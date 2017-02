2017-02-06 22:07:00.0

Parlament Israel billigt umstrittenes Siedler-Gesetz

Das israelische Parlament hat zahlreiche Siedlerwohnungen auf palästinensischem Privatland legalisiert. Die Knesset-Abgeordneten votierten am Montagabend mit 60 gegen 52 Stimmen für den umstrittenen Entwurf, der bislang illegale Siedler-Außenposten auf Arealen in palästinensischem Privatbesitz von nun an für rechtmäßig erklärt.

Gegner des Gesetzes kritisierten dies als weiteren Schritt zur zumindest teilweisen Annexion des Westjordanlands. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte vor der Abstimmung erklärt, er habe die US-Regierung über das Vorhaben unterrichtet. afp