2017-09-24 17:15:38.0

Bundestagswahl 2017 Interaktive Karte: Alle Wahlkreis-Ergebnisse aus der Region

Welcher Abgeordnete zieht in den Bundestag? Wer hat in welchem Wahlkreis gewonnen? Hier finden Sie eine interaktive Karte mit allen Wahlkreisergebnissen der Bundestagswahl. Von Markus Schwer

Kommt er rein oder nicht? Diese Frage war für Rainer Kraft aus dem Langweider Ortsteil Stettenhofen am Sonntagabend noch nicht beantwortet: Der 43-jährige Chemiker hat bei der Bundestagswahl für die AfD kandidiert und durfte sich angesichts des zweistelligen Abschneidens seiner Partei berechtigte Hoffnungen auf den Einzug ins Parlament machen – auch wenn sein persönliches Erststimmen-Ergebnis unter dem seiner Partei im Wahlkreis Augsburg-Land lag.

Weniger Spannung sorgte die Frage, wer die Direktmandate in den Wahlkreisen Augsburg-Land und Donau-Ries (zuständig für den nördlichen Kreis Aichach-Friedberg) holt: Erwartungsgemäß machten die beiden CSU-Abgeordneten Hansjörg Durz und Ulrich Lange das Rennen. Beide mussten aber deutliche Stimmenverluste hinnehmen: So rutschte der Neusässer Durz von 60,6 auf gut 48 Prozent ab, Lange musste ebenfalls von seinen 60,6 Prozent große Abstriche machen. Mit der Wiederwahl von CSU-Kollege Volker Ullrich in Augsburg und dem Wiedereinzug über die Parteilisten von Ulrike Bahr (SPD) und Claudia Roth (Grüne) sind aus der Region Augsburg in den nächsten vier Jahren nunmehr auf jeden Fall fünf, vielleicht sechs Abgeordnete im Bundestag in Berlin vertreten.

Wahlkreisergebnisse der Bundestagswahl 2017

Mit der Erststimme (linke Spalte auf dem Stimmzettel) wählt man den Direktkandidaten einer Partei aus dem Wahlkreis. Der Wähler gibt seine Stimme also einer bestimmten Person aus seiner Region. Wer in einem Wahlkreis die meisten Stimmen erhält, zieht in den Bundestag ein – selbst wenn seine Partei weniger als fünf Prozent der Zweitstimmen erhalten sollte.

Die Wahlkreise in der Bundestagswahl entsprechen nicht den Landkreisen. Stattdessen werden andere Kreise geschaffen, damit die Direktkandidaten im Bundestag jeweils einen ähnlich großen Teil der Bevölkerung vertreten. AZ