erhärtet. Der 40-Jährige, dessen Nummer im Handy des Attentäters gespeichert war, ist wieder auf freiem Fuß. Die Polizei hatte ihn am Mittwoch vorläufig festgenommen.

Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Berlin: Haben die Sicherheitsbehörden versagt?

Dass Amri im Namen der IS-Terrormiliz mordete, scheint klar. Die Bundesanwaltschaft hält ein Video, in dem sich der 24-Jährige zu den Dschihadisten bekennt, für authentisch. Die Aufnahme war vier Tage nach dem Anschlag aufgetaucht. „Wir kommen zu euch, um euch zu schlachten, ihr Schweine“, sagt Amri in die Kamera. Nachdem er einen gekaperten Lastwagen in eine Menschenmenge gesteuert und mutmaßlich den Lkw-Fahrer erschossen hatte, floh der Attentäter ins Ausland. Überwachungskameras nahmen ihn in den Niederlanden, Frankreich und Italien auf, ehe er in Mailand bei einer Polizeikontrolle erschossen wurde.

Warum konnte man den Tunesier nicht vor seiner Tat stoppen? Haben die Sicherheitsbehörden versagt? Grüne und Linke im Bundestag drohen mit einem Untersuchungsausschuss. Der innenpolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Stephan Mayer, zeigt sich im Gespräch mit unserer Zeitung zurückhaltender: „Sicher ist, dass im Fall Amri Fehler gemacht worden sind. Ich bin aber nicht für vorschnelle Schuldzuweisungen. Die italienischen Behörden haben schließlich offensichtlich nicht darüber informiert, dass Amri in Italien wegen Brandstiftung im Gefängnis saß.“

Überwachung von Amri wurde im November abgelehnt

Allerdings gibt es für den CSU-Politiker einen konkreten Zeitpunkt, an dem der Anschlag mit den aktuell zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten hätte verhindert werden können: „Die Frage muss erlaubt sein, warum das Terrorismusabwehrzentrum in Berlin in seiner Sitzung vom 2. November eine 24-Stunden-Überwachung Amris abgelehnt hat. Offenbar schien dem Gremium Amri nicht derart gefährlich, dass dies als nötig erachtet wurde.“ Mayer ist sich bewusst, dass „die Ressourcen der Polizei für solch umfassende Überwachungen endlich sind“.

Dennoch hält er es für dringend notwendig, sich „ganz genau anzuschauen, ob die Bewertungskriterien für eine lückenlose Überwachung verändert werden müssen“. Unstrittig ist auch, dass die Übermittlung von Daten zwischen den EU-Staaten über Personen, die eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen, nicht zuverlässig funktioniert. Eine Sicherheitslücke, die geschlossen werden muss.

