Bild in Wehrmachtsuniform Helmut-Schmidt-Universität lässt Bild des Altkanzlers entfernen

Er hing Jahre im Flur eines Studentenwohnheims. Nun ließ die Helmut-Schmidt-Universität Hamburg ein Konterfei ihres Namensgebers entfernen. Es zeigt ihn in Wehrmachtsuniform.

Altkanzler Helmut Schmidt ist Opfer des neuen Umgangs der Bundeswehr mit ihrer Tradition geworden. Weil ein Bild den 2015 gestorbenen SPD-Politiker in Wehrmachtsuniform zeigt, ließ die nach ihm benannte Bundeswehruniversität Hamburg sein Konterfei aus dem Flur eines Studentenwohnheims entfernen. «Die Vorgesetzten haben die Studenten angewiesen, das Bild abzuhängen», sagte ein Sprecher der Helmut-Schmidt-Universität am Freitag der Deutschen Presse-Agentur - für die SPD ein klares Zeichen, dass Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) mit ihrem Vorgehen in der Affäre um den rechtsextremen Oberleutnant Franco A. jedes Maß und Ziel verloren hat. Zuerst hatte der «Focus» berichtet.

Das Verteidigungsministerium betonte auf Anfrage, das Foto hätten nicht unbedingt abgehängt werden müssen. «Aus Sicht des Bundesministeriums für Verteidigung hätte die Entscheidung nicht zwingend so ausfallen müssen», sagte ein Sprecher am Freitag in Berlin auf Anfrage. Zuerst hatte die «Bild» über die Bedenken des Ministeriums berichtet.

Der unter Terrorverdacht stehende 28-jährige Franco A. hatte sich als Flüchtling ausgegeben und registrieren lassen. Nach Ansicht der Ermittler plante er einen Anschlag. In seiner Kaserne bei der Deutsch-Französischen Brigade in Illkirch bei Straßburg hatte das Jägerbataillon 291 einen Raum mit gemalten Wehrmachtssoldaten in Heldenposen ausgeschmückt - weshalb von der Leyen nun sämtliche Kasernen nach Andenken an die Wehrmacht, etwa Stahlhelme oder Gewehre, durchsuchen lässt. In einer Reihe von Wandbildern und Ausstellungsstücken zur Militärgeschichte waren auch Exponate aus der Zeit der Wehrmacht gezeigt worden.

«Davon sind auch wir nicht ausgenommen», sagte der Hochschulsprecher auch mit Blick auf die angekündigte Überarbeitung des seit mehr als 30 Jahren nicht mehr angetasteten sogenannten Traditionserlasses. Er hält fest, wie sich die Bundeswehr mit Blick auf ihre historischen Ursprünge verhalten soll. Der Sprecher der Bundeswehr-Universität betonte jedoch, dass Schmidts Bild schon Jahre in dem Flur hing. Es sei angebracht worden, lange bevor die heute studierenden Soldaten an der Universität angefangen hätten.

Am 23. Dezember 1918 wird Helmut Heinrich Schmidt in Hamburg-Barmbek geboren.

1939 bis 1945 kämpfte er als Soldat im Zweiten Weltkrieg.

1942 heiratete er seine frühere Klassenkameradin Loki Glaser.

1946 trat er in die SPD ein.

Als Innensenator in Hamburg macht sich Schmidt 1962 einen Namen bei der Flutkatastrophe.

1967 bis 1969 war Schmidt Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion.

1969 bis 1972 war er Verteidigungsminister im ersten Kabinett von Willy Brandt.

Im zweiten Kabinett von Brandt 1972 bis 1974 besetzte er den Posten des Finanzministers

Nach dem Rücktritt Brandts wählte ihn der Bundeskanzler 1974 zum Bundeskanzler.

Der Deutschen Herbst 1977 ist eine der größten Herausforderungen für Schmidt. Die RAF nimmt Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer als Geisel, die Lufthansa-Maschine „Landshut“ wird entführt. Schmidt gibt den Forderungen der Terroristen nicht nach. Schleyer wird ermordet.

1982 wechselt die FDP die Seiten und Schmidt wird durch ein konstruktives Misstrauensvotum gestürzt. Neuer Kanzler wird Helmut Kohl (CDU).

Schmidt wird 1983 Mitherausgeber der Wochenzeitung „Die Zeit“.

2010 stirbt Ehefrau Loki mit 91 Jahren.

Die Familie des ermordeten Arbeitgeberpräsidenten Schleyer macht offiziell ihren Frieden mit Schmidt. 36 Jahre nach Schleyers Tod verleiht sie ihm 2013 den Hanns-Martin-Schleyer-Preis.

«Dieses Beispiel beweist, dass die Ministerin Maß und Mitte verloren hat und die Truppe tief verunsichert», sagte der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold der «Bild»-Zeitung (Samstag). Einen Kanzler in Wehrmachtsuniform zu zeigen, der vielfach seine Zeit als Soldat kritisch und klug kommentiert habe, sei die beste Art, die Vergangenheit des Militärs unter Hitler aufzuarbeiten. «Unter dieses Bild ein Zitat von Helmut Schmidt - besser kann man nicht zeigen, wie junge Menschen in Hitlers Armee missbraucht worden sind und oft auch zu Tätern wurden», betonte Arnold.

Helmut Schmidt (1918-2015) - Ehrenbürger der Hansestadt Hamburg - kämpfte während des Zweiten Weltkriegs an der Ostfront in einer Panzerdivision, war dann als Referent für Ausbildungsvorschriften dem Oberkommando der Luftwaffe zugeteilt und zuletzt als Oberleutnant und Batteriechef an der Westfront eingesetzt. dpa