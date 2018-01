2018-01-15 07:03:00.0

Chaos in Caracas Hungerkrise in Venezuela: Regierung will mehr Erdöl fördern

Das Venezuela-Drama steuert mit Plünderungen und leeren Regalen einer Eskalation entgegen. Nicolás Maduro könnte dennoch in wenigen Monaten legal wiedergewählt werden. Sein wichtigster Wahlhelfer: Der Hunger.

Mit steigenden Ölexporten soll die tiefste Versorgungskrise in der Geschichte des südamerikanischen Landes gemeistert werden. Foto: Rayner Pena (dpa)