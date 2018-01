2018-01-14 09:11:38.0

Migration Immer mehr Spätaussiedler kommen nach Deutschland

Seit fünf Jahren in Folge steigt die Zahl der Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland an. Das hat auch mit der Stimmung in Osteuropa zu tun.

Erste Anlaufstelle für viele Spätaussiedler ist Friedland in Niedersachsen. Foto: Swen Pförtner, dpa