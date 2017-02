2017-02-14 08:16:00.0

Porträt Kellyanne Conway: Die Frau mit den alternativen Fakten

Mal erfindet Trump-Beraterin Kellyanne Conway ein Massaker, mal wirbt sie für das Modelabel der Präsidententochter. Ist sie überfordert oder ist alles Kalkül? Von Andreas Baumer

Ist Kellyanne Conway eine gerissene Strategin oder einfach nur überfordert? Ungläubig, ja geradezu schockiert reagierten US-Medien, als die 50-jährige Beraterin von Donald Trump Falschaussagen des Weißen Hauses zu „alternativen Fakten“ umdeutete, ein Massaker in der Kleinstadt Bowling Green im US-Bundesstaat Kentucky erfand und vor laufenden Kameras Werbung machte für das Modelabel von Trumps Tochter Ivanka. Macht es ihr Spaß, Journalisten zum Narren zu halten, steckt ein Plan dahinter oder lebt Conway bereits in ihrer eigenen, von der Realität abgekoppelten Welt, fragen sich seitdem nicht nur Trump-Gegner.

Conway ist keine Trump-Anhängerin erster Stunde. In den Vorwahlen unterstützte sie dessen Rivalen Ted Cruz. Conway war auch nicht immer eins mit Trumps politischen Ansichten. Noch 2014 befürwortete sie ein Gesetz, das illegalen Einwanderern einen Weg zur Staatsbürgerschaft geebnet hätte. Trump will dagegen Immigranten ohne gültige Dokumente abschieben.

Und doch hält der US-Präsident große Stücke auf seine Beraterin. Erst mit ihr im Team gelang ihm eine Aufholjagd, die mit seinem Überraschungssieg bei der Wahl im November endete. Die 50-Jährige erhielt zur Belohnung ein Büro im Westflügel des Weißen Hauses, nur wenige Meter von dem des Präsidenten entfernt.

Kellyanne Conway wird als fleißig und ehrgeizig beschrieben

Conway wuchs in einfachen Verhältnissen in der Gemeinde Waterford Township, New Jersey, auf. Schon mit vier Jahren steckte ihre alleinerziehende Mutter sie in einen Kindergarten. Nach einer Woche hatte Conway genug davon. „Sie sagte: ,Ich gehe nicht mehr zurück. Sie tun den ganzen Tag nichts anderes als spielen‘“, erinnert sich ihre Mutter.

Familienmitglieder beschreiben die 50-Jährige als fleißige und ehrgeizige Frau. Schon als Jugendliche verehrte Conway den konservativen US-Präsidenten Ronald Reagan. Sie studierte Politik- und Rechtswissenschaften. 2001 heiratete sie den Juristen George Conway. Das Paar hat vier Kinder.

Als Meinungsforscherin und Kommunikationsexpertin machte sich Conway in republikanischen Kreisen einen Namen. Ihr Spezialgebiet? Weibliche Wähler für konservative Kandidaten zu gewinnen.

Kellyanne Conway schaffte für Trump die Kehrtwende

Anfang August machte Trump Conway zu seiner Wahlkampfmanagerin. Seine Kampagne befand sich damals im freien Fall. Conway schaffte die Kehrtwende. Sie zähmte Trump, so gut es ging, und glättete seine Aussagen, wann immer sie es für nötig hielt. Sie drehte Fakten nach Belieben und verteidigte ihren Chef selbst, als dieser wegen seiner sexistischen Aussagen in einem Video stark unter Druck geriet.

Trump hat Conways Loyalität nicht vergessen. Auch deshalb muss sie trotz wachsender Kritik vorerst nicht um ihren Job fürchten. Im Gegenteil. Als Conway von „alternativen Fakten“ fabulierte, soll Trump sie gelobt haben.

