Royals Happy birthday! Herzogin Kate feiert heute ihren 35. Geburtstag

Herzogin Kate feiert heute ihren Geburtstag – und verzückt nicht nur die Briten und Prinz William, sondern sogar Katzen. Von Sarah Ritschel

Nach dem Brexit und der kranken Queen Elizabeth II. gibt es was Erfreuliches aus dem britischen Königshaus: Herzogin Kate wird 35. Die junge Herzogin zählt zu den beliebtesten Adligen, auch für viele Deutsche.

Es geschah in einem Londoner Kino. Herzogin Kate wollte sich die Premiere des Films „Bob der Streuner“ ansehen. Hauptdarsteller ist eine real existierende britische Katze. Auf Fotos sieht man, wie Kate das ebenfalls anwesende Tier streichelt. Was dann passiert, entsetzt die Boulevardpresse. Die Bunte schrieb fassungslos: „Hat Kater Bob sie wirklich gekratzt?“

Dass das Thema so groß läuft, liegt vor allem daran, dass Kates Image eigentlich makellos ist, frei von jeder noch so kleinen Schramme. Sie gilt als smart, witzig und schön. Prinz William liebt sie. Die Presse liebt sie. Und auch die Briten würden ihr wohl am liebsten alle persönlich gratulieren, wenn Kate heute ihren 35. Geburtstag feiert.

Herzogin Kate fotografiert selbst

Gibt sie eine Party und – ganz wichtig bei der stilbewussten Herzogin – welches Kleid trägt sie dabei? „Dazu gibt es keine Informationen“, betont eine Sprecherin des Buckingham-Palastes vorsorglich. Dass es zum Privatleben der Kunstgeschichte-Absolventin, ihres Mannes Prinz William und der Kinder George, 3, und Charlotte, 1, oft „keine Informationen“ gibt, nehmen die Briten ihnen nicht krumm – solange sie nur hin und wieder mit einem süßen Familienbild gefüttert werden.

Die Fotos macht Kate übrigens selbst. Und im Jahr ihres 35. Geburtstags schenkt die Frau, deren Eltern mit dem Versand von Partyartikeln reich wurden, den Untertanen etwas Besonderes: Weil die 90-jährige Königin Elizabeth II. kürzertritt, nimmt Kate 2017 mehr Termine wahr – noch mehr Gelegenheit zu verzücken. Ach ja, das mit Kater Bob hat sich am Ende auch geklärt. Besitzer James Bowen sagte der Bunten, Bob habe Kate natürlich nicht gekratzt – sondern ihre Streicheleinheit geliebt. Wie könnte es auch anders sein? mit dpa