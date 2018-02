2018-02-15 15:08:00.0

AfD "Kameltreiber": Poggenburg verteidigt Äußerungen zur Türkischen Gemeinde

AfD-Politiker André Poggenburg hat beim politischen Aschermittwoch für einen Eklat gesorgt. Er bezeichnete die türkische Gemeinde als "Kameltreiber". Die prüft rechtliche Schritte.

André Poggenburg, Sachsen-Anhalts AfD-Chef, hat mit wüsten Beschimpfungen gegen die Türkische Gemeinde für einen Eklat gesorgt. Beim politischen Aschermittwoch im sächsischen Nentmannsdorf sprach er von "Kümmelhändlern" und "Kameltreibern", die "selbst einen Völkermord an 1,5 Millionen Armeniern am Arsch" hätten und nun etwas "über Geschichte und Heimat erzählen" wollten. Poggenburg bezog sich dabei auf die Kritik der Türkischen Gemeinde an dem geplanten Innen- und Heimatministerium in einer möglichen Großen Koalition.

Die Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) prüft daher nun rechtliche Schritte gegen Poggenburg. Der TGD-Bundesvorsitzende Gökay Sofuoglu bestätigte dem Evangelischen Pressedienst, dass der Verband Juristen mit der Prüfung der strafrechtlichen Relevanz von Poggenburgs Aussagen beauftragt habe.

ANZEIGE

Sofuoglu sagte dem epd, das Grundgesetz verbiete nach Überzeugung seines Verbandes derart üble Nachreden. Zwar solle die AfD nicht überbewertet werden. Pauschale Verunglimpfungen dürften aber auch nicht ignoriert und schweigend zur Kenntnis genommen werden. Dies schaffe nur neue Mitläufer, sagte der TGD-Bundesvorsitzende auch unter Hinweis auf eine frühere Äußerung des AfD-Spitzenpolitikers Alexander Gauland über die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD).

Steinmeier äußert sich zu Poggenburg

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reagierte auf den Vorfall. Er sagte: "Was ich sehe ist, dass es Politiker gibt, die Maßlosigkeit in der Sprache, Rücksichtslosigkeit und Hass in ihrer Haltung zu einer eigenen Strategie machen. Und ich hoffe nur, dass sich die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes nicht vor diesen Karren spannen lassen."

Poggenburgs Äußerungen stießen auch in seiner Partei auf wenig Verständnis. Das AfD-Bundesvorstandsmitglied Steffen Königer verurteilte die Äußerungen: "Beim politischen Aschermittwoch ist es normal, dass man sich deftig äußert. Aber das ist nicht deftig, das ist Dummheit." Pauschalurteile über bestimmte Volksgruppen seien immer falsch, fügte der Beisitzer aus Brandenburg hinzu. "Es gibt sehr viele top-integrierte Türken, davon haben wir auch welche in der Partei." Er hoffe, dass sich der Bundesvorstand in seiner Sitzung an diesem Freitag mit dem Fall Poggenburg befassen werde. "Man kann dem so etwas nicht durchgehen lassen", fügte Königer hinzu. AfD-Chef Jörg Meuthen sagte, am Aschermittwoch gehe es zwar oft etwas derber zu, "die Wortwahl André Poggenburgs geht dessen ungeachtet deutlich zu weit und hätte nicht vorkommen sollen".

Poggenburg: Polemik muss am Aschermittwoch erlaubt sein

Poggenburg selbst war sich keiner Schuld bewusst. Er sei während seiner Rede nur "etwas angeheitert, aber schon noch Herr meiner Sinne gewesen", versicherte er der Deutschen Presse-Agentur. Das von ihm verwendete Vokabular sei "für Fasching oder Aschermittwoch" angemessen. "Polemik und Politsatire muss an so einem Tag erlaubt sein." Er habe niemanden persönlich beleidigt. Seine Rede sei "markig und deutlich gewesen, da stehe ich dann auch zu". (dpa/AZ/epd)