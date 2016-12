2016-12-24 09:53:06.0

Abschiebungen Hätten strengere Gesetze den Anschlag von Berlin verhindert?

Abgelehnte Asylbewerber müssen Deutschland verlassen - so steht es im Gesetz. Im Fall des mutmaßlichen Weihnachtsmarkt-Attentäters von Berlin hat das nicht funktioniert.

Der mutmaßliche Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt war als islamistischer Gefährder im Visier der Behörden. Trotz eines abgelehnten Asylantrags wurde er nicht abgeschoben. Der Direktor des Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und Sozialpolitik, Ulrich Becker, sieht den Ruf nach Gesetzesverschärfungen kritisch - es müsse vielmehr darum gehen, praktische Hindernisse für Abschiebungen zu beseitigen, sagt der Juraprofessor von der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Frage: Asylbewerber aus Nordafrika haben kaum Chancen auf Anerkennung. Was macht Abschiebungen generell so schwierig?

Antwort: Man muss verschiedene Gründe unterscheiden: Aus rechtlichen Gründen scheidet eine Abschiebung zum Beispiel aus, wenn der betroffenen Person im Herkunftsstaat eine menschenrechtswidrige Behandlung droht, insbesondere eine unmenschliche Behandlung wie etwa die Folter. Aus humanitären Gründen wird von ihr vor allem abgesehen bei negativen gesundheitlichen Folgen, wobei diese Gründe nach jüngsten Änderungen eingeschränkt worden sind. Sie liegen nur vor «bei lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würden».

Zu den praktischen Gründen zählen vor allem Schwierigkeiten bei Durchführung der Rückübernahme: Der Heimatstaat muss den Flüchtling wieder aufnehmen, und dafür verlangt er gültige Papiere und unter Umständen weitere Voraussetzungen. Um solche Schwierigkeiten zu verringern, werden völkerrechtliche Verträge geschlossen, sogenannte Rückführungsabkommen.

Frage: Im Fall von Anis Amri fehlten die Papiere für die Abschiebung. In welchen Fällen können abgelehnte Asylbewerber in Abschiebehaft genommen werden?

Antwort: Abschiebehaft kommt aus zwei Gründen in Betracht: Zur Vorbereitung der Abschiebung, wenn diese ohne die Haft wesentlich erschwert oder vereitelt würde. Diese Form der Haft ist nach geltendem Recht auf sechs Wochen beschränkt. Zweitens ist eine Abschiebehaft zulässig zur Sicherung der Abschiebung. Dafür sind verschiedene Voraussetzungen erforderlich, etwa, dass sich eine betroffene Person der Abschiebung entzogen hat. Die Höchsthaftdauer beträgt hier schon nach EU-Recht grundsätzlich sechs Monate und kann nur ausnahmsweise auf zwölf Monate verlängert werden.

Abschiebehaft dient nicht der Strafverfolgung

Frage: Warum ist der mutmaßliche Attentäter von Berlin so schnell wieder aus der Abschiebehaft gekommen?

Antwort: Die Abschiebehaft ist dann kein probates Mittel, wenn über längere Zeit klar ist, dass eine Abschiebung gar nicht möglich ist. So ist die Sicherungshaft nicht zulässig, wenn feststeht, dass eine Abschiebung nicht innerhalb der nächsten drei Monate durchgeführt werden kann und der Ausländer das nicht zu vertreten hat. Und nach den EU-Vorgaben gilt ganz allgemein, dass der Ausländer unverzüglich freizulassen ist, wenn keine hinreichende Aussicht auf Abschiebung mehr besteht. Das erscheint misslich, ist aber verständlich: Denn die Haft soll in jedem Fall dazu dienen, die Abschiebung durchführen zu können, hat aber keinen anderen Zweck - dient also nicht etwa der Strafverfolgung.

Frage: Anis Amri war als Gefährder eingestuft und wurde lange von den Behörden überwacht. Warum konnte man ihn nicht vorbeugend in Haft nehmen, um Straftaten zu verhindern?

Antwort: Ob in dem Fall Fehler passiert sind, ist von außen nicht zu beurteilen. Das kann nur eine genauere Untersuchung klären. Statt des schnellen und simplen Rufs nach Gesetzesverschärfungen käme es vor allem darauf an, die Durchsetzung bestehender Gesetze zu verbessern. Das mag nicht die Hoffnung auf einfache Lösungen befriedigen, kann aber wirksam sein - auch wenn es etwas unangenehm ist, weil es die bisherigen Versäumnisse klarstellt.

Frage: Was halten Sie davon, die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären, wie es Politiker fordern?

Antwort: Ob man das tun darf, hängt von der Einschätzung der aktuellen Situation in den jeweiligen Staaten ab. Dafür fordert die Verfassung, dass gewährleistet ist, dass in diesen Staaten weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Die Einstufung eines Staates als sicherer Herkunftsstaat wird in der politischen Diskussion oft missverstanden. Sie schließt die Anerkennung als Schutzberechtigter nicht völlig aus, macht sie aber sehr schwierig. Sie hat rechtlich gesehen wenig mit der Abschiebung und vor allem gar nichts mit den praktischen Abschiebungsschwierigkeiten zu tun. Mit anderen Worten: Zur Verhinderung der tragischen Ereignisse in Berlin hätte sie nichts genutzt.

Zur Person: Der Jurist Ulrich Becker (56) ist Direktor des Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München und Honorarprofessor an der LMU München. dpa